Полесье отстранило двух лидеров от основной команды – стала известна причина

Кратко:
- Гуцуляк и Чоботенко отказались подписывать новые контракты
- Оба игрока переведены в состав ФК Полесье U-19
- Их действующие соглашения истекают в июне 2026 года
ФК "Полесье" сообщил о решении перевести Алексея Гуцуляка и Сергея Чоботенко в состав команды U-19. Клуб заявил, что футболисты отказались подписывать новые контракты, хотя их действующие соглашения действуют до июня 2026 года.
Переговоры и предложения клуба
"В течение длительного времени мы вели предметные и корректные переговоры с игроками о продолжении сотрудничества. ФК "Полесье" предложил новые контракты на значительно улучшенных условиях — с пересмотренной зарплатой, бонусной системой и четким видением роли футболистов в команде на несколько сезонов вперед", — говорится в официальном заявлении клуба.
Причины отказа
Клуб подчеркнул, что предоставил достаточно времени для принятия решения, однако предложенные условия не были приняты. В то же время руководство и тренерский штаб подчеркивают необходимость строить команду на долгосрочную перспективу, ориентируясь на игроков, которые разделяют амбиции клуба и готовы быть частью его стратегического развития.
Решение и последствия
"Учитывая высокий уровень конкуренции в составе и необходимость планирования подготовки команды, принято управленческое решение: Сергей Чоботенко и Алексей Гуцуляк не привлекаются к тренировкам первой команды и с сегодняшнего дня переведены в состав U-19", – отметили в "Полесье".
ФК "Полесье" — клуб с многолетней историей
ФК "Полесье" — украинский футбольный клуб из Житомира, основанный в 1959 году. Команда прекратила выступления в 2005 году, но возобновила их в 2016 году как МФК "Житомир", а с 2017 года вернула историческое название. С сезона 2023/24 играет в Украинской Премьер-лиге, занимая высокие места.
Клуб начинал как "Авангард", затем имел названия "Полесье", "Автомобилист", "Спартак", "Химик". Наивысшие успехи в СССР: чемпион УССР 1967 года, обладатель Кубка УССР 1972 и 1990 годов. После восстановления быстро поднялся: второе место во Второй лиге 2019/20, Первая лига — 2022/23, пятое в УПЛ 2023/24.
Достижения
- Чемпионат УССР: 1-е (1967), 2-е (1973, 1975).
- Кубок УССР: победитель (1972, 1990), финалист (1974).
- УПЛ: 5-е (2023/24), 4-е (2024/25).
- Еврокубки: участие в Лиге конференций УЕФА, вылет в плей-офф раунде 2025/26 от "Фиорентины".
