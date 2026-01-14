Станет теплее на 33%: как обогреть комнату без дополнительного обогревателя

Вы узнаете:
- Как работают термошторы
- Как правильно установить теплоизолирующие шторы и жалюзи
- Какой эффект окажут термошторы в теплое время года
На фоне холодной зимы хочется хочется как можно лучше обогреть квартиру, при этом не увеличить счета за электричество. Эксперты поделились лайфхаком, как обогреть комнату без обогревателя. И первое, что нужно сделать, это уменьшить теплопотери.
Как пишет Еxpress.co.uk, одно простое изменение может сделать комнаты на 33% теплее. Все, что нужно сделать, - это приобрести теплоизолирующие шторы или жалюзи с подкладкой. Это простое дополнение может существенно повлиять на утечки тепла из квартиры.
В исследовании Университета Солфорда говорится, что простое задергивание жалюзи или штор зимой может снизить теплопотери на 15-17%.
Причем жалюзи и шторы могут оказывать положительное воздействие даже на энергоэффективные окна с двойным остеклением.
Эксперты обнаружили, что потери тепла снижаются до 33% в зависимости от типа используемых жалюзи или штор. Сокращение потерь тепла может положительно сказаться на счетах за электроэнергию, поскольку для достижения комфортной температуры в помещении потребуется меньше тепла.
Как работают термошторы
Термошторы работают за счет использования нескольких слоев материала, которые уменьшают утечку тепла через окна. Вы можете купить готовые термошторы или пришить термоподкладку к уже имеющимся.
Теплоизолирующие жалюзи полезны как летом, так и зимой. Зимой они удерживают тепло в доме, а летом отражают солнечный свет снаружи, сохраняя прохладу в помещении.
Как выбрать теплоизолирующие шторы и жалюзи
Перед покупкой новых теплоизолирующих жалюзи или штор следует помнить о нескольких важных моментах.
1. Выбирайте многослойные теплоизолирующие шторы для максимального сохранения тепла.
2. Если вы не хотите платить за целый комплект новых штор, подумайте о покупке термоподкладки. Ее можно пришить к уже имеющимся шторам.
3. При выборе жалюзи обращайте внимание на дополнительные функции – рулонные жалюзи с боковой застежкой-молнией для больших окон или жалюзи с вертикальными ламелями, которые можно частично открывать или закрывать по мере необходимости.
4. Шторы следует вешать на несколько сантиметров выше окна, перекрывая его с обеих сторон. Они должны свисать как минимум на несколько сантиметров ниже окна.
5. Установите шторы как можно ближе к окну.
Как утверждают эксперты, эти советы помогут обеспечить их наилучшую работу, предотвращая сквозняки и потери тепла.
Ранее Главред писал, что нужно сделать с радиатором, чтобы он очень быстро нагрел дом.
Тем временем специалисты говорят, что организм в холоде работает на пределе, пытаясь удержать температуру тела. Это ухудшает качество сна и может вызвать обострение хронических проблем. Поэтому важно знать, как правильно согреться, если батареи холодные.
Вам также может быть интересно:
- Как быстро высушить белье, если нет света и отопления: проверенный способ
- Батареи больше не нужны: ТОП способов, как согреться зимой в доме без отопления
- Отопление можно выключать: гениальные способы согреться дома даже без батарей
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред