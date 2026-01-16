'Новая большая проблема': раскрыта главная причина отсутствия отопления в Киеве

Эксперт пояснил, что основной причиной проблем с теплоснабжением в Киеве являются не морозы, а последствия российских атак и критические разрушения ТЭЦ.

Чем грозят Киеву удары по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 / Коллаж, Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 обеспечивают половину Киева отоплением и светом

Поражение этих станций привело к сложной ситуации с отоплением в столице

Ситуация с отоплением в Киеве остается сложной из-за разрушения ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые обеспечивают около половины электроэнергии и тепла столицы. Об этом в интервью Главреду рассказал директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко

Он отметил, что не видит других факторов, которые бы оказали решающее влияние на ситуацию с теплоснабжением в столице.

"Это именно последствия разрушений в результате российских атак. ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 обеспечивают примерно половину электроэнергии для Киева и около половины тепла. Если россияне выводят их из строя — это, безусловно, становится серьезной проблемой", — указал он.

Сергиенко пояснил, что сильные морозы прежде всего приводят к более быстрому охлаждению домов, однако на работу систем тепло- и электроснабжения они влияют лишь частично. По его словам, возможны повреждения из-за обрывов проводов, намерзания льда на линиях или падения деревьев, которые вызывают аварии в электросетях, однако такие проблемы не являются критическими и обычно оперативно устраняются.

"Рано или поздно, за сутки, две или три, их можно восстановить. Зато критические разрушения на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 — это уже большая проблема", — резюмирует он.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Какова ситуация в энергетике — мнение эксперта

Как писал Главред, в регионах, подвергающихся ударам со стороны России, после каждой атаки будут вводиться аварийные графики отключений электроэнергии, которые будут действовать примерно неделю. Об этом заявил главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований, энергетический эксперт Геннадий Рябцев

После этого, по его словам, энергосистему удастся частично стабилизировать, и количество очередей отключений сократится до одной или двух — до момента следующего обстрела.

Эксперт отметил, что для уменьшения продолжительности отключений электроэнергии после будущих атак государство должно более активно поощрять бизнес, предприятия и местные власти устанавливать дополнительные гарантированные мощности с обязательным подключением к объединенной энергосистеме. В то же время существенное влияние на ситуацию и в дальнейшем будут оказывать погодные условия.

Отключение света в Киеве — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, после ночных атак противника на объекты энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались потребители в Житомирской и Харьковской областях. В то же время в Министерстве энергетики Украины отмечают, что наиболее напряженная ситуация с энергообеспечением пока сохраняется в Киеве и Киевской области.

По словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, энергетическая ситуация в столице сейчас является беспрецедентно сложной и ранее с подобными вызовами Киев не сталкивался.

Вечером 15 января в Киеве произошла трагедия. Как сообщили местные власти, во время разгрузки генераторного оборудования, предназначенного для обеспечения теплом жилых домов, погиб работник коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".

