Костюк определил состав на сбор в Турции: некоторые игроки стали неожиданностью

"Динамо" отправляется на турецкий сбор, чтобы подготовиться к возобновлению сезона и следующим официальным матчам.

Футболисты "Динамо" готовятся к чемпионату и Кубку Украины / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/kostiuk.ihor, fcdynamo.com

Кратко:

"Динамо" отправилось на учебно-тренировочные сборы в Турцию

В состав поехали 32 футболиста, включая вратарей, защитников и нападающих

Команда готовится к возобновлению сезона-2025/2026 и выступлениям в чемпионате и Кубке Украины

Главный тренер киевского "Динамо" Игорь Костюк объявил состав команды на учебно-тренировочные сборы в Турции. После нескольких дней в Киеве, посвященных адаптации после отпуска, футболисты, тренерский и административный штаб отправились за границу, сообщает официальный сайт клуба.

Состав команды

К возобновлению сезона-2025/2026 и выступлениям в чемпионате и Кубке Украины будут готовиться 32 футболиста. Среди них:

Вратари:

Игнатенко,

Моргун,

Нещерет,

Суркис;

Защитники:

Беловар,

Вивчаренко,

Дубинчак,

Захарченко,

Караваев,

Коробов,

Михавко,

Попов,

Тимчик,

Тиаре;

Полузащитники:

Бражко,

Буяльский,

Волошин,

Диалло,

Кабаев,

Михайленко,

Огундана,

Осипенко,

Пихаленок,

Редушко,

Рубчинский,

Шапаренко,

Ярмоленко,

Яцик;

Нападающие:

Бленуце,

Герыч,

Герреро,

Пономаренко.

На турецкой земле "бело-синие" проведут шесть спаррингов. Расписание контрольных матчей может претерпеть изменения, в зависимости от подготовки и погодных условий.

Первый официальный матч "Динамо" в 2026 году запланирован на 21 февраля. Команда примет дома львовский "Рух".

Тренировочный сбор в Турции станет ключевым этапом подготовки команды к возобновлению сезона и борьбе за медали чемпионата Украины.

"Динамо" Киев / Инфографика: Главред

