Костюк определил состав на сбор в Турции: некоторые игроки стали неожиданностью

Кратко:
- "Динамо" отправилось на учебно-тренировочные сборы в Турцию
- В состав поехали 32 футболиста, включая вратарей, защитников и нападающих
- Команда готовится к возобновлению сезона-2025/2026 и выступлениям в чемпионате и Кубке Украины
Главный тренер киевского "Динамо" Игорь Костюк объявил состав команды на учебно-тренировочные сборы в Турции. После нескольких дней в Киеве, посвященных адаптации после отпуска, футболисты, тренерский и административный штаб отправились за границу, сообщает официальный сайт клуба.
Состав команды
К возобновлению сезона-2025/2026 и выступлениям в чемпионате и Кубке Украины будут готовиться 32 футболиста. Среди них:
Вратари:
- Игнатенко,
- Моргун,
- Нещерет,
- Суркис;
Защитники:
- Беловар,
- Вивчаренко,
- Дубинчак,
- Захарченко,
- Караваев,
- Коробов,
- Михавко,
- Попов,
- Тимчик,
- Тиаре;
Полузащитники:
- Бражко,
- Буяльский,
- Волошин,
- Диалло,
- Кабаев,
- Михайленко,
- Огундана,
- Осипенко,
- Пихаленок,
- Редушко,
- Рубчинский,
- Шапаренко,
- Ярмоленко,
- Яцик;
Нападающие:
- Бленуце,
- Герыч,
- Герреро,
- Пономаренко.
На турецкой земле "бело-синие" проведут шесть спаррингов. Расписание контрольных матчей может претерпеть изменения, в зависимости от подготовки и погодных условий.
Первый официальный матч "Динамо" в 2026 году запланирован на 21 февраля. Команда примет дома львовский "Рух".
Тренировочный сбор в Турции станет ключевым этапом подготовки команды к возобновлению сезона и борьбе за медали чемпионата Украины.
Динамо Киев — самый титулованный клуб Украины
Динамо Киев — украинский футбольный клуб из города Киев, постоянный участник чемпионатов Украины по футболу. Самый титулованный футбольный клуб СССР и Украины. Как сообщает Википедия, клуб был основан 13 мая 1927 года. В первом чемпионате независимой Украины "Динамо" уступило в матче за звание чемпиона симферопольской "Таврии". Однако после этого киевляне девять раз подряд выигрывали золотые медали.
В 1997 году "Динамо" снова возглавил Валерий Лобавновский. Под его руководством в 1999-м бело-голубые дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, где по сумме двух матчей уступили мюнхенской "Баварии" (3:3 и 0:1). Лобановский умер 13 мая 2002 года. После смерти Лобановского "Динамо" возглавляли Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Юрий Семин, Олег Блохин, Сергей Ребров и другие.
