Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Спорт

От основной команды до U-19: звезда "Полесья" впервые прокомментировал решение клуба

Руслан Иваненко
15 января 2026, 00:42
73
Гуцуляк объяснил, почему его перевели в U-19 и как это повлияет на его карьеру в "Полесье".
Гуцуляк, Полесье, Полесье
Алексей Гуцуляк подтвердил, что тренируется с молодежной командой/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/alexeygutsuliak, скриншот

Читайте в материале:

  • Почему руководство перевело Гуцуляка в U-19
  • Как футболист планирует продолжать карьеру и тренировки
  • Что он думает о будущем с командой и сборной Украины

Полузащитник "Полесья" Алексей Гуцуляк прокомментировал решение клуба перевести его в команду U-19.

"Я всегда буду благодарен "Полесью", тренерскому штабу и болельщикам за поддержку. Именно поэтому считаю необходимым прояснить ситуацию", — отметил Гуцуляк в комментарии Tribuna.

видео дня

Тренировки с молодежной командой

Футболист подтвердил, что его исключили из состава на сборы, и сейчас он тренируется с молодежной командой U-19 по распоряжению руководства клуба.

"В течение всего срока контракта я не давал ни одного повода сомневаться в своем профессионализме, преданности команде и желании помочь клубу прогрессировать. Моя позиция проста – мне нужна возможность играть в футбол, на максимальном уровне отработать свой контракт с "Полесьем", помочь клубу в борьбе за чемпионство и вместе со сборной Украины бороться за выход на чемпионат мира 2026 года", – добавил Гуцуляк.

Он также подчеркнул, что не планирует критиковать решение клуба и ограничивается этой позицией из уважения к команде и ее болельщикам.

ФК Полесье
ФК Полесье / Инфографика: Главред

Футбол - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, ФК "Полесье" сообщил о решении перевести Алексея Гуцуляка и Сергея Чоботенко в состав команды U-19. Клуб заявил, что футболисты отказались подписывать новые контракты, хотя их действующие соглашения действуют до июня 2026 года.

Кроме того, Руслан Малиновский снова вышел в стартовом составе " Дженоа" и во второй раз подряд отличился результативной передачей. После ассиста в матче против "Милана", который завершился ничьей 1:1, украинец стал одним из героев поединка, принесшего "грифонам" первую победу за шесть туров.

Напомним, что Николай Шапаренко, который уже длительное время является ключевым игроком киевского "Динамо", может в ближайшее время сменить клуб. Украинский полузащитник попал в сферу интересов испанской Ла Лиги.

Читайте также:

ФК "Полесье" — клуб с многолетней историей

ФК "Полесье" — украинский футбольный клуб из Житомира, основанный в 1959 году. Команда прекратила выступления в 2005 году, но возобновила их в 2016 году как МФК "Житомир", а с 2017 года вернула историческое название. С сезона 2023/24 играет в Украинской Премьер-лиге, занимая высокие места.

Клуб начинал как "Авангард", затем имел названия "Полесье", "Автомобилист", "Спартак", "Химик". Наивысшие успехи в СССР: чемпион УССР 1967 года, обладатель Кубка УССР 1972 и 1990 годов. После восстановления быстро поднялся: второе место во Второй лиге 2019/20, Первая лига — 2022/23, пятое в УПЛ 2023/24.

Достижения

  • Чемпионат УССР: 1-е (1967), 2-е (1973, 1975).
  • Кубок УССР: победитель (1972, 1990), финалист (1974).
  • УПЛ: 5-е (2023/24), 4-е (2024/25).
  • Еврокубки: участие в Лиге конференций УЕФА, вылет в плей-офф раунде 2025/26 от "Фиорентины".
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

футбол Полесье новости футбола новости спорта
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Двое суток тотального разгрома: СБС отправил на слом партию дефицитной техники РФ

Двое суток тотального разгрома: СБС отправил на слом партию дефицитной техники РФ

01:55Фронт
При установке оборудования погиб энергетик: город выражает искренние соболезнования семье

При установке оборудования погиб энергетик: город выражает искренние соболезнования семье

23:22Украина
Это ключ к большому городу: на одном из направлений резко возросла активность врага

Это ключ к большому городу: на одном из направлений резко возросла активность врага

22:54Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине отменят очереди и графики отключений: эксперт озвучил когда

В Украине отменят очереди и графики отключений: эксперт озвучил когда

Украинцы покупают пачками: в супермаркетах неожиданно подешевел базовый продукт

Украинцы покупают пачками: в супермаркетах неожиданно подешевел базовый продукт

Новый график для Днепра и области: как будут отключать свет в среду, 14 января

Новый график для Днепра и области: как будут отключать свет в среду, 14 января

Финансовый прорыв и яркий роман: кому улыбнется удача до конца зимы - гороскоп

Финансовый прорыв и яркий роман: кому улыбнется удача до конца зимы - гороскоп

Парадокс СССР: почему строили асфальтовые дороги, хотя в Союзе было очень много бетона

Парадокс СССР: почему строили асфальтовые дороги, хотя в Союзе было очень много бетона

Последние новости

01:55

Двое суток тотального разгрома: СБС отправил на слом партию дефицитной техники РФ

00:42

От основной команды до U-19: звезда "Полесья" впервые прокомментировал решение клуба

14 января, среда
23:26

Жена Притулы впервые за долгое время вышла на связь и сделала заявление

23:22

При установке оборудования погиб энергетик: город выражает искренние соболезнования семье

23:05

"Моя нереализованная фантазия": Мисс Украина-Вселенная мечтает о романе с украинской певицей

Сергиенко: Сливать воду нужно не во всех домах Киева, проблемы с отоплением из-за человеческого фактораСергиенко: Сливать воду нужно не во всех домах Киева, проблемы с отоплением из-за человеческого фактора
22:54

Это ключ к большому городу: на одном из направлений резко возросла активность врага

22:52

Свет будут отключать по-новому - что меняет режим чрезвычайного положения в УкраинеФото

22:15

"Танцы со звездами" возвращаются - когда зрители увидят шоу

22:00

В эту игру можно играть вдвоем: России грозит энергетический коллапсмнение

Реклама
21:29

Косметику нужно немедленно выбросить: четыре признака просрочки

21:19

НУШ меняет старшую школу: что будет с селами, лицеями и предметами

21:18

Какими будут отключения света во время чрезвычайного положения в энергетике: что ждет Украину

21:00

Свет будут отключать весь день: новые графики для Днепра и области на 15 январяФото

20:49

40 часов или по ставке: сколько на самом деле должен работать учитель на каникулах

20:46

Школы переведут на дистанционное обучение: Зеленский сделал важное заявление

20:46

Меган Маркл может впервые за 4 года приехать в Британию: названа причина приезда

20:44

Настя Каменских встревожила признанием о своем состоянии после госпитализации

20:43

Кристина Соловий засветилась с новым бойфрендом: как он выглядитВидео

20:24

Свет будут отключать чаще - новые графики для Черкасской области на 15 января

20:09

В Украине отменят комендантский час - о каких регионах идет речь

Реклама
19:49

В Украине вводят чрезвычайное положение в энергетике: что изменится

19:49

Как будут отключать свет в Запорожской области 15 января - новые графики

19:41

Люди, рожденные в эти месяцы, одарены божественной аурой - кто они

19:15

"Трамп принял решение": в Reuters назвали дату новой атаки США по Ирану

19:10

Обыски в парламенте: в Украине создана новая ветвь власти?мнение

18:37

Превзошла Скарлетт Йоханссон: названа самая кассовая актриса в истории кино

18:35

Когда Украину впервые признали независимой - новое открытие "ломает" учебники историиВидео

18:35

Доллар и евро синхронно движутся вниз: новый курс валют на 15 января

18:10

Отключение света 15 января: в "Укрэнерго" рассказали об ограничениях в четверг

17:50

США вводят новое неприятное ограничение для россиян - Fox News

17:45

Влетит в копеечку: водителям "светят" штрафы за неправильную тонировку автоВидео

17:44

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке женщины с животными за 31 секунду

17:29

Оптимальная температура: когда кошки начинают страдать от холода и что с этим делать

17:04

Переговоры с представителями США в Москве: Лавров неожиданно выдвинул условие

16:51

Почему трубы отопления лопаются в мороз даже без воды и как это предотвратить

16:44

Четыре знака зодиака ждет ожидает триумф во всех делах – кто они

16:29

В Украине готовят новые правила мобилизации - детали изменений и что будет с ТЦК

16:15

Впервые за все четыре года войны: Кличко заявил о "очень сложной" ситуации в Киеве

16:07

Что такое EcoFlow и как он работает: можно ли от него запитать всю квартиру

15:52

Вышел трейлер нового сериала со звездой "Теории большого взрыва"Видео

Реклама
15:43

Цены взлетели выше 50 гривен: в Украине дорожает базовый продукт

15:37

Призрак в подземельях Львова выдал предупреждение для украинцев: какой знак он оставилВидео

15:30

Морозы до -20 затягиваются: синоптик сказала, сколько еще продлится стужа

15:21

"Бедная ты с Марусей": жена нового министра Обороны Федорова высказалась о его назначении

14:49

Что запрещено разогревать в микроволновке: названы 7 продуктов

14:44

30 млн рублей налогов на армию агрессора: в Житомирской области бывший чиновник Андрей Задирака работает с российским бизнесом - СМИ

14:41

В Киеве улучшится ситуация со светом: Свириденко сказала, когда и назвала условие

14:29

"Есть свои испытания": Lida Lee рассказала о табу в отношениях с Салемом

14:26

Светлана Билоножка рассказала, как ей приходится выживать - детали

14:21

Шмыгаль стал новым главой Минэнерго и сделал важное заявление

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять