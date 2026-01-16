Как долго в Украине будут морозы и стоит ли ждать потепления - прогноз синоптика

Морозы задержатся в Украине.

Прогноз погоды в Украине на 17-18 января / фото: УНИАН

Выходные в Украине будут холодными, но без существенных осадков. Только в Крыму возможен снег. На дорогах повсюду гололедица. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, мороз все еще продержится на выходных. Ночью ожидается -10...-16°С, на севере -15...-22°С, в течение дня -9...-15°С, на Закарпатье и на крайнем юге -2...-5°С.

Кроме того, в южных регионах завтра порывы северо-восточного ветра местами достигнут штормового уровня.

Погода в Украине 17 января / фото: meteoprog

Погода в Киеве 17-18 января

В Киеве в субботу и воскресенье будет холодно. Ночью ожидается -15...-18°С градусов, днем -10...-12 °С. Без существенных осадков.

Диденко прогнозирует, что морозы в Украине будут продолжаться и дальше. По предварительным прогнозам, до конца января.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Напомним, метеоролог Игорь Кибальчич прогнозировал, что на выходные в Украине ожидается преимущественно солнечная, но морозная погода. Только на крайнем юге возможен местами снег. Сохранится гололедица, а в западных и северных областях возможен туман.

Как писал Главред, погода в Украине в феврале 2026 года будет контрастной. Синоптики прогнозируют как неожиданные весенние оттепели, так и периоды влажной неустойчивой погоды. В целом, месяц пройдет без сильных морозов, однако ожидаются температурные колебания и осадки.

Между тем, на выходных в Днепре сохранится по-настоящему зимняя погода. Морозы будут стабильными, без оттепели, с облачным небом и местами небольшими осадками.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

