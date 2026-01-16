"Бьют снова и снова": Зеленский назвал реальный дефицит электроэнергии в Украине

Ключевые тезисы:
- Украина не может покрыть треть потребностей в электроэнергии
- Энергетики восстанавливают объекты
Более трети потребностей в электроэнергии Украина не может покрыть. При этом восстановление объектов энергетики происходит после каждого российского удара. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга с чешским коллегой Петром Павелом.
По его словам, вчера потребление по всей стране составляло около 18 гигаватт, а возможности системы – только 11 гигаватт.
"На вчера было так, но с каждым днем мы что-то восстанавливаем. Где восстанавливаем – сказать не могу. Потому что только кто-то скажет об этом – туда бьют снова и снова", – сказал президент.
Какова ситуация в энергетике – мнение эксперта
Эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар сказал, что на восстановление элементов критической инфраструктуры нужны не часы, дни или недели, а месяцы или даже больше.
Он подчеркнул, что прогнозировать, что "украинцам придется сидеть без света по 22 часа в сутки" – пока рано.
Ситуация со светом в Украине - новости по теме
Напомним, министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что в Украине не осталось ни одной электростанции, которая бы за время полномасштабной войны не подверглась ударам врага - из энергосистемы выбиты тысячи мегаватт мощностей.
Позже первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов сообщил, что армия страны-агрессора России в ночь на 16 января атаковала объекты энергетической инфраструктуры сразу в нескольких областях. В результате обстрелов в ряде регионов есть отключение электроэнергии.
Также директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что ситуация с энергоснабжением в Киеве сейчас критическая. После массированных ударов по ТЭС и морозов электричества хватает только на треть города.
О персоне: Петр Павел
Петр Павел (чеш. Petr Pavel; род. 1 ноября 1961, Плана, Чехословакия) - чешский политик и отставной генерал, президент Чехии с 9 марта 2023 года. Председатель Военного комитета НАТО с 2015 по 2018 год, до этого - командующий Генеральным штабом армии Чешской Республики с 2012 по 2015 год.
Победил на президентских выборах в январе 2023 года, набрав 58,32 % голосов во втором туре.
