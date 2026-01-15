До 16 часов без света: графики отключений на Львовщине на 16 января

Жителям Львовской области следует готовиться к длительным периодам без света.

Отключения света на Львовщине 16 января / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

В пятницу, 16 января, из-за значительного дефицита мощности ограничения электроэнергии будут действовать для всех групп потребителей во Львове и области. Свет будут отключать в течение суток. Об этом сообщило Львовоблэнерго.

"По распоряжению НЭК "Укрэнерго" из-за значительного дефицита мощности в течение суток во Львове и области будут применены почасовые отключения. Призываем всех экономно использовать электроэнергию и не включать мощные электроприборы, чтобы предотвратить отключения", - говорится в сообщении.

По данным облэнерго, во Львовской области будут отключать свет от двух до четырех раз в сутки. Дольше всего без света будут группы 5.1 и 6.2.

График отключений на 16 января

Группа 1.1 - электроэнергии нет с 01:00 до 07:00, с 10:30 до 17:00, с 19:30 до 22:30.

Группа 1.2 - электроэнергии нет с 00:00 до 07:00, с 09:30 до 16:30.

Группа 2.1 - электроэнергии нет с 03:30 до 09:30, с 12:30 до 19:30, с 22:00 до 24:00.

Группа 2.2 - электроэнергии нет с 03:30 до 10:30, с 14:00 до 21:00.

Группа 3.1 - электроэнергии нет с 03:30 до 10:30, с 13:00 до 20:00.

Группа 3.2 - электроэнергии нет с 00:00 до 03:30, с 07:00 до 12:30, с 15:00 до 18:00, с 21:00 до 24:00.

Группа 4.1 - электроэнергии нет с 00:00 до 01:00, с 03:30 до 07:00, с 10:00 до 17:00, с 21:00 до 24:00.

Группа 4.2 - электроэнергии нет с 00:00 до 03:30, с 08:00 до 15:00, с 18:00 до 21:00.

Группа 5.1 - электроэнергии нет с 00:00 до 03:30, с 07:00 до 14:00, с 16:30 до 22:00.

Группа 5.2 - электроэнергии нет с 03:30 до 08:00, с 10:30 до 17:30, с 21:00 до 24:00.

Группа 6.1 - электроэнергии нет с 00:00 до 03:30, с 08:00 до 15:00, с 17:30 до 21:00.

Группа 6.2 - электроэнергии нет с 00:00 до 03:30, с 07:00 до 13:00, с 15:00 до 20:00, с 22:30 до 24:00.

Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Узнать свою группу отключений потребители могут на сайте "Львовоблэнерго", в чат-ботах компании в Viber и Telegram, а также в мобильном приложении КомКом. Энергетики призывают следить за обновлениями и заранее планировать использование электроприборов.

Напомним, в Украине 16 января будут действовать почасовые отключения электроэнергии для населения и ограничения мощности для промышленности. Причиной отключений являются последствия ракетных атак РФ по украинской энергетике.

Также директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что ситуация с энергоснабжением в Киеве сейчас критическая. После массированных ударов по ТЭС и морозов электричества хватает только на треть города.

Как сообщал Главред, после каждого удара России пораженные районы Украины будут подключены к графикам аварийных отключений электроэнергии, которые продлятся около недели. Эксперт Геннадий Рябцев отметил, что сократить продолжительность отключений поможет стимулирование бизнеса и местных органов для увеличения гарантированной мощности и присоединения к энергосистеме.

Об источнике: Львовоблэнерго Львовоблэнерго - оператор системы распределения электроэнергии на территории Львовской области. Компания обеспечивает распределение электрической энергии бытовым и небытовым потребителям, эксплуатацию и обслуживание электросетей, а также подключение новых объектов к сети. Предприятие работает в составе энергетической системы Украины и выполняет функции в соответствии с требованиями Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

