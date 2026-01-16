Вражеским БПЛА обламали крылья: ВМС показали кадры разгромленного завода в РФ

Совместная операция украинских моряков и спецназовцев "Альфы" вывела из строя стратегические мощности врага.

Силы обороны уничтожили мощности завода в Таганроге / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное:

В Таганроге поврежден завод "Атлант Аэро"

Уничтожено несколько производственных цехов

Завод производил БПЛА "Молния" и комплектующие к "Орион"

В Таганроге украинские защитники уничтожили производственные мощности завода "Атлант Аэро", который производил БПЛА типа "Молния" и компоненты для БПЛА "Орион" для российских войск. Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ.

На опубликованных кадрах видно масштабное разрушение производственных мощностей. Как отмечают в ВМС, атака, которая произошла в ночь на 13 января, была результатом совместной спецоперации ВМС и спецназа подразделения ЦСО "Альфа" СБУ.

Завод был стратегически важным для врага, поскольку обеспечивал полный цикл проектирования и изготовления ударно-разведывательных БПЛА типа "Молния", а также комплектующих к дронам "Орион". На объекте подтверждено уничтожение нескольких производственных цехов.

Смотрите видео последствий атаки в Таганроге:

Последствия атаки по заводу / Фото: скриншот

Какими будут операции СБУ в 2026 году - мнение эксперта

Военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что украинские спецслужбы готовят новые операции, которые станут полной неожиданностью для РФ в 2026 году. По его словам, Украина может продолжить целенаправленную работу по уничтожению российских генералов и полковников, в частности тех, кто не является публичными, но играет ключевую роль в планировании и управлении боевыми операциями.

"Очень часто именно те российские генералы и полковники, о которых мы практически ничего не слышали, отвечают за наибольшее количество операций и являются главными "дирижерами". Именно на таких будет идти охота", - предположил он.

Ступак отметил, что публичное раскрытие деталей "Паутины" свидетельствует о подготовке новых, принципиально иных по форме операций, которые будут происходить там, где РФ этого не ожидает.

Удары по объектам РФ - новости по теме

Напомним, в ночь на 13 января в Таганроге Ростовской области РФ Силы обороны Украины поразили завод "Атлант Аэро". По оценке СБУ, уничтожение производственных линий снизит объемы производства дронов и ослабит возможности оккупантов в разведывательно-ударных операциях.

Также 11 января партизаны движения "Атеш" в Московской области уничтожили башню связи подразделения ПВО РФ, нарушив координацию и управление системой. Ликвидация узла существенно ослабила возможности ПВО.

Как сообщал Главред, в ночь на 22 декабря Силы обороны Украины поразили в РФ нефтяной терминал "Таманьнефтегаз", склад боеприпасов, пункт базирования катеров в Оленевке и запасы ударных БПЛА. Операции направлены на уничтожение логистики и военно-экономического потенциала врага.

Об источнике: Военно-морские силы Украины На балансе ВМС ВСУ более 50 боевых и десантных кораблей, катеров, вспомогательных и специальных судов, разделенных на две бригады надводных кораблей, а также два дивизиона кораблей охраны и обеспечения, и дивизион поисково-спасательных судов, пишет Википедия.

