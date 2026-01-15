Морозы крепчают: какая погода будет сегодня в Харькове

Кратко:
- Синоптики прогнозируют в Харькове мелкий снег
- По области температура воздуха днем составит 7-12 ниже нуля
В четверг, 15 января, погода в Харькове будет облачной. Синоптики прогнозируют мелкий снег.
Как прогнозирует сайт Sinoptik, в Харькове на протяжении всего дня погода будет облачной.
"Весь день в Харькове будет облачным. На протяжении всего дня ожидается мелкий снег", - говорится в сообщении.
Ветер восточный, 3, 6 м/с.
Температура воздуха днем будет -11...- 10 градусов. Ближайшей ночью столбики термометров покажут - 13 градусов.
Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове днем 15 января термометры покажут от 10 до 12 с отметкой "минус".
По области температура воздуха днем составит 7-12 ниже нуля.
Ветер северо-восточный - 5-10 м/с.
Какой будет погода в других регионах Украины - прогнозы синоптиков
Как писал Главред, жителей Житомирской области ждет настоящая зимняя погода: с 14 по 18 января регион окажется под влиянием антициклона и атмосферных фронтов, которые принесут резкие морозы, периодический снег и длительную гололедицу. Как рассказала начальник отдела гидрометеообеспечения областного гидрометцентра Екатерина Ткачук, неделя будет типичной для середины зимы - со стабильными морозами и сложными дорожными условиями.
Тем временем заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух ранее говорила, что средняя температура зимой в Украине прогнозируется на 3-4 градуса выше нормы.
По ее словам, январь будет самым холодным зимним месяцем в Украине.
"В январе повышается вероятность вторжения арктического холода, что является типичным для этого месяца. Аналогично - и февраль", - отметила метеоролог.
