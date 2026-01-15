В Харькове 400 тысяч человек остаются без света и тепла - Зеленский

Глава государства встретился с генсеком НАТО и проинформировал его об обстрелах РФ и потребностях Украины для защиты и укрепления ПВО.

В Харькове 400 тысяч человек остаются без света и тепла / Коллаж: Главред, фото: скриншот, slovoidilo.ua

Что известно:

Зеленский провел беседу с генсеком НАТО Рютте

Президент рассказал подробности ракетной атаки РФ по Харькову 15 января

В результате обстрела 400 тысяч человек остались без света и тепла

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Говорили об усилении украинской ПВО и дипломатической работе. Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

Президент проинформировал Марка Рютте об атаках РФ, в частности о ракетном ударе по энергообъекту Харькова 15 января, в результате которого 400 тысяч человек остались без света и тепла.

Кроме того, Зеленский сообщил Рютте о потребностях Украины для защиты и укрепления ПВО.

Глава государства отдельно отметил важность программы PURL, и Украина рассчитывает, что в этом месяце сумма взносов в нее увеличится.

Зеленский и Рютте также подробно обсудили дипломатическую работу, в частности контакты с партнерами в США и Европе, и обменялись мнениями о том, какими должны быть следующие шаги.

"Мы уже достигли значительного прогресса, и сейчас важно не сбавлять темп. Украина никогда не была и не будет препятствием для достижения мира", - подчеркнул президент.

Зеленский провел беседу с генсеком НАТО Рютте / Фото: скриншот

Что известно об атаке РФ на Харьков 15 января

Как писал Главред, 15 января РФ атаковала Харьков ракетами. В результате вражеского обстрела был разрушен крупный объект критической энергетической инфраструктуры.

По словам начальника Харьковской ОГА Олега Синегубова, все профильные службы переведены в усиленный режим работы после очередной атаки врага по энергетике. Масштабы разрушений и последствия ударов сейчас выясняются.

Отмечается, что в Харькове и области действуют плановые отключения света.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, утром 15 января во Львове прогремели взрывы. Вражеский беспилотник упал на детскую площадку возле памятника Степану Бандере, сообщил городской голова Андрей Садовый.

Кроме того, утром 15 января в Киеве объявили воздушную тревогу из-за вражеской атаки дронов. В столице была слышна работа сил ПВО. В Соломенском районе в результате вражеской атаки зафиксировано падение обломков на жилой дом.

Напомним, в России заявляют, что в случае приближения поражения в войне против Украины Москва может прибегнуть к применению ядерного оружия против союзников Киева в Европе, о чем сказал Сергей Караганов, председатель президиума организации "Совет по вопросам внешней и оборонной политики" РФ.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

О личности: Марк Рютте Марк Рютте (нид. Mark Rutte; род. 14 февраля 1967, Гаага, Нидерланды) - нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 по 2023 год. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года по 2 июля 2024 года. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, вступил в должность 1 октября 2024 года, пишет Википедия.

