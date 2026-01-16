Укр
Света не будет по 15 часов: жесткие графики отключений на Львовщине на 17 января

Руслана Заклинская
16 января 2026, 19:27
У некоторых потребителей света не будет более 15 часов в сутки.
Отключение света на Львовщине 17 января / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Какие графики отключений будут действовать на Львовщине 16 января
  • Коснутся ли отключения всех групп потребителей
  • Как и где узнать свою группу отключений

В субботу, 17 января, во Львове и области будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии. Свет будут отключать для всех групп. Об этом сообщило Львовоблэнерго.

По данным облэнерго, в субботу четыре группы будут находиться без электроснабжения до 15 часов 30 минут в сутки. Электроэнергию будут отключать от двух до трех раз в сутки.

Причиной ограничений является значительный дефицит мощности в течение суток. Энергетики призывают экономно использовать электроэнергию и не включать мощные электроприборы, чтобы предотвратить отключения.

График отключений на 17 января

Группа 1

  • 1.1: 00:00–07:00, 09:30–16:00, 18:00–20:00.
  • 1.2: 04:00–11:00, 14:00–21:00.

Группа 2

  • 2.1: 00:00–04:00, 07:30–14:30, 18:00–21:00.
  • 2.2: 00:00–04:00, 07:00–12:00, 14:30–17:00, 21:30–24:00.

Группа 3

  • 3.1: 00:00–07:00, 11:00–17:00, 21:30–24:00.
  • 3.2: 04:00–07:30, 10:30–18:00, 21:00–24:00.

Группа 4

  • 4.1: 00:00–04:00, 08:00–14:30, 17:00–20:00.
  • 4.2: 04:00–07:30, 11:30–18:00, 21:00–24:00.

Группа 5

  • 5.1: 00:00–04:00, 07:30–13:30, 16:00–21:30.
  • 5.2: 00:00–04:00, 07:00–11:30, 14:30–21:30.

Группа 6

  • 6.1: 04:00–10:30, 13:30–20:30.
  • 6.2: 04:00–09:30, 12:00–17:00, 20:30–24:00.
Графики почасовых отключений на 17 января / Фото: Львовоблэнерго

Узнать свою группу отключений потребители могут на сайте "Львовоблэнерго", в чат-ботах компании в Viber и Telegram, а также в мобильном приложении КомКом. Энергетики призывают следить за обновлениями и заранее планировать использование электроприборов.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Пункты несокрушимости во Львове

Во Львове работают пункты несокрушимости первой очереди. Их развернули на 21 локации во всех районах города. Также пункты несокрушимости действуют на базе каждого пожарно-спасательного подразделения Львовщины. Там круглосуточно можно подзарядить мобильные телефоны и другие гаджеты, согреться, выпить горячие напитки и получить необходимую помощь и консультации.

По данным ЛГС, в городе действует три очереди "пунктов несокрушимости": первая очередь - 21 пункт; вторая очередь - 147 пунктов; третья очередь - около тысячи локаций. Адреса можно узнать на сайте Львовского городского совета.

Отключение света в Украине - новости по теме

Напомним, в субботу, 17 января, в Украине будут действовать графики почасовых отключений для населения и ограничения мощности для промышленности. Свет будут отключать во всех регионах, сообщили в Укрэнерго.

Также министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что дома с электроотоплением в Украине включат в перечень критической инфраструктуры, поэтому плановых отключений для них не будет. Свет могут отключать только в случае аварийных обесточиваний.

Как сообщал Главред, в Полтавской области усилили меры по энергосбережению из-за сложной ситуации в энергосистеме. Такое решение принял Совет обороны области.

Читайте также:

Об источнике: Львовоблэнерго

Львовоблэнерго - оператор системы распределения электроэнергии на территории Львовской области. Компания обеспечивает распределение электрической энергии бытовым и небытовым потребителям, эксплуатацию и обслуживание электросетей, а также подключение новых объектов к сети.

Предприятие работает в составе энергетической системы Украины и выполняет функции в соответствии с требованиями Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Львов Львовская область электроэнергия отключения света
