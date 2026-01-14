Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Морозы до -20 затягиваются: синоптик сказала, сколько еще продлится стужа

Мария Николишин
14 января 2026, 15:30
291
Синоптик подчеркнула, что 15 января – это середина зимы.
Морозы до -20 затягиваются: синоптик сказала, сколько еще продлится стужа
Погода в Украине 15 января / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в четверг
  • Сколько еще продержатся морозы в Украине

Погода в Украине в четверг, 15 января, будет морозной и со снегом. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она подчеркнула, что уже завтра, 15 января, середина зимы.

видео дня

"Спуск с зимней вершины в весеннюю долину будет вначале морозным", - говорится в сообщении.

По ее словам, ночью 15 января ожидается -12...-18 градусов, на севере до -20 градусов. Однако в течение дня температура воздуха в большинстве областей составит -4...-9 градусов, на севере -9...-14 градусов.

В то же время, в западных областях ожидается -3...-8 градусов, а вот на Львовщине, Ивано-Франковщине и в Закарпатье даже 0...-2 градуса.

Также местами будет снег, только в северных областях и в центре - без существенных осадков.

Морозы до -20 затягиваются: синоптик сказала, сколько еще продлится стужа
Погода 15 января / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве 15 января осадки маловероятны. Ночью прогнозируется -16…-18 градусов, а завтра днем -10…-12 градусов.

Морозы до -20 затягиваются: синоптик сказала, сколько еще продлится стужа
Погода в Киеве / фото: meteoprog

"Морозы будут доминировать в ближайшее время, не вылезаем из двойных штанов, свитеров, носков и термобелья", - подытожила Диденко.

Морозы до -20 затягиваются: синоптик сказала, сколько еще продлится стужа
Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Когда ожидается пик морозов в Украине

Синоптики MkWeather ранее сообщали, что зима в Украине будет достаточно непредсказуемой.

Они предупреждали, что в январе ожидается постепенное понижение температуры, которое перейдет в настоящие арктические морозы.

"Именно январь и февраль могут принести обильные снегопады и устойчивый снежный покров. Особенно холодно во второй половине зимы может быть в восточных и центральных областях Украины", - добавили синоптики.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, жителей Житомирской области ждет настоящая зимняя погода: с 14 по 18 января регион окажется под влиянием антициклона и атмосферных фронтов, которые принесут резкие морозы, периодический снег и длительную гололедицу.

Синоптик Наталья Диденко ранее говорила, что 15 и 16 января морозы в Украине ослабнут. Однако через несколько дней они снова усилятся.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине готовят новые правила мобилизации - детали изменений и что будет с ТЦК

В Украине готовят новые правила мобилизации - детали изменений и что будет с ТЦК

16:29Украина
Впервые за все четыре года войны: Кличко заявил о "очень сложной" ситуации в Киеве

Впервые за все четыре года войны: Кличко заявил о "очень сложной" ситуации в Киеве

16:15Энергетика
Морозы до -20 затягиваются: синоптик сказала, сколько еще продлится стужа

Морозы до -20 затягиваются: синоптик сказала, сколько еще продлится стужа

15:30Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцы покупают пачками: в супермаркетах неожиданно подешевел базовый продукт

Украинцы покупают пачками: в супермаркетах неожиданно подешевел базовый продукт

Новый график для Днепра и области: как будут отключать свет в среду, 14 января

Новый график для Днепра и области: как будут отключать свет в среду, 14 января

В Украине отменят очереди и графики отключений: эксперт озвучил когда

В Украине отменят очереди и графики отключений: эксперт озвучил когда

Парадокс СССР: почему строили асфальтовые дороги, хотя в Союзе было очень много бетона

Парадокс СССР: почему строили асфальтовые дороги, хотя в Союзе было очень много бетона

Как будут отключать свет в Черкассах и области 14 января - новый график

Как будут отключать свет в Черкассах и области 14 января - новый график

Последние новости

16:29

В Украине готовят новые правила мобилизации - детали изменений и что будет с ТЦК

16:15

Впервые за все четыре года войны: Кличко заявил о "очень сложной" ситуации в Киеве

16:07

Что такое EcoFlow и как он работает: можно ли от него запитать всю квартиру

15:52

Вышел трейлер нового сериала со звездой "Теории большого взрыва"Видео

15:43

Цены взлетели выше 50 гривен: в Украине дорожает базовый продукт

Сергиенко: Сливать воду нужно не во всех домах Киева, проблемы с отоплением из-за человеческого фактораСергиенко: Сливать воду нужно не во всех домах Киева, проблемы с отоплением из-за человеческого фактора
15:37

Призрак в подземельях Львова выдал предупреждение для украинцев: какой знак он оставилВидео

15:30

Морозы до -20 затягиваются: синоптик сказала, сколько еще продлится стужа

15:21

"Бедная ты с Марусей": жена нового министра Обороны Федорова высказалась о его назначении

14:49

Что запрещено разогревать в микроволновке: названы 7 продуктов

Реклама
14:44

30 млн рублей налогов на армию агрессора: в Житомирской области бывший чиновник Андрей Задирака работает с российским бизнесом - СМИ

14:41

В Киеве улучшится ситуация со светом: Свириденко сказала, когда и назвала условие

14:29

"Есть свои испытания": Lida Lee рассказала о табу в отношениях с Салемом

14:26

Светлана Билоножка рассказала, как ей приходится выживать - детали

14:21

Шмыгаль стал новым главой Минэнерго и сделал важное заявление

13:48

Умер депутат от партии "Слуга народа" Александр Кабанов - что известно

13:46

Почему 15 января нельзя впускать в дом чужих людей: какой церковный праздник

13:32

Долиной отменили очередной юбилейный концерт в РФ

13:21

Станет теплее на 33%: как обогреть комнату без дополнительного обогревателя

13:11

"Не буду больше": Кончита Вурст окончательно отреклась от Евровидения

13:03

Рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине - на какой срок

Реклама
13:02

Дизайнер и муза: что известно о супруге нового министра обороны Михаила Федорова

13:00

Аудит ТЦК, дроны и ИИ: основные направления Федорова на посту главы Минобороны

12:58

Мошенники выдают себя за Минэнерго: как украинцам не попасться на удочку

12:50

Связи с Илоном Маском и не только - что известно о новом министре обороны Федорове

12:44

Рада поддержала назначение Михаила Федорова министром обороны Украины

12:35

РФ готовит новый мощный удар: какой город будет под прицелом

12:24

В одной области объявили обязательную эвакуацию: кому нужно немедленно выехать

11:57

Как пережить ночь без отопления: советы, которые помогут быстро согреться

11:49

Путин установил новый дедлайн для захвата Донецкой области – известны сроки

11:45

Тимошенко об обысках в офисе "Батькивщины": в последний раз таким образом к нам врывались штурмовики Януковича

11:45

Украина не может на 100% противодействовать атакам РФ: Зеленский сделал заявление

11:38

Китайский гороскоп на завтра 15 января: Тиграм - расставание, Собакам- переживания

11:35

Гороскоп Таро на завтра 15 января: Козерогам - найти пространство, Рыбам - цели

11:27

"Платим десять за две сессии": Тимошенко вручили подозрение и опубликовали прослушкуВидео

11:22

В Киеве слили воду из систем отопления: будут ли проблемы с восстановлением тепла

11:04

Собчак публично унизила своего мужа: что она сделала

10:58

Начнет ли подсолнечное масло резко дорожать: украинцам сказали, к чему готовиться

10:58

Мороз с сюрпризами: какая будет погода в Житомирской области до конца недели

10:55

Был командиром взвода спецподразделения "Кара-Дах": погиб молодой лейтенант "Чикаго"Эксклюзив

10:48

Техника может сгореть: на что обратить внимание при покупке зарядной станции

Реклама
10:37

Тимошенко подтвердила обыски в офисе "Батькивщины", но отвергла все обвинения

10:15

В России скончался популярный актер, звезда сериала "Каменская"

10:11

В Украине отменят очереди и графики отключений: эксперт озвучил когда

10:05

Останутся ли украинцы без газа из-за атак РФ: эксперт оценил худшие сценарии

09:59

ЕС готовит спецпосланника для переговоров с РФ: появились первые имена претендентов

09:16

РФ проводит диверсии в Европе: СМИ назвали опасную для Украины цель Кремля

09:10

"Волшебнику можно доверять": Элайджа Вуд заговорил о возвращении Фродо в новом "Властелине Колец"

09:07

Рожденные держать слово: четыре знака зодиака с железным чувством долга

09:06

Новый график для Днепра и области: как будут отключать свет в среду, 14 январяФото

09:05

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 14 января (обновляется)

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять