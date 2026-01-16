Света не будет по 15 часов: жесткие графики отключений на Львовщине на 17 января

Вы узнаете:
В субботу, 17 января, во Львове и области будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии. Свет будут отключать для всех групп. Об этом сообщило Львовоблэнерго.
По данным облэнерго, в субботу четыре группы будут находиться без электроснабжения до 15 часов 30 минут в сутки. Электроэнергию будут отключать от двух до трех раз в сутки.
Причиной ограничений является значительный дефицит мощности в течение суток. Энергетики призывают экономно использовать электроэнергию и не включать мощные электроприборы, чтобы предотвратить отключения.
График отключений на 17 января
Группа 1
- 1.1: 00:00–07:00, 09:30–16:00, 18:00–20:00.
- 1.2: 04:00–11:00, 14:00–21:00.
Группа 2
- 2.1: 00:00–04:00, 07:30–14:30, 18:00–21:00.
- 2.2: 00:00–04:00, 07:00–12:00, 14:30–17:00, 21:30–24:00.
Группа 3
- 3.1: 00:00–07:00, 11:00–17:00, 21:30–24:00.
- 3.2: 04:00–07:30, 10:30–18:00, 21:00–24:00.
Группа 4
- 4.1: 00:00–04:00, 08:00–14:30, 17:00–20:00.
- 4.2: 04:00–07:30, 11:30–18:00, 21:00–24:00.
Группа 5
- 5.1: 00:00–04:00, 07:30–13:30, 16:00–21:30.
- 5.2: 00:00–04:00, 07:00–11:30, 14:30–21:30.
Группа 6
- 6.1: 04:00–10:30, 13:30–20:30.
- 6.2: 04:00–09:30, 12:00–17:00, 20:30–24:00.
Узнать свою группу отключений потребители могут на сайте "Львовоблэнерго", в чат-ботах компании в Viber и Telegram, а также в мобильном приложении КомКом. Энергетики призывают следить за обновлениями и заранее планировать использование электроприборов.
Пункты несокрушимости во Львове
Во Львове работают пункты несокрушимости первой очереди. Их развернули на 21 локации во всех районах города. Также пункты несокрушимости действуют на базе каждого пожарно-спасательного подразделения Львовщины. Там круглосуточно можно подзарядить мобильные телефоны и другие гаджеты, согреться, выпить горячие напитки и получить необходимую помощь и консультации.
По данным ЛГС, в городе действует три очереди "пунктов несокрушимости": первая очередь - 21 пункт; вторая очередь - 147 пунктов; третья очередь - около тысячи локаций. Адреса можно узнать на сайте Львовского городского совета.
Отключение света в Украине - новости по теме
Напомним, в субботу, 17 января, в Украине будут действовать графики почасовых отключений для населения и ограничения мощности для промышленности. Свет будут отключать во всех регионах, сообщили в Укрэнерго.
Также министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что дома с электроотоплением в Украине включат в перечень критической инфраструктуры, поэтому плановых отключений для них не будет. Свет могут отключать только в случае аварийных обесточиваний.
Как сообщал Главред, в Полтавской области усилили меры по энергосбережению из-за сложной ситуации в энергосистеме. Такое решение принял Совет обороны области.
Об источнике: Львовоблэнерго
Львовоблэнерго - оператор системы распределения электроэнергии на территории Львовской области. Компания обеспечивает распределение электрической энергии бытовым и небытовым потребителям, эксплуатацию и обслуживание электросетей, а также подключение новых объектов к сети.
Предприятие работает в составе энергетической системы Украины и выполняет функции в соответствии с требованиями Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
