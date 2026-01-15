'Это большая беда для нас': Флеш предупредил о новой опасности российских дронов

Такие дроны не подвержены РЭБ и точно попадают в цель под управлением оператора из РФ.

https://glavred.info/war/eto-bolshaya-beda-dlya-nas-flesh-predupredil-o-novoy-opasnosti-rossiyskih-dronov-10732658.html Ссылка скопирована

Впервые зафиксирован факт управления БПЛА БМ-35 через Starlink / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Сергей "Флеш" Бескрестов

Что известно:

Россия впервые применила БПЛА БМ-35 с терминалом Starlink

Такие дроны обходят средства РЭБ и остаются под полным контролем оператора

Появление таких дронов существенно повышает точность ударов по целям

Российские войска впервые применили беспилотник БМ-35, оборудованный терминалом Starlink. Такая модернизация позволяет врагу обходить средства радиоэлектронной борьбы и наносить удары с максимальной точностью.

Если раньше терминалы Starlink фиксировали только на дронах типа "Молния", то теперь их использование расширяется. Об этом сообщил военный эксперт по радиоэлектронной борьбе и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.

видео дня

Появление Starlink на боевых беспилотниках существенно меняет эффективность вражеского оружия. Такие дроны фактически имеют иммунитет к средствам РЭБ, ведь их канал связи работает через спутник, а не через наземные радиочастоты. Это делает невозможным "посадку" или сбивание с курса обычными методами.

Кроме того, дрон находится под полным контролем оператора с территории РФ вплоть до момента удара, что позволяет маневрировать и поражать даже движущиеся цели.

"Это большая беда для нас. БПЛА с таким типом управления не подвержены РЭБ и точно попадают в цель под управлением оператора из РФ, - отмечает эксперт.

Что известно о дронах БМ-35

В начале сентября "Флеш" сообщил, что Россия в войне против Украины начала использовать новые дроны-камикадзе БМ-35.

Как писал Милитарный, дрон имеет аэродинамическую схему с дельтовидным крылом и неустановленное количество боевой части.

БМ-35 оборудован двухтактным бензиновым двигателем DLE с тянущим винтом, расположенным в носовой части фюзеляжа.

Также беспилотник оснащен аналоговой системой передачи видеосигнала, работающей в частотном диапазоне 3,3 ГГц, а также курсовой камерой. Этот беспилотник неоднократно атаковал прифронтовые населенные пункты, нанося ущерб гражданской инфраструктуре.

Изначально украинские специалисты считали, что БМ-35 принадлежит к семейству дронов ZALA под названием "Италмаз", а Главное управление разведки не установило тип беспилотника.

Конструкция дрона содержит по меньшей мере 41 иностранный компонент, в частности из Швейцарии, США и Тайваня, при этом большинство деталей происходит из КНР.

Модернизация российского оружия - новости по теме

Как писал Главред, в начале 2026 года российские войска впервые применили новую модификацию дальнобойного дрона "Герань-5", способного нести около 90 кг взрывчатки и преодолевать до 1000 км. Об этом сообщили в ГУР. РФ создает "Герань" для поражения воздушных целей, оснащая их ПЗРК "Верба" и другими ракетами.

Ранее "Флеш" сообщал, что российские войска начали применять ударные беспилотники типа Shahed-136 с двойной боевой частью, что существенно повышает их разрушительное действие.

Напомним, ранее сообщалось, что все чаще дроны "Гербера" стали попадаться с боевыми частями внутри. Опасная схема, которую начали применять россияне, активирует детонатор во время полета дрона, из-за чего при ударе он срабатывает.

Читайте также:

О персоне: Бескрестов Сергей "Флэш" Бескрестов Сергей Александрович с позывным "Флеш" — украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе с 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред