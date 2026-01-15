Часы отключений стали более строгими: новый график для Днепра и области на 16 января

В пятницу, 16 января, по всей Украине вводятся ограничения потребления электроэнергии. В Днепре и Днепропетровской области отключения света будут происходить от двух до трех раз в сутки, сообщили в ЦЭК.
Графики почасовых отключений будут действовать в течение всего дня, а продолжительность каждого — несколько часов. Это связано с дефицитом электроэнергии в энергосистеме.
Графики отключений от ЦЭК
Для абонентов предусмотрены почасовые графики отключений по установленному порядку:
1.1 очередь:
- с 00:00 до 02:30;
- с 07:00 до 13:00;
- с 16:30 до 22:00.
1.2 очередь:
- с 00:00 до 02:30;
- с 06:00 до 13:00;
- с 16:30 до 22:00.
2.1 очередь:
- с 00:00 до 02:30;
- с 06:00 до 13:00;
- с 16:30 до 23:30.
2.2 очередь:
- с 00:00 до 02:30;
- с 06:00 до 13:00;
- с 16:30 до 23:30.
3.1 очередь:
- с 00:00 до 06:00;
- с 09:30 до 16:30;
- с 20:00 до 24:00.
3.2 смена:
- с 00:00 до 06:00;
- с 09:30 до 16:30;
- с 20:00 до 24:00.
4.1 смена:
- с 00:00 до 06:00;
- с 09:30 до 16:30;
- с 22:00 до 24:00.
4.2 очередь:
- с 02:30 до 06:00;
- с 09:30 до 16:30;
- с 20:00 до 24:00.
5.1 очередь:
- с 02:30 до 09:30;
- с 13:00 до 20:00
- с 23:30 до 24:00.
5.2 очередь:
- 06:00 до 09:30;
- 13:00 до 20:00
- 23:30 до 24:00.
6.1 очередь:
- с 02:30 до 09:30;
- с 13:00 до 20:00.
6.2 очередь:
- с 02:30 до 09:30;
- с 13:00 до 20:00.
В компании подчеркнули, что график может меняться в течение суток по распоряжению НЭК "Укрэнерго".
