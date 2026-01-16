Отключение света 17 января: как будут действовать ограничения в субботу

Ситуация в энергосистеме может меняться, а время и объем применения отключений по конкретному адресу следует уточнять.

https://glavred.info/energy/otklyuchenie-sveta-17-yanvarya-kak-budut-deystvovat-ogranicheniya-v-subbotu-10732946.html Ссылка скопирована

График отключения света на 17 января / Коллаж: Главред, фото: Freepik, УНИАН

Главное:

В результате атак РФ в энергосистеме значительный дефицит

Укрэнерго вводит графики отключения света на 17 января

Ограничения будут применяться во всех регионах

В субботу, 17 января, в Украине будут действовать графики почасовых отключений для населения и графики ограничений мощности для промышленных потребителей.

В Укрэнерго сообщают, что свет будут отключать во всех регионах Украины.

видео дня

Как сообщают в компании, причиной введения ограничений являются последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины. Из-за этого энергосистема остается напряженной, и ситуация может меняться в течение дня.

"Время и объем отключений по вашему адресу уточняйте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Укрэнерго призывает потреблять электроэнергию экономно, особенно когда она появляется по графику", - подчеркнули в компании.

Энергетики советуют следить за обновлениями графиков на сайтах облэнерго и в соцсетях компаний, поскольку изменения могут происходить в течение дня в связи с оперативной ситуацией в энергетике.

Как часто будут вводить аварийные отключения - мнение эксперта

Главред писал , что, по словам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, в районах, которые попадут под атаку России, после каждого удара будут вводиться графики аварийных отключений.

Они будут длиться ориентировочно около недели. А дальше ситуация стабилизируется, и у нас будет от половины до двух очередей отключений вплоть до следующего удара. По его словам, чтобы уменьшить продолжительность отключений после каждой следующей атаки, правительство должно как можно больше стимулировать бизнес, субъекты хозяйствования, органы местного самоуправления устанавливать новую гарантированную мощность с обязательным присоединением к объединенной энергетической системе.

Ситуация со светом в Украине - последние новости

Напомним, министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что в Украине не осталось ни одной электростанции, которая бы за время полномасштабной войны не подверглась ударам врага - из энергосистемы выбиты тысячи мегаватт мощностей.

Позже первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов сообщил, что армия страны-агрессора России в ночь на 16 января атаковала объекты энергетической инфраструктуры сразу в нескольких областях. В результате обстрелов в ряде регионов есть отключение электроэнергии.

Также директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что ситуация с энергоснабжением в Киеве сейчас критическая. После массированных ударов по ТЭС и морозов электричества хватает только на треть города.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Читайте также:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред