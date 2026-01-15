Свет будут отключать волнами - новые графики для Запорожской области на 16 января

https://glavred.info/energy/svet-budut-otklyuchat-volnami-novye-grafiki-dlya-zaporozhskoy-oblasti-na-16-yanvarya-10732679.html Ссылка скопирована

Отключение света в Запорожье - новые графики для Запорожской области на 16 января

Завтра, 16 января, на территории Запорожья и Запорожской области будут введены графики почасовых отключений электроэнергии, которые будут действовать в течение всего дня. Об этом сообщает Запорожьеоблэнерго.

По распоряжению НЭК "Укрэнерго" для стабилизации работы Объединенной энергосистемы 16 января в Запорожской области введут графики почасовых отключений электроэнергии. Время отключений будет определяться по очередям и подочередям с учетом получаса, необходимого для переключений.

Также с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП) в полном объеме (5 очередей).

Графики отключений света Запорожская область 16 января

Отключение света 16 января Запорожская область очередь 1.1

1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Отключение света 16 января Запорожская область очередь 1.2

1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Отключение света 16 января Запорожская область очередь 2.1

2.1: 00:00 - 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Отключение света 16 января Запорожская область очередь 2.2

2.2: 00:00 - 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Отключение света 16 января Запорожская область очередь 3.1

3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Отключение света 16 января Запорожская область очередь 3.2

3.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Отключение света 16 января Запорожская область очередь 4.1

4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Отключение света 16 января Запорожская область очередь 4.2

4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Отключение света 16 января Запорожская область очередь 5.1

5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Отключение света 16 января Запорожская область очередь 5.2

5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Отключение света 16 января Запорожская область очередь 6.1

6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Отключение света 16 января Запорожская область очередь 6.2

6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

"Если получим новые указания от НЭК "Укрэнерго", соответствующим образом переработаем график и проинформируем вас об изменениях на наших информационных ресурсах в течение рабочего дня и на нашем сайте в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении Запорожьеоблэнерго.

Как найти свою группу отключений Запорожская область

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке.

Как найти свою группу отключений город Запорожье

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожье можно по ссылке.

Как найти группу отключений Запорожский район

Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке.

Почему нет света Запорожье

Узнать причину отсутствия электроснабжения по г. Запорожье можно по ссылке.

