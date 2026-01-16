Укр
После ночного удара РФ в ряде областей есть обесточивание: где ситуация хуже всего

Инна Ковенько
16 января 2026, 12:32
680
Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной после очередных вражеских обстрелов.
После ночного удара РФ в ряде областей произошло отключение электроэнергии / коллаж: Главред, фото: gwaramedia.com, скриншот

Кратко:

  • В Украине сложная ситуация в энергосистеме
  • Из-за дефицита Укрэнерго вводит аварийные отключения
  • В нескольких областях фиксируют отключения электроэнергии

Армия страны-агрессора России в ночь на 16 января атаковала объекты энергетической инфраструктуры сразу в нескольких областях. В результате обстрелов в ряде регионов есть обесточивание.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

"Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Постоянные атаки России на энергетические объекты и сложные погодные условия обусловливают вынужденное применение ограничений на всей территории страны", - говорится в сообщении.

Где самая сложная ситуация

По словам Некрасова, самой сложной остается ситуация в столичном регионе. В Киеве и Киевской области операторами систем распределения применяются сетевые ограничения. Ранее обнародованные графики почасовых отключений временно не действуют.

Сообщается, что возвращение от сетевых ограничений к графикам почасовых отключений произойдет сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. Аварийно-восстановительные работы в столице и регионе продолжаются круглосуточно.

В каких областях есть отключение электроэнергии

Отмечается, что этой ночью враг атаковал энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах. В результате атак на утро обесточены потребители в Запорожской и Харьковской областях.

Одесская область

Как и в предыдущие недели, по словам Некрасова, в Одесской области сохраняются сетевые ограничения. Это вынужденные аварийные отключения, чтобы не допустить масштабных аварий из-за перегрузки сети.

Сумская область

С 08:41 действуют аварийные отключения, сообщает Сумыоблэнерго. При этом энергетики напоминают, что очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью по почасовым.

Полтавская область

Как сообщает Полтаваоблэнерго, аварийные отключения на Полтавщине введены также с 8:41. По словам энергетиков, это сделано из-за последствий российских атак на объекты энергетики.

Какова ситуация в энергетике - мнение эксперта

Как писал Главред, в регионах, подвергающихся ударам со стороны России, после каждой атаки будут вводиться аварийные графики отключений электроэнергии, которые будут действовать примерно неделю. Об этом заявил главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований, энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

После этого, по его словам, энергосистему удастся частично стабилизировать, и количество очередей отключений сократится до одной или двух - до момента следующего обстрела.

Эксперт отметил, что для уменьшения продолжительности отключений электроэнергии после будущих атак государство должно более активно поощрять бизнес, предприятия и местные власти устанавливать дополнительные гарантированные мощности с обязательным подключением к объединенной энергосистеме. В то же время существенное влияние на ситуацию и в дальнейшем будут оказывать погодные условия.

Отключение света в Украине - последние новости по теме

Напомним, в Украине 16 января будут действовать почасовые отключения электроэнергии для населения и ограничения мощности для промышленности. Причиной отключений являются последствия ракетных атак РФ по украинской энергетике.

Также директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что ситуация с энергоснабжением в Киеве сейчас критическая. После массированных ударов по ТЭС и морозов электричества хватает только на треть города.

Как сообщал Главред, после каждого удара России пораженные районы Украины будут подключены к графикам аварийных отключений электроэнергии, которые продлятся около недели. Эксперт Геннадий Рябцев отметил, что сократить продолжительность отключений поможет стимулирование бизнеса и местных органов для увеличения гарантированной мощности и подключения к энергосистеме.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: Министерство энергетики Украины

Министерство энергетики Украины — министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Министерство отвечает за формирование и реализацию государственной политики в топливно-энергетическом комплексе, эффективное использование энергоресурсов, энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии, а также контроль в сферах электро- и теплоснабжения.

Кроме того, Минэнерго осуществляет государственное управление в сфере ядерной энергетики и радиационной безопасности.

