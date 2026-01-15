До 16 часов без света: на Ровенщине вводят жесткие графики отключений на 16 января

Свет будут отключать в объеме от трех до четырех очередей в течение суток.

https://glavred.info/energy/do-16-chasov-bez-sveta-na-rovenshchine-vvodyat-zhestkie-grafiki-otklyucheniy-16-yanvarya-10732718.html Ссылка скопирована

Отключение света в Ровенской области 16 января/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

В Ровенской области 16 января введены графики отключения света

Ограничения будут действовать в течение суток

Некоторые очереди останутся без света в общей сложности до 16 часов

В пятницу, 16 января, в Ровенской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Свет будут отключать в объеме от трех до четырех очередей в течение суток. Об этом сообщают в Ровнооблэнерго.

"В связи со сложной ситуацией в энергосистеме государства по команде НЭК "Укрэнерго" в Ровенской области 16.01.2026 будут применяться графики почасовых отключений для бытовых потребителей", - говорится в сообщении. видео дня

Отмечается, что причиной введения ограничений являются последствия российских атак на энергообъекты.

Графики почасовых отключений для Ровенской области на 16 января:

подчерга 1.1:

с 04:00 до 08:00

с 10:00 до 16:00

с 20:00 до 00:00

подчерга 1.2:

с 02:00 до 08:00

с 10:00 до 16:00

с 20:00 до 00:00

подсменная 2.1:

с 02:00 до 08:00

с 11:00 до 17:00

с 21:00 до 00:00

дежурство 2.2:

с 02:00 до 06:00

с 08:00 до 14:00

с 16:00 до 21:00

подсменность 3.1:

с 00:00 до 06:00

с 08:00 до 14:00

с 16:00 до 20:00

подсменность 3.2:

с 02:00 до 08:00

с 10:00 до 16:00

с 18:00 до 22:00

дежурство 4.1:

с 00:00 до 02:00

с 06:00 до 10:00

с 12:00 до 18:00

с 22:00 до 00:00

дежурство 4.2:

с 00:00 до 06:00

с 08:00 до 10:00

с 12:00 до 17:00

с 20:00 до 22:00

дежурство 5.1:

с 00:00 до 02:00

с 06:00 до 12:00

с 14:00 до 20:00

дежурство 5.2:

с 00:00 до 02:00

с 06:00 до 12:00

с 14:00 до 20:00

дежурство 6.1:

с 00:00 до 04:00

с 08:00 до 14:00

с 16:00 до 20:00

дежурство 6.2:

с 00:00 до 02:00

с 08:00 до 11:00

с 14:00 до 20:00

с 22:00 до 00:00

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Узнать свою очередь на отключение по конкретному адресу в Ровно можно по ссылке. Чтобы найти свою очередь в Ровенской области, перейдите сюда.

В Ровнооблэнерго отмечают, что ситуация в энергосистеме может измениться в течение суток и графики отключений также могут быть скорректированы по распоряжению Укрэнерго.

Отключение света в Украине - новости по теме

Напомним, в Украине 16 января будут действовать почасовые отключения электроэнергии для населения и ограничения мощности для промышленности. Причиной отключений являются последствия ракетных атак РФ по украинской энергетике.

Также директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что ситуация с энергоснабжением в Киеве сейчас критическая. После массированных ударов по ТЭС и морозов электричества хватает только на треть города.

Как сообщал Главред, после каждого удара России пораженные районы Украины будут подключены к графикам аварийных отключений электроэнергии, которые продлятся около недели. Эксперт Геннадий Рябцев отметил, что сократить продолжительность отключений поможет стимулирование бизнеса и местных органов для увеличения гарантированной мощности и присоединения к энергосистеме.

Читайте также:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред