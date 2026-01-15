До 16 часов без света: на Ровенщине вводят жесткие графики отключений на 16 января

Кратко:
- В Ровенской области 16 января введены графики отключения света
- Ограничения будут действовать в течение суток
- Некоторые очереди останутся без света в общей сложности до 16 часов
В пятницу, 16 января, в Ровенской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Свет будут отключать в объеме от трех до четырех очередей в течение суток. Об этом сообщают в Ровнооблэнерго.
"В связи со сложной ситуацией в энергосистеме государства по команде НЭК "Укрэнерго" в Ровенской области 16.01.2026 будут применяться графики почасовых отключений для бытовых потребителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что причиной введения ограничений являются последствия российских атак на энергообъекты.
Графики почасовых отключений для Ровенской области на 16 января:
- подчерга 1.1:
- с 04:00 до 08:00
- с 10:00 до 16:00
- с 20:00 до 00:00
- подчерга 1.2:
- с 02:00 до 08:00
- с 10:00 до 16:00
- с 20:00 до 00:00
- подсменная 2.1:
- с 02:00 до 08:00
- с 11:00 до 17:00
- с 21:00 до 00:00
- дежурство 2.2:
- с 02:00 до 06:00
- с 08:00 до 14:00
- с 16:00 до 21:00
- подсменность 3.1:
- с 00:00 до 06:00
- с 08:00 до 14:00
- с 16:00 до 20:00
- подсменность 3.2:
- с 02:00 до 08:00
- с 10:00 до 16:00
- с 18:00 до 22:00
- дежурство 4.1:
- с 00:00 до 02:00
- с 06:00 до 10:00
- с 12:00 до 18:00
- с 22:00 до 00:00
- дежурство 4.2:
- с 00:00 до 06:00
- с 08:00 до 10:00
- с 12:00 до 17:00
- с 20:00 до 22:00
- дежурство 5.1:
- с 00:00 до 02:00
- с 06:00 до 12:00
- с 14:00 до 20:00
- дежурство 5.2:
- с 00:00 до 02:00
- с 06:00 до 12:00
- с 14:00 до 20:00
- дежурство 6.1:
- с 00:00 до 04:00
- с 08:00 до 14:00
- с 16:00 до 20:00
- дежурство 6.2:
- с 00:00 до 02:00
- с 08:00 до 11:00
- с 14:00 до 20:00
- с 22:00 до 00:00
Узнать свою очередь на отключение по конкретному адресу в Ровно можно по ссылке. Чтобы найти свою очередь в Ровенской области, перейдите сюда.
В Ровнооблэнерго отмечают, что ситуация в энергосистеме может измениться в течение суток и графики отключений также могут быть скорректированы по распоряжению Укрэнерго.
Напомним, в Украине 16 января будут действовать почасовые отключения электроэнергии для населения и ограничения мощности для промышленности. Причиной отключений являются последствия ракетных атак РФ по украинской энергетике.
Также директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что ситуация с энергоснабжением в Киеве сейчас критическая. После массированных ударов по ТЭС и морозов электричества хватает только на треть города.
Как сообщал Главред, после каждого удара России пораженные районы Украины будут подключены к графикам аварийных отключений электроэнергии, которые продлятся около недели. Эксперт Геннадий Рябцев отметил, что сократить продолжительность отключений поможет стимулирование бизнеса и местных органов для увеличения гарантированной мощности и присоединения к энергосистеме.
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
