Свет будут отключать волнами - новые графики для Запорожской области на 16 января

Завтра, 16 января, на территории Запорожья и Запорожской области будут введены графики почасовых отключений электроэнергии, которые будут действовать в течение всего дня. Об этом сообщает Запорожьеоблэнерго.
По распоряжению НЭК "Укрэнерго" для стабилизации работы Объединенной энергосистемы 16 января в Запорожской области введут графики почасовых отключений электроэнергии. Время отключений будет определяться по очередям и подочередям с учетом получаса, необходимого для переключений.
Также с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП) в полном объеме (5 очередей).
Отключение света 16 января Запорожская область очередь 1.1
1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
Отключение света 16 января Запорожская область очередь 1.2
1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
Отключение света 16 января Запорожская область очередь 2.1
2.1: 00:00 - 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Отключение света 16 января Запорожская область очередь 2.2
2.2: 00:00 - 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Отключение света 16 января Запорожская область очередь 3.1
3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
Отключение света 16 января Запорожская область очередь 3.2
3.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
Отключение света 16 января Запорожская область очередь 4.1
4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Отключение света 16 января Запорожская область очередь 4.2
4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Отключение света 16 января Запорожская область очередь 5.1
5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
Отключение света 16 января Запорожская область очередь 5.2
5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
Отключение света 16 января Запорожская область очередь 6.1
6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Отключение света 16 января Запорожская область очередь 6.2
6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
"Если получим новые указания от НЭК "Укрэнерго", соответствующим образом переработаем график и проинформируем вас об изменениях на наших информационных ресурсах в течение рабочего дня и на нашем сайте в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении Запорожьеоблэнерго.
Как найти свою группу отключений Запорожская область
Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке.
Как найти свою группу отключений город Запорожье
Найти свою группу графиков отключения света в Запорожье можно по ссылке.
Как найти группу отключений Запорожский район
Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке.
Почему нет света Запорожье
Узнать причину отсутствия электроснабжения по г. Запорожье можно по ссылке.
