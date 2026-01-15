Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

До 16 часов без света: графики отключений на Львовщине на 16 января

Руслана Заклинская
15 января 2026, 22:06
336
Жителям Львовской области следует готовиться к длительным периодам без света.
До 16 часов без света: графики отключений на Львовщине на 16 января
Отключения света на Львовщине 16 января / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Какие графики отключений будут действовать на Львовщине 16 января
  • Будут ли отключения касаться всех групп потребителей
  • Как и где узнать свою группу отключений

В пятницу, 16 января, из-за значительного дефицита мощности ограничения электроэнергии будут действовать для всех групп потребителей во Львове и области. Свет будут отключать в течение суток. Об этом сообщило Львовоблэнерго.

"По распоряжению НЭК "Укрэнерго" из-за значительного дефицита мощности в течение суток во Львове и области будут применены почасовые отключения. Призываем всех экономно использовать электроэнергию и не включать мощные электроприборы, чтобы предотвратить отключения", - говорится в сообщении.

видео дня

По данным облэнерго, во Львовской области будут отключать свет от двух до четырех раз в сутки. Дольше всего без света будут группы 5.1 и 6.2.

График отключений на 16 января

Группа 1.1 - электроэнергии нет с 01:00 до 07:00, с 10:30 до 17:00, с 19:30 до 22:30.

Группа 1.2 - электроэнергии нет с 00:00 до 07:00, с 09:30 до 16:30.

Группа 2.1 - электроэнергии нет с 03:30 до 09:30, с 12:30 до 19:30, с 22:00 до 24:00.

Группа 2.2 - электроэнергии нет с 03:30 до 10:30, с 14:00 до 21:00.

Группа 3.1 - электроэнергии нет с 03:30 до 10:30, с 13:00 до 20:00.

Группа 3.2 - электроэнергии нет с 00:00 до 03:30, с 07:00 до 12:30, с 15:00 до 18:00, с 21:00 до 24:00.

Группа 4.1 - электроэнергии нет с 00:00 до 01:00, с 03:30 до 07:00, с 10:00 до 17:00, с 21:00 до 24:00.

Группа 4.2 - электроэнергии нет с 00:00 до 03:30, с 08:00 до 15:00, с 18:00 до 21:00.

Группа 5.1 - электроэнергии нет с 00:00 до 03:30, с 07:00 до 14:00, с 16:30 до 22:00.

Группа 5.2 - электроэнергии нет с 03:30 до 08:00, с 10:30 до 17:30, с 21:00 до 24:00.

Группа 6.1 - электроэнергии нет с 00:00 до 03:30, с 08:00 до 15:00, с 17:30 до 21:00.

Группа 6.2 - электроэнергии нет с 00:00 до 03:30, с 07:00 до 13:00, с 15:00 до 20:00, с 22:30 до 24:00.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Узнать свою группу отключений потребители могут на сайте "Львовоблэнерго", в чат-ботах компании в Viber и Telegram, а также в мобильном приложении КомКом. Энергетики призывают следить за обновлениями и заранее планировать использование электроприборов.

Отключения света в Украине - новости по теме

Напомним, в Украине 16 января будут действовать почасовые отключения электроэнергии для населения и ограничения мощности для промышленности. Причиной отключений являются последствия ракетных атак РФ по украинской энергетике.

Также директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что ситуация с энергоснабжением в Киеве сейчас критическая. После массированных ударов по ТЭС и морозов электричества хватает только на треть города.

Как сообщал Главред, после каждого удара России пораженные районы Украины будут подключены к графикам аварийных отключений электроэнергии, которые продлятся около недели. Эксперт Геннадий Рябцев отметил, что сократить продолжительность отключений поможет стимулирование бизнеса и местных органов для увеличения гарантированной мощности и присоединения к энергосистеме.

Читайте также:

Об источнике: Львовоблэнерго

Львовоблэнерго - оператор системы распределения электроэнергии на территории Львовской области. Компания обеспечивает распределение электрической энергии бытовым и небытовым потребителям, эксплуатацию и обслуживание электросетей, а также подключение новых объектов к сети.

Предприятие работает в составе энергетической системы Украины и выполняет функции в соответствии с требованиями Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Львова свет Львовская область новости Украины отключения света электроэнергия отключения света Львов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Школы закроют, а часть домов не будут отключать - Кабмин принял экстренные решения

Школы закроют, а часть домов не будут отключать - Кабмин принял экстренные решения

21:48Украина
В Харькове 400 тысяч человек остаются без света и тепла - Зеленский

В Харькове 400 тысяч человек остаются без света и тепла - Зеленский

21:40Украина
Возможные изменения в течение дня: как будут отключать свет 16 января

Возможные изменения в течение дня: как будут отключать свет 16 января

19:45Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 16 января: Быкам - тревога, Тиграм - проблемы

Китайский гороскоп на завтра 16 января: Быкам - тревога, Тиграм - проблемы

Путин назвал новое циничное условие окончания войны - что хочет получить Кремль

Путин назвал новое циничное условие окончания войны - что хочет получить Кремль

Отключение света в Украине — графики на 15 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 15 января (обновляется)

Увольнения, проблемы с деньгами и здоровьем: какие знаки зодиака станут неудачниками 2026 года

Увольнения, проблемы с деньгами и здоровьем: какие знаки зодиака станут неудачниками 2026 года

Карта Deep State онлайн за 15 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 15 января: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

22:40

Эксперты раскрыли, где категорически запрещено ставить генератор: перечень мест

22:19

Наталья Сумская сделала важное заявление на фоне тяжелой ситуации

22:06

До 16 часов без света: графики отключений на Львовщине на 16 января

21:59

"Надо продержаться": гендиректор Yasno обозначил самый тяжелый период этой зимы

21:58

Тараса Цымбалюка застукали с известной актрисой - детали

Курносова: У элит РФ есть выбор - сдать Путина или ждать, пока их повесят на фонаряхКурносова: У элит РФ есть выбор - сдать Путина или ждать, пока их повесят на фонарях
21:48

Школы закроют, а часть домов не будут отключать - Кабмин принял экстренные решения

21:40

В Харькове 400 тысяч человек остаются без света и тепла - Зеленский

21:21

Свет будут отключать волнами - новые графики для Запорожской области на 16 января

20:55

Костюк определил состав на сбор в Турции: некоторые игроки стали неожиданностью

Реклама
20:39

Можно ли молиться дома вместо посещения храма: священник дал откровенный ответВидео

19:45

Возможные изменения в течение дня: как будут отключать свет 16 января

19:34

В Украине могут ввести новые налоги: в МВФ выдвинули главные требования

19:30

"Это большая беда для нас": Флеш предупредил о новой опасности российских дроновФото

19:26

"Сложные обстоятельства": Павел Табаков рассказал, как переживает свою болезнь

19:10

Почему Трамп неспособен выполнять собственные обещаниямнение

19:06

Зеленский встретился с Залужным в Киеве - о чем говорили

18:59

Цена на популярный овощ для салата резко пошла вверх: сколько стоит килограмм

18:53

Киеву не 1543 года - историк раскрыл большую советскую ложь о столицеВидео

18:51

Раскрыт главный секрет Харькова - что означает название города и кто его придумалВидео

18:36

Сценарий "развешивания на фонарях": прогноз "беспощадного" бунта в РФВидео

Реклама
18:34

РФ массово стягивает резервы на горячее направление: военный раскрыл план врага

18:11

Зима не сдается: что готовит погода для Днепра в эти выходные

17:59

Россия пытается прорвать границу на новом направлении - что известно о ходе боев

17:41

Вынос мусора вне правил может обернуться штрафом до 1000 евро – подробностиВидео

17:34

РФ разрушила крупный энергообъект: под атакой инфраструктура сразу двух городов

17:21

Красный Крест опозорился заявлением об ударе по Белгороду: жесткий ответ МИД

17:03

Круче Рафаэлло: рецепт конфет из пяти ингредиентов за 10 минут

16:48

Доллар установил абсолютный рекорд за всю историю: новый курс валют на 16 января

16:43

Горячие бьюти-тренды 2026: три макияжа по мотивам популярных фильмов и сериаловВидео

16:38

Путин назвал новое циничное условие окончания войны - что хочет получить КремльВидео

16:33

Певица-путинистка назвала российского певца реинкарнацией Есенина - кто он

16:30

Серия REDMI Note 15 в Алло: Мощь титана. Надежность, выдерживающая больше, и выгодные предложения на старте продаж новости компании

16:28

В Украине введут новое правописание и национальный шрифт: что изменится

16:19

Цены на АЗС взлетят: украинцам раскрыли сроки и причину подорожания

16:18

Морозы до -18°С надвигаются на Полтаву: когда лютый холод ударит с новой силой

15:59

РФ готовит новую массированную атаку по Украине и удар "Орешником" - что станет целью

15:54

Вышел тизер нового жуткого хоррора от режиссера "Восстания зловещих мертвецов"Видео

15:46

Украинец создал солнечно-бетонную батарею: чем она лучше от обычныхВидео

15:36

Как очистить авто от снега – золотые правила, которые сэкономят деньги и нервыВидео

15:28

"Семейный уют": 47-летняя украинская ведущая показала новорожденного первенца

Реклама
15:27

РФ готовит мобилизацию на оккупированных территориях Украины - кого призовут первыми

15:27

План до 2031 года: разведка раскрыла намерения РФ на оккупированных территориях

15:20

"Худший сценарий": прогноз массового выезда киевлян из города из-за "блэкаута"

15:00

Увольнения, проблемы с деньгами и здоровьем: какие знаки зодиака станут неудачниками 2026 годаВидео

14:53

Украинцев предупредили об изменении правил комендантского часа

14:48

"Тарас, долго ждать?": Ирочка раскрыла, как рассталась с Цимбалюком

14:42

Люди, родившиеся в эти месяцы, чаще других вызывают зависть

14:24

Ключевой продукт ударит по бюджету украинцев: что скоро существенно подорожает

14:22

Пластическая операция закончилась трагедией: в Киеве будут судить горе-хирурга

14:09

Гороскоп на завтра 16 января: Львам - испытания, Стрельцам - выгода

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять