"Платим десять за две сессии": Тимошенко вручили подозрение и опубликовали прослушку

По данным детективов, нардепам должны были поступать указания, как голосовать в парламенте.

https://glavred.info/ukraine/platim-desyat-za-dve-sessii-timoshenko-vruchili-podozrenie-i-opublikovali-proslushku-10732136.html Ссылка скопирована

​Юлия Тимошенко получила подозрение / Коллаж: Главред, фото: скриншот

НАБУ и САП сообщили о подозрении руководителю одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам Украины. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ. Имя политика не называется, но очевидно, что речь идет о главе партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

По данным следствия, после разоблачения НАБУ и САП в декабре 2025 года фактов получения неправомерной выгоды народными депутатами Украины за принятие решений по законопроектам в парламенте, подозреваемая инициировала переговоры с отдельными народными депутатами по введению системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение.

"Речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме сотрудничества, который предусматривал выплаты заранее и рассчитан на длительный период", - говорится в сообщении.

видео дня

Народным депутатам должны были поступать указания: голосовать, воздержаться от голосования или не принимать в нем участие.

Подозрение квалифицировано по ч. 4 ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Досудебное расследование продолжается.

В НАБУ также опубликовали "пленки Тимошенко":

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред