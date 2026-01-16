Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

На Полтавщине вводят дополнительные ограничения электроэнергии - что изменится

Анна Косик
16 января 2026, 15:59
106
На территории всей области вводится режим максимальной экономии электроэнергии.
отключения света
В Полтавской области усиливают энергетическую устойчивость / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что сообщил Дякивныч:

  • В Полтавской области усиливают контроль над экономией электроэнергии
  • В Полтаве и области будут отключать избыточное уличное освещение
  • Комендантский час в области остается без изменений

Во время заседания Совета обороны Полтавщины было принято решение об усилении энергетической устойчивости области. Об этом сообщил глава ОГА Виталий Дякивныч.

По его словам, в связи со сложной ситуацией в энергосистеме в Полтаве и области введен режим максимальной экономии электроэнергии, который предусматривает дополнительные ограничения.

видео дня

Какие дополнительные ограничения будут применены

Для населения количество отключений увеличивать не планируют, зато органы местного самоуправления должны отключать избыточное уличное освещение, а бизнес – подсветку вывесок, рекламные щиты и витрины.

"Это позволит существенно снизить нагрузку на сеть в пиковые часы. Предоставили соответствующие рекомендации", - подчеркнул Дякивныч.

Будут ли изменения режима комендантского часа В Полтавской области пока не планируют отменять комендантский час или ослаблять ограничения во время него. Но ситуация находится под постоянным контролем.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Будут ли в Украине часто вводить аварийные отключения - мнение эксперта

Главред писал , что, по словам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, в районах, которые попадут под атаку России, после каждого удара будут вводиться графики аварийных отключений.

Они будут длиться ориентировочно около недели. А дальше ситуация стабилизируется, и у нас будет от половины до двух очередей отключений вплоть до следующего удара. По его словам, чтобы уменьшить продолжительность отключений после каждой следующей атаки, правительство должно как можно больше стимулировать бизнес, субъекты хозяйствования, органы местного самоуправления устанавливать новую гарантированную мощность с обязательным присоединением к объединенной энергетической системе.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что министр энергетики Денис Шмыгаль рассказал, что сейчас самая сложная ситуация с электроснабжением наблюдается в Киеве и Киевской области, а также в Одесской, Днепропетровской, Харьковской областях и во всех прифронтовых общинах.

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 января Россия атаковала объекты энергетической инфраструктуры сразу в нескольких областях. В результате обстрелов в ряде регионов произошло отключение электроэнергии.

Накануне Юлия Свириденко заявила, что энергосистема страны находится в сложных условиях из-за интенсивных российских обстрелов и самой тяжелой за 20 лет зимы. В связи с чрезвычайной ситуацией в энергетике правительство продолжает принимать меры для преодоления ее последствий.

Читайте также:

О персоне: Виталий Дякивныч

Виталий Дякивныч – начальник Полтавской областной военной администрации, ранее был главой Миргородской районной государственной администрации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Полтавщина новости Полтавы Полтавская область новости Украины отключения света Отключения света в Полтаве
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новые правила комендантского часа: что теперь будет работать круглосуточно

Новые правила комендантского часа: что теперь будет работать круглосуточно

17:16Украина
"Мы очень близки к этому": Зеленский назвал условие для быстрого завершения войны

"Мы очень близки к этому": Зеленский назвал условие для быстрого завершения войны

16:25Война
Свет будет несмотря на графики: Шмыгаль назвал дома, которых не коснутся отключения

Свет будет несмотря на графики: Шмыгаль назвал дома, которых не коснутся отключения

15:17Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Киеву не 1543 года - историк раскрыл большую советскую ложь о столице

Киеву не 1543 года - историк раскрыл большую советскую ложь о столице

Поймают волну богатства: три знака зодиака получат денежный бонус от судьбы

Поймают волну богатства: три знака зодиака получат денежный бонус от судьбы

В Украине могут ввести новые налоги: в МВФ выдвинули главные требования

В Украине могут ввести новые налоги: в МВФ выдвинули главные требования

"Новая большая проблема": раскрыта главная причина отсутствия отопления в Киеве

"Новая большая проблема": раскрыта главная причина отсутствия отопления в Киеве

До 16 часов без света: графики отключений на Львовщине на 16 января

До 16 часов без света: графики отключений на Львовщине на 16 января

Последние новости

17:22

Не трескается при заморозке: рецепт идеального теста для вареников и пельменей

17:16

Новые правила комендантского часа: что теперь будет работать круглосуточно

16:52

Культовый сериал "Игра престолов" получит продолжение - подробности

16:43

Подорожали на ровном месте: в Украине подняли цены на популярные продукты

16:27

Житомирщина замерзает: какие погодные сюрпризы стоит ожидать уже в эти выходные

Смена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - КурносоваСмена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - Курносова
16:25

"Мы очень близки к этому": Зеленский назвал условие для быстрого завершения войны

16:13

Азиатский антициклон накроет Ровенскую область: когда ударят морозы до -22°С

16:12

Самая длинная нота и сенсация в Threads: как LELÉKA стали фаворитами НацотбораВидео

16:12

Имеют серьезные намерения: в ВСУ сказали, на что нацелятся россияне весной

Реклама
15:59

На Полтавщине вводят дополнительные ограничения электроэнергии - что изменится

15:24

Эти знаки зодиака вскоре избавятся от всех проблем и печалей - кто они

15:17

Свет будет несмотря на графики: Шмыгаль назвал дома, которых не коснутся отключения

15:05

Гороскоп Таро на завтра 17 января: Водолеям - шаг назад, Рыбам - усилить мотивацию

15:03

"Бьют снова и снова": Зеленский назвал реальный дефицит электроэнергии в Украине

15:01

Дело о подкупе нардепов: суд избрал Тимошенко меру пресечения – детали

14:54

Мало кто знает: почему Тарас Шевченко и Богдан Хмельницкий изображены на рублях

14:45

До сегодняшнего дня в Украине не было ракет для ПВО: тревожное заявление Зеленского

14:19

План ЕС по членству для Украины столкнулся с мощным сопротивлением – FT

14:11

Беременную победительницу "Холостяка" преследовали: вмешалась полиция

13:59

В Киеве все университеты переходят на дистанционку: как будут учиться студенты

Реклама
13:57

Вражеским БПЛА обламали крылья: ВМС показали кадры разгромленного завода в РФВидео

13:54

Как долго в Украине будут морозы и стоит ли ждать потепления - прогноз синоптика

13:53

Не для красоты: стюардесса объяснила, зачем носит платок на шее во время работы

13:39

Мелкий снег и гололед: какая погода будет сегодня в Харькове

13:26

"Со мной что-то не так": Алина Гросу рассказала, как не могла забеременеть

13:12

Цена перевалила за 100 гривен: в Украине стремительно дорожает популярный продукт

13:09

"Делай все, что хочешь": Могилевская приняла решение насчет старшей дочери

12:42

"Интересные ребята": российская певица призналась в любви к украинским музыкантам

12:42

В Одессе хотят сократить комендантский час: до скольки можно будет гулять

12:35

Гороскоп на завтра 17 января: Весам - страх, Водолеям - неудача

12:32

После ночного удара РФ в ряде областей есть обесточивание: где ситуация хуже всего

12:19

Финалистку Нацотбора поймали на сотрудничестве с россиянином — певица ответила

12:17

У путиниста Киркорова новые проблемы - власти РФ взялись за певца

12:14

Потепление в Украине отменяется: синоптик сказал, где ударит новая волна морозов

12:00

Гороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака ждет период взлетов и паденийВидео

11:46

Бархат, патина и характер: как будет выглядеть модный интерьер в 2026 году

11:28

Миллион рублей за ночь: Лорак пошла на радикальные меры для спасения брака

11:26

Россияне пытались прорвать границу на новом направлении: какая там сейчас ситуация

11:24

Почему зимняя куртка не держит тепло: простой трюк быстро исправит ситуацию

11:18

В Украине не осталось ни одной целой электростанции, хуже всего в Киеве - Шмыгаль

Реклама
11:17

Китайский гороскоп на завтра 17 января: Петухам - беспокойство, Змеям - победа

11:00

Любовный гороскоп 2026: какие знаки зодиака ждут кризисы и свадьбы в новом годуВидео

10:31

Почему 17 января нельзя делиться своими планами с другими: какой церковный праздник

10:31

Monokate высмеяла Jerry Heil в пародии после громкого заявления про Нацотбор — деталиВидео

10:27

"Я никогда таких слов не говорила": суд избирает меру пресечения Тимошенко

10:06

Порядок выступлений финалистов Нацотбора на Евровидение 2026

09:41

"Это не удалось Обаме и Байдену": в США назвали главное условие для завершения войны

09:29

Кремль срывает на Киеве злость из-за революции в Иранемнение

09:21

Золото Полуботка в Украине: где его ищут и что за него должны были получить украинцыВидео

09:11

Армия РФ захватила Красногорское и продвинулась ещё на трёх участках — DeepState

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять