На Полтавщине вводят дополнительные ограничения электроэнергии - что изменится

На территории всей области вводится режим максимальной экономии электроэнергии.

В Полтавской области усиливают энергетическую устойчивость / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что сообщил Дякивныч:

В Полтавской области усиливают контроль над экономией электроэнергии

В Полтаве и области будут отключать избыточное уличное освещение

Комендантский час в области остается без изменений

Во время заседания Совета обороны Полтавщины было принято решение об усилении энергетической устойчивости области. Об этом сообщил глава ОГА Виталий Дякивныч.

По его словам, в связи со сложной ситуацией в энергосистеме в Полтаве и области введен режим максимальной экономии электроэнергии, который предусматривает дополнительные ограничения.

Какие дополнительные ограничения будут применены

Для населения количество отключений увеличивать не планируют, зато органы местного самоуправления должны отключать избыточное уличное освещение, а бизнес – подсветку вывесок, рекламные щиты и витрины.

"Это позволит существенно снизить нагрузку на сеть в пиковые часы. Предоставили соответствующие рекомендации", - подчеркнул Дякивныч.

Будут ли изменения режима комендантского часа В Полтавской области пока не планируют отменять комендантский час или ослаблять ограничения во время него. Но ситуация находится под постоянным контролем.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Будут ли в Украине часто вводить аварийные отключения - мнение эксперта

Главред писал , что, по словам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, в районах, которые попадут под атаку России, после каждого удара будут вводиться графики аварийных отключений.

Они будут длиться ориентировочно около недели. А дальше ситуация стабилизируется, и у нас будет от половины до двух очередей отключений вплоть до следующего удара. По его словам, чтобы уменьшить продолжительность отключений после каждой следующей атаки, правительство должно как можно больше стимулировать бизнес, субъекты хозяйствования, органы местного самоуправления устанавливать новую гарантированную мощность с обязательным присоединением к объединенной энергетической системе.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что министр энергетики Денис Шмыгаль рассказал, что сейчас самая сложная ситуация с электроснабжением наблюдается в Киеве и Киевской области, а также в Одесской, Днепропетровской, Харьковской областях и во всех прифронтовых общинах.

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 января Россия атаковала объекты энергетической инфраструктуры сразу в нескольких областях. В результате обстрелов в ряде регионов произошло отключение электроэнергии.

Накануне Юлия Свириденко заявила, что энергосистема страны находится в сложных условиях из-за интенсивных российских обстрелов и самой тяжелой за 20 лет зимы. В связи с чрезвычайной ситуацией в энергетике правительство продолжает принимать меры для преодоления ее последствий.

О персоне: Виталий Дякивныч Виталий Дякивныч – начальник Полтавской областной военной администрации, ранее был главой Миргородской районной государственной администрации.

