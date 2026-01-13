Укр
  3. Праздники

Почему 14 января нельзя стричься: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
13 января 2026, 09:44
36
14 января за народными верованиями следует избегать определенных дел: не стоит давать деньги взаймы, чтобы не остаться без ничего, а также не следует стричься.
Какой 14 января праздник
Какой 14 января праздник

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 14 января
  • Что можно и нельзя делать 14 января
  • Приметы 14 января

В среду, 14 января, в православном календаре день памяти святых преподобных Отцов, убитых в Синае. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 14 января

Синайский полуостров, расположенный между Красным и Средиземным морем, всегда имел стратегическое и религиозное значение. С самого раннего христианства здесь существовали монастыри и кельи для отшельников, которые стремились к уединению и духовному совершенствованию. Самым известным среди них монастырь святой Екатерины, основанный в VI веке по приказу императора Юстиниана I.

видео дня

Эти обители были не только центрами духовной жизни, но и местами обучения, перевода священных текстов и сохранения редких рукописей. Однако мирная жизнь монахов неоднократно прерывалась нападающими, искавшими ограбление или стремившимся запугать христианское население.

Преподобные Отцы, убитые в Синае, отличились непоколебимой верой перед лицом смертельной опасности. Отбросив страх за свою жизнь, они остались в своих кельях и монастырях, отстаивая священные места и сохранение духовных ценностей. Их смерть стала мученической: они погибли от рук нападающих, стремившихся уничтожить христианскую общину или захватить монастырские сокровища.

Имена этих святых известны не только как исторические фигуры, но и духовные примеры для верующих. Их чтят в православной и католической традициях, отмечая память в конкретные дни по церковному календарю. Жертва преподобных в Синае символизирует непоколебимость веры и готовность к самопожертвованию ради духовного призвания.

Церковный праздник 14 января - день памяти святой равноапостольной Нины

Святая Нина родилась в I-II веке в городке Коло в Каппадокии (современная Турция). Она происходила из благочестивой семьи: отец ее был воином, а мать - преданной христианкой. Уже с детства Нина отличалась глубоким благочестием и стремлением служить Богу. С юных лет она посвятила себя молитве и аскетизму, часто проводя время в размышлениях и постах.

По преданию Нина получила благословение и духовную поддержку от преподобной мученицы Святой Феодотии и других выдающихся христианских наставников того времени. Она была известна своей милосердием, способностью к чудотворению и глубоким духовным прозрением.

Прибыв в Грузию, Нина начала миссионерскую деятельность среди языческого населения Картли и других регионов. Она прославилась тем, что проповедовала без принуждения, ведя людей к вере собственным примером благочестия и добродетелей.

Одной из известнейших ее практик было использование виноградной лозы с крестом из виноградного побега, которую она носила как символ веры. Лоза Нины стала духовным символом, объединяющим народ вокруг христианской веры. Она исцеляла больных, благословляла людей и совершала многочисленные чудеса, что подтверждало силу Божью в ее руках и способствовало распространению христианства.

Благодаря деятельности святой Нины грузинский царь Мириан III и его жена Нана приняли христианство, открывшее путь к его официальному утверждению как государственной религии в IV веке. Это стало переломным моментом в истории Грузии, укрепив духовное и политическое единство страны.

После принятия христианства царем Нина продолжала служить народу, основывая церкви и монастыри, воспитывая новых христианских наставников и способствуя формированию церковной структуры.

Святая Нина известна не только как просветительница, но и как символ святости, смирения и жертвенной любви. Она проводила много времени в молитве, постилась, ухаживала за больными и поддерживала нуждающихся. Ее жизнь стала примером того, как личная святость может изменять общество и вести народ к Богу.

Приметы 14 января

  • Солнце ясное и морозное - год будет урожайный.
  • Мороз держится - зима будет долгая.
  • Иней на деревьях - год будет богат медом и урожаями.

Что нельзя делать 14 января

В этот день за народными верованиями следует избегать определенных дел: не стоит давать деньги взаймы, чтобы не остаться без ничего, не следует стричься, а также не следует оскорблять животных.

Что можно делать 14 января

В православный праздник 14 января верующие обращаются с молитвами к равноапостольной Нине, прося ее снять бремя бед и скорбей, обуздать врагов и наставить на праведный путь. Праздник считается покровительницей всех добрых начинаний и способствует успеху в делах. В этот день принято наводить порядок в доме, завершать начатое, стирать и заниматься рукоделием. Народная мудрость говорит: кто утром активно возьмется за дела, тот будет счастлив и удачен в течение всего года.

