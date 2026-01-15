Часы отключений стали более строгими: новый график для Днепра и области на 16 января

https://glavred.info/energy/chasy-otklyucheniy-izmenilis-novyy-grafik-dlya-dnepra-i-oblasti-na-16-yanvarya-10732715.html Ссылка скопирована

В пятницу, 16 января, по всей Украине вводятся ограничения потребления электроэнергии. В Днепре и Днепропетровской области отключения света будут происходить от двух до трех раз в сутки, сообщили в ЦЭК.

Графики почасовых отключений будут действовать в течение всего дня, а продолжительность каждого — несколько часов. Это связано с дефицитом электроэнергии в энергосистеме.

Графики отключений от ЦЭК

Для абонентов предусмотрены почасовые графики отключений по установленному порядку:

1.1 очередь:

с 00:00 до 02:30;

с 07:00 до 13:00;

с 16:30 до 22:00.

1.2 очередь:

с 00:00 до 02:30;

с 06:00 до 13:00;

с 16:30 до 22:00.

2.1 очередь:

с 00:00 до 02:30;

с 06:00 до 13:00;

с 16:30 до 23:30.

2.2 очередь:

с 00:00 до 02:30;

с 06:00 до 13:00;

с 16:30 до 23:30.

3.1 очередь:

с 00:00 до 06:00;

с 09:30 до 16:30;

с 20:00 до 24:00.

3.2 смена:

с 00:00 до 06:00;

с 09:30 до 16:30;

с 20:00 до 24:00.

4.1 смена:

с 00:00 до 06:00;

с 09:30 до 16:30;

с 22:00 до 24:00.

4.2 очередь:

с 02:30 до 06:00;

с 09:30 до 16:30;

с 20:00 до 24:00.

5.1 очередь:

с 02:30 до 09:30;

с 13:00 до 20:00

с 23:30 до 24:00.

5.2 очередь:

06:00 до 09:30;

13:00 до 20:00

23:30 до 24:00.

6.1 очередь:

с 02:30 до 09:30;

с 13:00 до 20:00.

6.2 очередь:

с 02:30 до 09:30;

с 13:00 до 20:00.

В компании подчеркнули, что график может меняться в течение суток по распоряжению НЭК "Укрэнерго".

