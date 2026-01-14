Морозы до -20 затягиваются: синоптик сказала, сколько еще продлится стужа

Синоптик подчеркнула, что 15 января – это середина зимы.

Погода в Украине 15 января / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какая будет погода в четверг

Сколько еще продержатся морозы в Украине

Погода в Украине в четверг, 15 января, будет морозной и со снегом. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она подчеркнула, что уже завтра, 15 января, середина зимы.

"Спуск с зимней вершины в весеннюю долину будет вначале морозным", - говорится в сообщении.

По ее словам, ночью 15 января ожидается -12...-18 градусов, на севере до -20 градусов. Однако в течение дня температура воздуха в большинстве областей составит -4...-9 градусов, на севере -9...-14 градусов.

В то же время, в западных областях ожидается -3...-8 градусов, а вот на Львовщине, Ивано-Франковщине и в Закарпатье даже 0...-2 градуса.

Также местами будет снег, только в северных областях и в центре - без существенных осадков.

Погода 15 января / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве 15 января осадки маловероятны. Ночью прогнозируется -16…-18 градусов, а завтра днем -10…-12 градусов.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

"Морозы будут доминировать в ближайшее время, не вылезаем из двойных штанов, свитеров, носков и термобелья", - подытожила Диденко.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Когда ожидается пик морозов в Украине

Синоптики MkWeather ранее сообщали, что зима в Украине будет достаточно непредсказуемой.

Они предупреждали, что в январе ожидается постепенное понижение температуры, которое перейдет в настоящие арктические морозы.

"Именно январь и февраль могут принести обильные снегопады и устойчивый снежный покров. Особенно холодно во второй половине зимы может быть в восточных и центральных областях Украины", - добавили синоптики.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, жителей Житомирской области ждет настоящая зимняя погода: с 14 по 18 января регион окажется под влиянием антициклона и атмосферных фронтов, которые принесут резкие морозы, периодический снег и длительную гололедицу.

Синоптик Наталья Диденко ранее говорила, что 15 и 16 января морозы в Украине ослабнут. Однако через несколько дней они снова усилятся.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

