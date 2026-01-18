Укр
До 15 часов без электричества: графики отключений в Ровенской области на 19 января

Инна Ковенько
18 января 2026, 22:08
Свет будут отключать в объеме от трех до четырех очередей в течение суток.
Отключение света в Ровенской области 19 января/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • 19 января в Ровенской области будут действовать графики отключений света
  • Ограничения коснутся всех подрядов и продлятся в течение суток
  • Каждая очередь будет оставаться без электроснабжения 3-4 раза в день

В понедельник, 19 января, в Ровенской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Свет будут отключать в объеме от трех до четырех очередей в течение суток. Об этом сообщают в Ровнооблэнерго.

"В связи со сложной ситуацией в энергосистеме государства по команде НЭК "Укрэнерго" в Ровенской области 19.01.2026 будут применяться графики почасовых отключений для бытовых потребителей", - говорится в сообщении.

Причиной введения ограничений являются последствия российских атак на энергообъекты.

Графики почасовых отключений для Ровенской области на 19 января:

  • подочередь 1.1:
  • с 02:00 до 08:00
  • с 11:00 до 16:00
  • с 20:00 до 00:00
  • подочередь 1.2:
  • с 02:00 до 08:00
  • с 11:00 до 16:00
  • с 20:00 до 00:00
  • подочередь2.1:
  • с 04:00 до 08:00
  • с 11:00 до 16:00
  • с 20:00 до 00:00
  • подочередь2.2:
  • с 04:00 до 08:00
  • с 11:00 до 16:00
  • с 18:00 до 00:00
  • подочередь3.1:
  • с 02:00 до 06:00
  • с 08:00 до 14:00
  • с 16:00 до 21:00
  • подочередь3.2:
  • с 02:00 до 06:00
  • с 10:00 до 14:00
  • с 16:00 до 22:00
  • подочередь4.1:
  • с 00:00 до 02:00
  • с 08:00 до 11:00
  • с 14:00 до 18:00
  • с 21:00 до 00:00
  • подочередь4.2:
  • с 00:00 до 02:00
  • с 06:00 до 11:00
  • с 14:00 до 18:00
  • с 20:00 до 22:00
  • подочередь5.1:
  • с 00:00 до 02:00
  • с 06:00 до 11:00
  • с 14:00 до 20:00
  • подочередь5.2:
  • с 00:00 до 02:00
  • с 06:00 до 11:00
  • с 14:00 до 20:00
  • подочередь6.1:
  • с 00:00 до 04:00
  • с 08:00 до 14:00
  • с 16:00 до 20:00
  • подочередь6.2:
  • с 00:00 до 04:00
  • с 08:00 до 14:00
  • с 16:00 до 20:00

Когда ситуация со светом улучшится

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко говорил, что на сегодняшний день быстрого улучшения ситуации с электричеством ждать не стоит.

По его словам, часть энергетических объектов требует длительного восстановления после повреждений, а некоторые объекты вообще не подлежат ремонту.

"Мы понимаем, что мороз не может держаться два месяца. Нужно продержаться хотя бы неделю, пока погода немного улучшится", - добавил он.

Ситуация в энергосистеме Украины - новости по теме

Как ранее писал Главред, после ночных атак противника на объекты энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались потребители в Житомирской и Харьковской областях.

Напомним, что по словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, энергетическая ситуация в столице сейчас является беспрецедентно сложной и ранее с подобными вызовами Киев не сталкивался.

В Киеве без теплоснабжения остаются 50 домов, после атаки врага на критическую инфраструктуру 9 января, сообщил мэр Виталий Кличко.

