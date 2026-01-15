Школы закроют, а часть домов не будут отключать - Кабмин принял экстренные решения

Правительство вводит комплекс неотложных решений для стабилизации энергосистемы, сообщила Свириденко.

О чем сказала Свириденко:

Комендантский час в Украине могут сократить

Все учебные заведения должны перейти на дистанционное обучение или объявить каникулы до 1 февраля

Дома, в которых есть только электрическое отопление, могут отнести к объектам критически важной инфраструктуры

Энергосистема страны находится в сложных условиях из-за интенсивных российских обстрелов и самой тяжелой за 20 лет зимы. В связи с чрезвычайной ситуацией в энергетике правительство продолжает принимать меры для преодоления ее последствий. Об основных из них сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"На территориях, которые находятся в зоне чрезвычайной ситуации в энергетике, допускается ослабление комендантского часа", - указала она

Свириденко сообщила, что на период комендантского часа гражданам разрешат без специальных пропусков находиться на улицах и в общественных местах, в частности в торгово-развлекательных центрах, которые выполняют функции пунктов несокрушимости, обогрева и обеспечения жизнедеятельности людей и бизнеса. Такие локации должны быть обеспечены отоплением, автономным электропитанием и стабильной связью, при этом это правило не касается развлекательных заведений. Также будет разрешено передвижение частным транспортом.

"Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации или ОВА могут определять дополнительные меры смягчения комендантского часа с учетом ситуации на месте. Территорию, на которой действуют эти послабления комендантского часа, определит комиссия ТЭБ и ЧС. Первое заседание по этому вопросу состоится завтра, - добавила она.

Она добавила, что в Киеве Министерству образования и науки совместно с КГГА рекомендовано продлить или установить зимние каникулы до 1 февраля 2026 года, при этом это решение не распространяется на детские сады. МОН совместно с областными военными администрациями должно определить целесообразность временного перехода всех учебных заведений на дистанционное обучение или продление или введение зимних каникул до указанной даты, учитывая ситуацию с безопасностью в каждом регионе.

Впоследствии в Министерстве образования и науки уточнили, что из-за последствий чрезвычайной ситуации правительство приняло решение о временном прекращении очного обучения в учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионального, специального предвысшего и высшего образования — в зависимости от уровня безопасности в регионах.

"ОВА и другим заинтересованным центральным органам исполнительной власти с учетом решений соответствующих комиссий по ТЭБ и ЧС необходимо незамедлительно принять меры по: переходу на дистанционную форму обучения или продлению / введению зимних каникул до 1 февраля 2026 года. КГГА — ввести продление или установление зимних каникул до 1 февраля 2026 года. В Киеве учреждения дошкольного образования принимают решение о продлении работы с учетом ситуации на месте", — сообщили в МОН.

Свириденко заявила, что правительство работает над тем, чтобы как можно быстрее нарастить импорт электроэнергии как для государственных предприятий, так и для частного сектора.

Министерству энергетики, Министерству развития и Госэнергонадзору поручено максимально упростить процедуры подключения когенерационных установок, модульных котельных, газотурбинных и газопоршневых установок с целью развития распределенной генерации.

НКРЭКУ рекомендовано сократить сроки и требования к проектной документации, техническим условиям и процедурам присоединения, а о результатах этой работы Комиссия должна проинформировать правительство в течение недели.

"В Киеве и Киевской области в течение суток будет проанализировано: состояние тепло-, электро-, газо- и водоснабжения жилых домов; отдельно — дома с электроотоплением, где в настоящее время отсутствует электроснабжение. Для жителей домов, находящихся в наиболее сложной ситуации, предусмотрены резервные источники питания, подвоз воды и другая поддержка", — указала она.

Кроме этого, Кабинет Министров прорабатывает вариант предоставления жилым домам с электроотоплением статуса объектов критической инфраструктуры, чтобы гарантировать им бесперебойное теплоснабжение.

"Все ОГА и Киевская городская военная администрация в суточный срок должны сократить потребление электроэнергии, в частности, ограничить наружное освещение зданий и территорий, подсветку рекламы, избыточное уличное освещение", - резюмировала премьер-министр.

Может ли произойти Алчевский сценарий в Киеве - мнение эксперта

Как ранее писал Главред, несмотря на сложное состояние энергосистемы, полное замерзание Киева по примеру Алчевска в 2006 году является нереальным, ведь столица имеет существенный запас надежности благодаря децентрализованному теплоснабжению, отметил директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко.

Он пояснил, что трагедия в Алчевске стала следствием запоздалых действий коммунальных служб, которые вовремя не спустили воду из сетей, тогда как в Киеве система не привязана к одному источнику тепла.

"Система теплоснабжения Киева не привязана только к ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Они обеспечивают примерно половину тепла, необходимого городу. Остальное тепло дают и Дарницкая ТЭЦ, и ТЭЦ-1, а также около 150 небольших котельных, которые еще с советских времен работают при больницах и предприятиях. То есть существует много альтернативных источников теплоснабжения, не привязанных к ключевым ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Поэтому так или иначе, примерно половина города все же будет оставаться с теплом", - пояснил Сергиенко.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 16 января из-за существенного дефицита электроэнергии во Львове и области ограничения введут для всех категорий потребителей, а отключения будут продолжаться в течение суток. Об этом сообщили в "Львовоблэнерго".

В столице энергосистема работает с чрезмерной нагрузкой, что привело к резкому росту количества аварий, отметил гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко.

В то же время директор Центра исследования энергетики Александр Харченко подчеркнул, что ситуация с энергоснабжением в Киеве является самой сложной за все время.

О персоне: Юлия Свириденко Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя министра, а с июля 2020 года – первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена заместителем руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 года назначена на должность первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина. 17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

