От основной команды до U-19: звезда "Полесья" впервые прокомментировал решение клуба

- Почему руководство перевело Гуцуляка в U-19
- Как футболист планирует продолжать карьеру и тренировки
- Что он думает о будущем с командой и сборной Украины
Полузащитник "Полесья" Алексей Гуцуляк прокомментировал решение клуба перевести его в команду U-19.
"Я всегда буду благодарен "Полесью", тренерскому штабу и болельщикам за поддержку. Именно поэтому считаю необходимым прояснить ситуацию", — отметил Гуцуляк в комментарии Tribuna.
Тренировки с молодежной командой
Футболист подтвердил, что его исключили из состава на сборы, и сейчас он тренируется с молодежной командой U-19 по распоряжению руководства клуба.
"В течение всего срока контракта я не давал ни одного повода сомневаться в своем профессионализме, преданности команде и желании помочь клубу прогрессировать. Моя позиция проста – мне нужна возможность играть в футбол, на максимальном уровне отработать свой контракт с "Полесьем", помочь клубу в борьбе за чемпионство и вместе со сборной Украины бороться за выход на чемпионат мира 2026 года", – добавил Гуцуляк.
Он также подчеркнул, что не планирует критиковать решение клуба и ограничивается этой позицией из уважения к команде и ее болельщикам.
Как ранее сообщал Главред, ФК "Полесье" сообщил о решении перевести Алексея Гуцуляка и Сергея Чоботенко в состав команды U-19. Клуб заявил, что футболисты отказались подписывать новые контракты, хотя их действующие соглашения действуют до июня 2026 года.
ФК "Полесье" — клуб с многолетней историей
ФК "Полесье" — украинский футбольный клуб из Житомира, основанный в 1959 году. Команда прекратила выступления в 2005 году, но возобновила их в 2016 году как МФК "Житомир", а с 2017 года вернула историческое название. С сезона 2023/24 играет в Украинской Премьер-лиге, занимая высокие места.
Клуб начинал как "Авангард", затем имел названия "Полесье", "Автомобилист", "Спартак", "Химик". Наивысшие успехи в СССР: чемпион УССР 1967 года, обладатель Кубка УССР 1972 и 1990 годов. После восстановления быстро поднялся: второе место во Второй лиге 2019/20, Первая лига — 2022/23, пятое в УПЛ 2023/24.
Достижения
- Чемпионат УССР: 1-е (1967), 2-е (1973, 1975).
- Кубок УССР: победитель (1972, 1990), финалист (1974).
- УПЛ: 5-е (2023/24), 4-е (2024/25).
- Еврокубки: участие в Лиге конференций УЕФА, вылет в плей-офф раунде 2025/26 от "Фиорентины".
