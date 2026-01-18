До 15 часов без электричества: графики отключений в Ровенской области на 19 января

Кратко:
- 19 января в Ровенской области будут действовать графики отключений света
- Ограничения коснутся всех подрядов и продлятся в течение суток
- Каждая очередь будет оставаться без электроснабжения 3-4 раза в день
В понедельник, 19 января, в Ровенской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Свет будут отключать в объеме от трех до четырех очередей в течение суток. Об этом сообщают в Ровнооблэнерго.
"В связи со сложной ситуацией в энергосистеме государства по команде НЭК "Укрэнерго" в Ровенской области 19.01.2026 будут применяться графики почасовых отключений для бытовых потребителей", - говорится в сообщении.
Причиной введения ограничений являются последствия российских атак на энергообъекты.
Графики почасовых отключений для Ровенской области на 19 января:
- подочередь 1.1:
- с 02:00 до 08:00
- с 11:00 до 16:00
- с 20:00 до 00:00
- подочередь 1.2:
- с 02:00 до 08:00
- с 11:00 до 16:00
- с 20:00 до 00:00
- подочередь2.1:
- с 04:00 до 08:00
- с 11:00 до 16:00
- с 20:00 до 00:00
- подочередь2.2:
- с 04:00 до 08:00
- с 11:00 до 16:00
- с 18:00 до 00:00
- подочередь3.1:
- с 02:00 до 06:00
- с 08:00 до 14:00
- с 16:00 до 21:00
- подочередь3.2:
- с 02:00 до 06:00
- с 10:00 до 14:00
- с 16:00 до 22:00
- подочередь4.1:
- с 00:00 до 02:00
- с 08:00 до 11:00
- с 14:00 до 18:00
- с 21:00 до 00:00
- подочередь4.2:
- с 00:00 до 02:00
- с 06:00 до 11:00
- с 14:00 до 18:00
- с 20:00 до 22:00
- подочередь5.1:
- с 00:00 до 02:00
- с 06:00 до 11:00
- с 14:00 до 20:00
- подочередь5.2:
- с 00:00 до 02:00
- с 06:00 до 11:00
- с 14:00 до 20:00
- подочередь6.1:
- с 00:00 до 04:00
- с 08:00 до 14:00
- с 16:00 до 20:00
- подочередь6.2:
- с 00:00 до 04:00
- с 08:00 до 14:00
- с 16:00 до 20:00
Когда ситуация со светом улучшится
Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко говорил, что на сегодняшний день быстрого улучшения ситуации с электричеством ждать не стоит.
По его словам, часть энергетических объектов требует длительного восстановления после повреждений, а некоторые объекты вообще не подлежат ремонту.
"Мы понимаем, что мороз не может держаться два месяца. Нужно продержаться хотя бы неделю, пока погода немного улучшится", - добавил он.
Как ранее писал Главред, после ночных атак противника на объекты энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались потребители в Житомирской и Харьковской областях.
Напомним, что по словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, энергетическая ситуация в столице сейчас является беспрецедентно сложной и ранее с подобными вызовами Киев не сталкивался.
В Киеве без теплоснабжения остаются 50 домов, после атаки врага на критическую инфраструктуру 9 января, сообщил мэр Виталий Кличко.
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
