Морозы крепчают: какая погода будет сегодня в Харькове

Как прогнозирует сайт Sinoptik, в Харькове на протяжении всего дня погода будет облачной.

Какая погода будет сегодня в Харькове / коллаж: Главред, фото: t.me/citykharkivua

Синоптики прогнозируют в Харькове мелкий снег

По области температура воздуха днем составит 7-12 ниже нуля

В четверг, 15 января, погода в Харькове будет облачной. Синоптики прогнозируют мелкий снег.

"Весь день в Харькове будет облачным. На протяжении всего дня ожидается мелкий снег", - говорится в сообщении.

Ветер восточный, 3, 6 м/с.

Температура воздуха днем будет -11...- 10 градусов. Ближайшей ночью столбики термометров покажут - 13 градусов.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове днем 15 января термометры покажут от 10 до 12 с отметкой "минус".

По области температура воздуха днем составит 7-12 ниже нуля.

Ветер северо-восточный - 5-10 м/с.

Какой будет погода в других регионах Украины - прогнозы синоптиков

Как писал Главред, жителей Житомирской области ждет настоящая зимняя погода: с 14 по 18 января регион окажется под влиянием антициклона и атмосферных фронтов, которые принесут резкие морозы, периодический снег и длительную гололедицу. Как рассказала начальник отдела гидрометеообеспечения областного гидрометцентра Екатерина Ткачук, неделя будет типичной для середины зимы - со стабильными морозами и сложными дорожными условиями.

Тем временем заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух ранее говорила, что средняя температура зимой в Украине прогнозируется на 3-4 градуса выше нормы.

По ее словам, январь будет самым холодным зимним месяцем в Украине.

"В январе повышается вероятность вторжения арктического холода, что является типичным для этого месяца. Аналогично - и февраль", - отметила метеоролог.

