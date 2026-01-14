Станет теплее на 33%: как обогреть комнату без дополнительного обогревателя

Эксперты раскрыли лайфхак, который спасает от холода в квартире.

Одна деталь — и в доме станет теплее: лайфхак для зимы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

На фоне холодной зимы хочется хочется как можно лучше обогреть квартиру, при этом не увеличить счета за электричество. Эксперты поделились лайфхаком, как обогреть комнату без обогревателя. И первое, что нужно сделать, это уменьшить теплопотери.

Как пишет Еxpress.co.uk, одно простое изменение может сделать комнаты на 33% теплее. Все, что нужно сделать, - это приобрести теплоизолирующие шторы или жалюзи с подкладкой. Это простое дополнение может существенно повлиять на утечки тепла из квартиры.

В исследовании Университета Солфорда говорится, что простое задергивание жалюзи или штор зимой может снизить теплопотери на 15-17%.

Причем жалюзи и шторы могут оказывать положительное воздействие даже на энергоэффективные окна с двойным остеклением.

Эксперты обнаружили, что потери тепла снижаются до 33% в зависимости от типа используемых жалюзи или штор. Сокращение потерь тепла может положительно сказаться на счетах за электроэнергию, поскольку для достижения комфортной температуры в помещении потребуется меньше тепла.

Как работают термошторы

Термошторы работают за счет использования нескольких слоев материала, которые уменьшают утечку тепла через окна. Вы можете купить готовые термошторы или пришить термоподкладку к уже имеющимся.

Теплоизолирующие жалюзи полезны как летом, так и зимой. Зимой они удерживают тепло в доме, а летом отражают солнечный свет снаружи, сохраняя прохладу в помещении.

Как согреться в квартире без отопления / Инфографика: Главред

Как выбрать теплоизолирующие шторы и жалюзи

Перед покупкой новых теплоизолирующих жалюзи или штор следует помнить о нескольких важных моментах.

1. Выбирайте многослойные теплоизолирующие шторы для максимального сохранения тепла.

2. Если вы не хотите платить за целый комплект новых штор, подумайте о покупке термоподкладки. Ее можно пришить к уже имеющимся шторам.

3. При выборе жалюзи обращайте внимание на дополнительные функции – рулонные жалюзи с боковой застежкой-молнией для больших окон или жалюзи с вертикальными ламелями, которые можно частично открывать или закрывать по мере необходимости.

4. Шторы следует вешать на несколько сантиметров выше окна, перекрывая его с обеих сторон. Они должны свисать как минимум на несколько сантиметров ниже окна.

5. Установите шторы как можно ближе к окну.

Как утверждают эксперты, эти советы помогут обеспечить их наилучшую работу, предотвращая сквозняки и потери тепла.

Ранее Главред писал, что нужно сделать с радиатором, чтобы он очень быстро нагрел дом.

Тем временем специалисты говорят, что организм в холоде работает на пределе, пытаясь удержать температуру тела. Это ухудшает качество сна и может вызвать обострение хронических проблем. Поэтому важно знать, как правильно согреться, если батареи холодные.

