Останутся ли украинцы без газа из-за атак РФ: эксперт оценил худшие сценарии

Газовая система Украины выдержит атаки. Но теоретически проблемы возможны.

https://glavred.info/energy/ostanutsya-li-ukraincy-bez-gaza-iz-za-atak-rf-ekspert-ocenil-hudshie-scenarii-10732106.html Ссылка скопирована

Аналитик объяснил, что будет с газом в Украине из-за атак РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com ​

Вы узнаете:

Почему "потушить" газовую сеть Украины не так просто

Есть ли риск того, что украинцы останутся без голубого топлива

Спрогнозировать возможные перебои с газоснабжением в Украине в условиях войны сейчас невозможно, однако даже негативный сценарий не будет критическим. Об этом в интервью Главреду рассказал директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко.

По его словам, ситуация с газом напрямую зависит от действий врага, на которые украинская сторона повлиять не может. Несмотря на работу Вооружённых сил Украины, дать стопроцентные гарантии стабильного газоснабжения нельзя.

видео дня

"Теоретически может возникнуть ситуация, что газа действительно не будет. Но я не стал бы называть это фатальным сценарием", - сказал он.

Эксперт объяснил, что газовая сеть в Украине является разветвлённой и имеет возможности для дублирования и подключения к альтернативным веткам. Восстановление газоснабжения в случае повреждений решается на локальном уровне: где-то это сделать проще, где-то сложнее — иногда требуется менять схемы или переваривать сети.

Сергиенко также обратил внимание, что общее потребление газа в стране существенно сократилось. Поэтому заявления о том, что Украина якобы недостаточно закачала газа в подземные хранилища, он считает преувеличенными.

Кроме того, газовая инфраструктура, по его словам, более устойчива к внешним воздействиям, чем электросети, которые проходят на большие расстояния по воздуху и значительно уязвимее для атак.

"Будем надеяться, что без газа мы всё-таки не останемся", — резюмировал эксперт.

Ситуация в энергетике Украины

Как писал Главред, 13 января из-за сложной ситуации в энергосистеме в Киеве и части Киевской области применены аварийные отключения электроэнергии. Причины введения ограничений – ракетно-дроновая атака на энергообъекты, сильный мороз и последствия непогоды в Киевской области.

Как заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник, в Минэнерго пока не могут прогнозировать время восстановления электроснабжения в Киеве.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

"Они будут проходить фактически круглосуточно, несмотря на все сложные погодные условия, для того чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию и перейти к плановому графику. Ситуация достаточно сложная, и мы видим, что сейчас никаких прогнозов дать не можем, поскольку враг продолжает эти интенсивные атаки", - добавил Колесник.

Заместитель министра развития громад и территорий Константин Ковальчук заявил, что в Украине без отопления остаются около 1,5% жилых домов, в Киеве без тепла остаются 472 дома, больше всего - в Печерском районе. По его словам, ночью российские войска атаковали 15 объектов критической инфраструктуры, в частности ТЭС и ТЭЦ в разных регионах Украины.

Другие новости:

О персоне: Александр Сергиенко Сергиенко Александр Иванович— (родился 19 октября 1947 г. с. Раздольное, Россия) - украинский политик. Бывший 1-й заместитель председателя Трудовой партии Украины (с 05.2000); сопредседатель Народно-патриотического объединения "За Украину" (с 07.2001), пишет Википедия. Учился в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", на факультете радиоэлектроники (1966-1973), по специальности инженер электронной техники; доктор философии по вопросам права. Кандидат физико-математических наук, юрист, директор аналитико-исследовательского центра "Институт города".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред