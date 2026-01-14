Укр
Почему 15 января нельзя впускать в дом чужих людей: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
14 января 2026, 13:46
15 января следует быть очень осторожным: не впускать в дом чужих людей и не брать ничего от незнакомцев.
Какой 15 января праздник
В четверг, 15 января, в православном календаре день памяти святых преподобных Павла Тивейского и Иоанна Кущника. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Преподобный Павел Тивейский - один из самых уважаемых отцов-отшельников IV века, известный строгим аскетизмом и духовной глубиной. Родился в Египте и еще юношей избрал путь отшельника, оставив мирские заботы ради служения Богу.

Его духовная практика отличалась глубокой молитвой, строгим постом и внутренней борьбой со страстями. Павел жил в одиноком ските в пустыне Тивейской (современный Египет), где его пример привлек многих последователей. Преподобный учил, что истинная свобода души достигается через отречение от мирских соблазнов и постоянное внимание к молитве и размышлению над священным писанием.

Павел Тивейский оставил многочисленные наставления для монахов и мирян, в которых подчеркивал важность смирения, терпения и любви к ближнему.

Преподобный Иоанн Кущник - христианский подвижник V-VI веков, известный своим нестандартным способом аскетической жизни. Иоанн предпочел не монастырскую обитель, а жизнь среди дикой природы, где проводил дни и ночи в молитве и созерцании.

Особенностью его подвига было поселение в кустах и кустарниках, из-за чего он получил прозвище "Кущник". Такой образ жизни символизировал полное отречение от земных благ и поиск духовного единства с Богом через суровые испытания тела и духа.

Иван Кущник учил, что подлинная духовная свобода достигается не через внешние ритуалы, а через внутреннюю чистоту сердца, постоянную молитву и смиренное принятие воли Божьей.

Приметы 15 января

  • Если мороз держится весь день - весна будет холодная и поздняя.
  • Птицы прилетают близко к хатам - мороз будет сильный; птички ищут пищу.
  • Снег или метель в этот день предсказывает богатый урожай хлеба и молока.

Что нельзя делать15 января

По народным верованиям, этот день считают особенным для магов и колдунов: якобы они передают свои знания ученикам, а затем испытывают их на людях, вызывая разные неприятности или беды. Поэтому следует быть очень осторожным: не впускать в дом чужих людей и не брать ничего от незнакомцев. Народные приметы также советуют воздержаться от важных дел и поездок, потому что день считается неблагоприятным и опасным для любых начинаний.

Что можно делать 15 января

В день почитания святого Павла православные обращаются к нему с молитвами об укреплении души и тела, с просьбой избавить от болезней, сглаза или порчи. Верующие также ищут его покровительства, чтобы освободиться от негативного влияния и духовного давления, включая опасные религиозные влияния или секты.

Также стоит прочитать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник приметы календарь праздников церковный праздник
Новый график для Днепра и области: как будут отключать свет в среду, 14 января

Новый график для Днепра и области: как будут отключать свет в среду, 14 января

Украинцы покупают пачками: в супермаркетах неожиданно подешевел базовый продукт

Украинцы покупают пачками: в супермаркетах неожиданно подешевел базовый продукт

Как будут отключать свет в Черкассах и области 14 января - новый график

Как будут отключать свет в Черкассах и области 14 января - новый график

Парадокс СССР: почему строили асфальтовые дороги, хотя в Союзе было очень много бетона

Парадокс СССР: почему строили асфальтовые дороги, хотя в Союзе было очень много бетона

Доллар и евро пошли на спад после серии рекордов: новый курс валют на 14 января

Доллар и евро пошли на спад после серии рекордов: новый курс валют на 14 января

