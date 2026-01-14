Морозы до -20 затягиваются: синоптик сказала, сколько еще продлится стужа

Вы узнаете:
- Какая будет погода в четверг
- Сколько еще продержатся морозы в Украине
Погода в Украине в четверг, 15 января, будет морозной и со снегом. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Она подчеркнула, что уже завтра, 15 января, середина зимы.
"Спуск с зимней вершины в весеннюю долину будет вначале морозным", - говорится в сообщении.
По ее словам, ночью 15 января ожидается -12...-18 градусов, на севере до -20 градусов. Однако в течение дня температура воздуха в большинстве областей составит -4...-9 градусов, на севере -9...-14 градусов.
В то же время, в западных областях ожидается -3...-8 градусов, а вот на Львовщине, Ивано-Франковщине и в Закарпатье даже 0...-2 градуса.
Также местами будет снег, только в северных областях и в центре - без существенных осадков.
Погода в Киеве
В Киеве 15 января осадки маловероятны. Ночью прогнозируется -16…-18 градусов, а завтра днем -10…-12 градусов.
"Морозы будут доминировать в ближайшее время, не вылезаем из двойных штанов, свитеров, носков и термобелья", - подытожила Диденко.
Когда ожидается пик морозов в Украине
Синоптики MkWeather ранее сообщали, что зима в Украине будет достаточно непредсказуемой.
Они предупреждали, что в январе ожидается постепенное понижение температуры, которое перейдет в настоящие арктические морозы.
"Именно январь и февраль могут принести обильные снегопады и устойчивый снежный покров. Особенно холодно во второй половине зимы может быть в восточных и центральных областях Украины", - добавили синоптики.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, жителей Житомирской области ждет настоящая зимняя погода: с 14 по 18 января регион окажется под влиянием антициклона и атмосферных фронтов, которые принесут резкие морозы, периодический снег и длительную гололедицу.
Синоптик Наталья Диденко ранее говорила, что 15 и 16 января морозы в Украине ослабнут. Однако через несколько дней они снова усилятся.
