Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Школы закроют, а часть домов не будут отключать - Кабмин принял экстренные решения

Юрий Берендий
15 января 2026, 21:48обновлено 15 января, 22:28
383
Правительство вводит комплекс неотложных решений для стабилизации энергосистемы, сообщила Свириденко.
Школы закроют, а часть домов не будут отключать - Кабмин принял экстренные решения
Правительство приняло экстренные решения, изменения коснутся всех регионов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем сказала Свириденко:

  • Комендантский час в Украине могут сократить
  • Все учебные заведения должны перейти на дистанционное обучение или объявить каникулы до 1 февраля
  • Дома, в которых есть только электрическое отопление, могут отнести к объектам критически важной инфраструктуры

Энергосистема страны находится в сложных условиях из-за интенсивных российских обстрелов и самой тяжелой за 20 лет зимы. В связи с чрезвычайной ситуацией в энергетике правительство продолжает принимать меры для преодоления ее последствий. Об основных из них сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"На территориях, которые находятся в зоне чрезвычайной ситуации в энергетике, допускается ослабление комендантского часа", - указала она

видео дня

Свириденко сообщила, что на период комендантского часа гражданам разрешат без специальных пропусков находиться на улицах и в общественных местах, в частности в торгово-развлекательных центрах, которые выполняют функции пунктов несокрушимости, обогрева и обеспечения жизнедеятельности людей и бизнеса. Такие локации должны быть обеспечены отоплением, автономным электропитанием и стабильной связью, при этом это правило не касается развлекательных заведений. Также будет разрешено передвижение частным транспортом.

"Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации или ОВА могут определять дополнительные меры смягчения комендантского часа с учетом ситуации на месте. Территорию, на которой действуют эти послабления комендантского часа, определит комиссия ТЭБ и ЧС. Первое заседание по этому вопросу состоится завтра, - добавила она.

Она добавила, что в Киеве Министерству образования и науки совместно с КГГА рекомендовано продлить или установить зимние каникулы до 1 февраля 2026 года, при этом это решение не распространяется на детские сады. МОН совместно с областными военными администрациями должно определить целесообразность временного перехода всех учебных заведений на дистанционное обучение или продление или введение зимних каникул до указанной даты, учитывая ситуацию с безопасностью в каждом регионе.

Впоследствии в Министерстве образования и науки уточнили, что из-за последствий чрезвычайной ситуации правительство приняло решение о временном прекращении очного обучения в учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионального, специального предвысшего и высшего образования — в зависимости от уровня безопасности в регионах.

"ОВА и другим заинтересованным центральным органам исполнительной власти с учетом решений соответствующих комиссий по ТЭБ и ЧС необходимо незамедлительно принять меры по: переходу на дистанционную форму обучения или продлению / введению зимних каникул до 1 февраля 2026 года. КГГА — ввести продление или установление зимних каникул до 1 февраля 2026 года. В Киеве учреждения дошкольного образования принимают решение о продлении работы с учетом ситуации на месте", — сообщили в МОН.

Свириденко заявила, что правительство работает над тем, чтобы как можно быстрее нарастить импорт электроэнергии как для государственных предприятий, так и для частного сектора.

Министерству энергетики, Министерству развития и Госэнергонадзору поручено максимально упростить процедуры подключения когенерационных установок, модульных котельных, газотурбинных и газопоршневых установок с целью развития распределенной генерации.

НКРЭКУ рекомендовано сократить сроки и требования к проектной документации, техническим условиям и процедурам присоединения, а о результатах этой работы Комиссия должна проинформировать правительство в течение недели.

"В Киеве и Киевской области в течение суток будет проанализировано: состояние тепло-, электро-, газо- и водоснабжения жилых домов; отдельно — дома с электроотоплением, где в настоящее время отсутствует электроснабжение. Для жителей домов, находящихся в наиболее сложной ситуации, предусмотрены резервные источники питания, подвоз воды и другая поддержка", — указала она.

Кроме этого, Кабинет Министров прорабатывает вариант предоставления жилым домам с электроотоплением статуса объектов критической инфраструктуры, чтобы гарантировать им бесперебойное теплоснабжение.

"Все ОГА и Киевская городская военная администрация в суточный срок должны сократить потребление электроэнергии, в частности, ограничить наружное освещение зданий и территорий, подсветку рекламы, избыточное уличное освещение", - резюмировала премьер-министр.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Может ли произойти Алчевский сценарий в Киеве - мнение эксперта

Как ранее писал Главред, несмотря на сложное состояние энергосистемы, полное замерзание Киева по примеру Алчевска в 2006 году является нереальным, ведь столица имеет существенный запас надежности благодаря децентрализованному теплоснабжению, отметил директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко.

Он пояснил, что трагедия в Алчевске стала следствием запоздалых действий коммунальных служб, которые вовремя не спустили воду из сетей, тогда как в Киеве система не привязана к одному источнику тепла.

"Система теплоснабжения Киева не привязана только к ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Они обеспечивают примерно половину тепла, необходимого городу. Остальное тепло дают и Дарницкая ТЭЦ, и ТЭЦ-1, а также около 150 небольших котельных, которые еще с советских времен работают при больницах и предприятиях. То есть существует много альтернативных источников теплоснабжения, не привязанных к ключевым ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Поэтому так или иначе, примерно половина города все же будет оставаться с теплом", - пояснил Сергиенко.

Отключение света в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 16 января из-за существенного дефицита электроэнергии во Львове и области ограничения введут для всех категорий потребителей, а отключения будут продолжаться в течение суток. Об этом сообщили в "Львовоблэнерго".

В столице энергосистема работает с чрезмерной нагрузкой, что привело к резкому росту количества аварий, отметил гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко.

В то же время директор Центра исследования энергетики Александр Харченко подчеркнул, что ситуация с энергоснабжением в Киеве является самой сложной за все время.

Другие новости:

О персоне: Юлия Свириденко

Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя министра, а с июля 2020 года – первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена заместителем руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 года назначена на должность первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.

17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине отключения веерные отключения новости Украины отключения света Юлия Свириденко Отключение отопления в Киеве
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Школы закроют, а часть домов не будут отключать - Кабмин принял экстренные решения

Школы закроют, а часть домов не будут отключать - Кабмин принял экстренные решения

21:48Украина
В Харькове 400 тысяч человек остаются без света и тепла - Зеленский

В Харькове 400 тысяч человек остаются без света и тепла - Зеленский

21:40Украина
Возможные изменения в течение дня: как будут отключать свет 16 января

Возможные изменения в течение дня: как будут отключать свет 16 января

19:45Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 16 января: Быкам - тревога, Тиграм - проблемы

Китайский гороскоп на завтра 16 января: Быкам - тревога, Тиграм - проблемы

Путин назвал новое циничное условие окончания войны - что хочет получить Кремль

Путин назвал новое циничное условие окончания войны - что хочет получить Кремль

Отключение света в Украине — графики на 15 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 15 января (обновляется)

Увольнения, проблемы с деньгами и здоровьем: какие знаки зодиака станут неудачниками 2026 года

Увольнения, проблемы с деньгами и здоровьем: какие знаки зодиака станут неудачниками 2026 года

Карта Deep State онлайн за 15 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 15 января: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

22:56

Украинский футболист сбил Дэвида Гетту - детали

22:40

Эксперты раскрыли, где категорически запрещено ставить генератор: перечень мест

22:19

Наталья Сумская сделала важное заявление на фоне тяжелой ситуации

22:06

До 16 часов без света: графики отключений на Львовщине на 16 января

21:59

"Надо продержаться": гендиректор Yasno обозначил самый тяжелый период этой зимы

Курносова: У элит РФ есть выбор - сдать Путина или ждать, пока их повесят на фонаряхКурносова: У элит РФ есть выбор - сдать Путина или ждать, пока их повесят на фонарях
21:58

Тараса Цымбалюка застукали с известной актрисой - детали

21:48

Школы закроют, а часть домов не будут отключать - Кабмин принял экстренные решения

21:40

В Харькове 400 тысяч человек остаются без света и тепла - Зеленский

21:21

Свет будут отключать волнами - новые графики для Запорожской области на 16 января

Реклама
20:55

Костюк определил состав на сбор в Турции: некоторые игроки стали неожиданностью

20:39

Можно ли молиться дома вместо посещения храма: священник дал откровенный ответВидео

19:45

Возможные изменения в течение дня: как будут отключать свет 16 января

19:34

В Украине могут ввести новые налоги: в МВФ выдвинули главные требования

19:30

"Это большая беда для нас": Флеш предупредил о новой опасности российских дроновФото

19:26

"Сложные обстоятельства": Павел Табаков рассказал, как переживает свою болезнь

19:10

Почему Трамп неспособен выполнять собственные обещаниямнение

19:06

Зеленский встретился с Залужным в Киеве - о чем говорили

18:59

Цена на популярный овощ для салата резко пошла вверх: сколько стоит килограмм

18:53

Киеву не 1543 года - историк раскрыл большую советскую ложь о столицеВидео

18:51

Раскрыт главный секрет Харькова - что означает название города и кто его придумалВидео

Реклама
18:36

Сценарий "развешивания на фонарях": прогноз "беспощадного" бунта в РФВидео

18:34

РФ массово стягивает резервы на горячее направление: военный раскрыл план врага

18:11

Зима не сдается: что готовит погода для Днепра в эти выходные

17:59

Россия пытается прорвать границу на новом направлении - что известно о ходе боев

17:41

Вынос мусора вне правил может обернуться штрафом до 1000 евро – подробностиВидео

17:34

РФ разрушила крупный энергообъект: под атакой инфраструктура сразу двух городов

17:21

Красный Крест опозорился заявлением об ударе по Белгороду: жесткий ответ МИД

17:03

Круче Рафаэлло: рецепт конфет из пяти ингредиентов за 10 минут

16:48

Доллар установил абсолютный рекорд за всю историю: новый курс валют на 16 января

16:43

Горячие бьюти-тренды 2026: три макияжа по мотивам популярных фильмов и сериаловВидео

16:38

Путин назвал новое циничное условие окончания войны - что хочет получить КремльВидео

16:33

Певица-путинистка назвала российского певца реинкарнацией Есенина - кто он

16:30

Серия REDMI Note 15 в Алло: Мощь титана. Надежность, выдерживающая больше, и выгодные предложения на старте продаж новости компании

16:28

В Украине введут новое правописание и национальный шрифт: что изменится

16:19

Цены на АЗС взлетят: украинцам раскрыли сроки и причину подорожания

16:18

Морозы до -18°С надвигаются на Полтаву: когда лютый холод ударит с новой силой

15:59

РФ готовит новую массированную атаку по Украине и удар "Орешником" - что станет целью

15:54

Вышел тизер нового жуткого хоррора от режиссера "Восстания зловещих мертвецов"Видео

15:46

Украинец создал солнечно-бетонную батарею: чем она лучше от обычныхВидео

15:36

Как очистить авто от снега – золотые правила, которые сэкономят деньги и нервыВидео

Реклама
15:28

"Семейный уют": 47-летняя украинская ведущая показала новорожденного первенца

15:27

РФ готовит мобилизацию на оккупированных территориях Украины - кого призовут первыми

15:27

План до 2031 года: разведка раскрыла намерения РФ на оккупированных территориях

15:20

"Худший сценарий": прогноз массового выезда киевлян из города из-за "блэкаута"

15:00

Увольнения, проблемы с деньгами и здоровьем: какие знаки зодиака станут неудачниками 2026 годаВидео

14:53

Украинцев предупредили об изменении правил комендантского часа

14:48

"Тарас, долго ждать?": Ирочка раскрыла, как рассталась с Цимбалюком

14:42

Люди, родившиеся в эти месяцы, чаще других вызывают зависть

14:24

Ключевой продукт ударит по бюджету украинцев: что скоро существенно подорожает

14:22

Пластическая операция закончилась трагедией: в Киеве будут судить горе-хирурга

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять