От основной команды до U-19: звезда "Полесья" впервые прокомментировал решение клуба

Гуцуляк объяснил, почему его перевели в U-19 и как это повлияет на его карьеру в "Полесье".

Алексей Гуцуляк подтвердил, что тренируется с молодежной командой/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/alexeygutsuliak, скриншот

Полузащитник "Полесья" Алексей Гуцуляк прокомментировал решение клуба перевести его в команду U-19.

"Я всегда буду благодарен "Полесью", тренерскому штабу и болельщикам за поддержку. Именно поэтому считаю необходимым прояснить ситуацию", — отметил Гуцуляк в комментарии Tribuna.

Тренировки с молодежной командой

Футболист подтвердил, что его исключили из состава на сборы, и сейчас он тренируется с молодежной командой U-19 по распоряжению руководства клуба.

"В течение всего срока контракта я не давал ни одного повода сомневаться в своем профессионализме, преданности команде и желании помочь клубу прогрессировать. Моя позиция проста – мне нужна возможность играть в футбол, на максимальном уровне отработать свой контракт с "Полесьем", помочь клубу в борьбе за чемпионство и вместе со сборной Украины бороться за выход на чемпионат мира 2026 года", – добавил Гуцуляк.

Он также подчеркнул, что не планирует критиковать решение клуба и ограничивается этой позицией из уважения к команде и ее болельщикам.

ФК Полесье / Инфографика: Главред

Как ранее сообщал Главред, ФК "Полесье" сообщил о решении перевести Алексея Гуцуляка и Сергея Чоботенко в состав команды U-19. Клуб заявил, что футболисты отказались подписывать новые контракты, хотя их действующие соглашения действуют до июня 2026 года.

