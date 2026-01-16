Укр
Дело о подкупе нардепов: суд избрал Тимошенко меру пресечения – детали

Мария Николишин
16 января 2026, 15:01обновлено 16 января, 15:35
75
Суд также определил для подозреваемой ряд процессуальных обязанностей.
Меры пресечения для Тимошенко / коллаж: Главред, фото: facebook.com/YuliaTymoshenko, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • ВАКС избрал меру пресечения Юлии Тимошенко в виде залога
  • Размер денежного залога составляет 33 млн 280 тыс гривен
  • Также на подозреваемую возлагаются процессуальные обязанности

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения лидеру парламентской фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко в виде залога в размере более 33 млн гривен. Нардеп подозревается в подкупе народных депутатов в обмен на голосование. Об этом известно из сообщения ВАКС.

"16 января следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и применил к народному депутату, руководительнице депутатской фракции в Верховной Раде Украины меру пресечения в виде залога. Размер денежного залога – 33 млн 280 тыс. грн", – говорится в сообщении.

Отмечается, что нардеп подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 369, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Также на подозреваемую возлагаются процессуальные обязанности, которые будут действовать до 16 марта 2026 года. Она должна:

  • прибывать по каждому требованию к детективу НАБУ, прокурору САП и/или суду;
  • не отлучаться за географические пределы Киевской области без разрешения детектива НАБУ, прокурора САП;
  • сообщать детективу НАБУ, прокурору САП об изменении своего места жительства;
  • воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;
  • сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти все свои паспорта для выезда за границу, а также другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Заявления Тимошенко в зале суда

Во время заседания суда глава фракции "Батькивщина" заявила, что разговора, который опубликовали НАБУ и САП, никогда не было.

Она также добавила, что ожидает "справедливого суда" и назвала дело "абсурдом", отвергнув все обвинения.

"Я хочу четко сказать, что я никогда таких слов не говорила, и сегодня дам доказательства в суде, что эта аудиодорожка — она абсолютно сфальсифицирована", — сказала Тимошенко.

Юлия Тимошенко / Инфографика: Главред

Подозрение Тимошенко — что известно

Как сообщал Главред, 13 января в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины заявили, что НАБУ и САП разоблачили руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины "на предложении неправомерной выгоды ряду народных депутатов, принадлежащих к фракциям, которые не возглавляет это лицо, за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов".

14 января Юлия Тимошенко подтвердила, что в партийном офисе "Батькивщины" ночью завершились следственные действия. По ее словам, в офисе работали более 30 вооруженных лиц, которые якобы не предъявили никаких процессуальных документов.

Позже НАБУ и САП сообщили о подозрении Тимошенко. Известно, что следствие зафиксировало обсуждение не только передачи средств, но и механизма координации голосований с использованием защищенных мессенджеров.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС)

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) — высший специализированный суд в Украине, созданный в соответствии с судебной реформой 2016 года.

Работа новосозданного суда началась 5 сентября 2019 года.

Высший антикоррупционный суд является судом с всеукраинской юрисдикцией, созданным с целью рассмотрения отдельных категорий дел. Помимо осуществления правосудия, ВАКС анализирует судебную статистику, изучает и обобщает ее, а также осуществляет другие полномочия в соответствии с законом.

Судьи этого суда назначаются исключительно на основании результатов открытого конкурса, сообщает Википедия.

05:31

Женщина оставила собаку дома на 45 минут и чуть не заплакала, когда вернулась

05:00

Поймают волну богатства: три знака зодиака получат денежный бонус от судьбы

