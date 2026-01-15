Укр
Костюк определил состав на сбор в Турции: некоторые игроки стали неожиданностью

Руслан Иваненко
15 января 2026, 20:55
"Динамо" отправляется на турецкий сбор, чтобы подготовиться к возобновлению сезона и следующим официальным матчам.
Костюк, Динамо
Футболисты "Динамо" готовятся к чемпионату и Кубку Украины / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/kostiuk.ihor, fcdynamo.com

Кратко:

  • "Динамо" отправилось на учебно-тренировочные сборы в Турцию
  • В состав поехали 32 футболиста, включая вратарей, защитников и нападающих
  • Команда готовится к возобновлению сезона-2025/2026 и выступлениям в чемпионате и Кубке Украины

Главный тренер киевского "Динамо" Игорь Костюк объявил состав команды на учебно-тренировочные сборы в Турции. После нескольких дней в Киеве, посвященных адаптации после отпуска, футболисты, тренерский и административный штаб отправились за границу, сообщает официальный сайт клуба.

Состав команды

К возобновлению сезона-2025/2026 и выступлениям в чемпионате и Кубке Украины будут готовиться 32 футболиста. Среди них:

Вратари:

  • Игнатенко,
  • Моргун,
  • Нещерет,
  • Суркис;

Защитники:

  • Беловар,
  • Вивчаренко,
  • Дубинчак,
  • Захарченко,
  • Караваев,
  • Коробов,
  • Михавко,
  • Попов,
  • Тимчик,
  • Тиаре;

Полузащитники:

  • Бражко,
  • Буяльский,
  • Волошин,
  • Диалло,
  • Кабаев,
  • Михайленко,
  • Огундана,
  • Осипенко,
  • Пихаленок,
  • Редушко,
  • Рубчинский,
  • Шапаренко,
  • Ярмоленко,
  • Яцик;

Нападающие:

  • Бленуце,
  • Герыч,
  • Герреро,
  • Пономаренко.

На турецкой земле "бело-синие" проведут шесть спаррингов. Расписание контрольных матчей может претерпеть изменения, в зависимости от подготовки и погодных условий.

Первый официальный матч "Динамо" в 2026 году запланирован на 21 февраля. Команда примет дома львовский "Рух".

Тренировочный сбор в Турции станет ключевым этапом подготовки команды к возобновлению сезона и борьбе за медали чемпионата Украины.

"Динамо" Киев
"Динамо" Киев / Инфографика: Главред

Футбол - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, ФК "Полесье" сообщил о решении перевести Алексея Гуцуляка и Сергея Чоботенко в состав команды U-19. Клуб заявил, что футболисты отказались подписывать новые контракты, хотя их действующие соглашения действуют до июня 2026 года.

Также полузащитник "Полесья" Алексей Гуцуляк прокомментировал решение клуба перевести его в команду U-19.

Напомним, что главный тренер чемпиона Украины Игорь Костюк делает ставку на молодых игроков, что может существенно изменить лицо киевского "Динамо" уже в весенней части УПЛ. Специалист, который сделал себе имя благодаря работе с воспитанниками клубной академии, открыто заявляет о готовности доверять молодежи, пишет 24 Канал.

Читайте также:

Динамо Киев — самый титулованный клуб Украины

Динамо Киев — украинский футбольный клуб из города Киев, постоянный участник чемпионатов Украины по футболу. Самый титулованный футбольный клуб СССР и Украины. Как сообщает Википедия, клуб был основан 13 мая 1927 года. В первом чемпионате независимой Украины "Динамо" уступило в матче за звание чемпиона симферопольской "Таврии". Однако после этого киевляне девять раз подряд выигрывали золотые медали.

В 1997 году "Динамо" снова возглавил Валерий Лобавновский. Под его руководством в 1999-м бело-голубые дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, где по сумме двух матчей уступили мюнхенской "Баварии" (3:3 и 0:1). Лобановский умер 13 мая 2002 года. После смерти Лобановского "Динамо" возглавляли Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Юрий Семин, Олег Блохин, Сергей Ребров и другие.

