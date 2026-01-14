"Платим десять за две сессии": Тимошенко вручили подозрение и опубликовали прослушку

НАБУ и САП сообщили о подозрении руководителю одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам Украины. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ. Имя политика не называется, но очевидно, что речь идет о главе партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
По данным следствия, после разоблачения НАБУ и САП в декабре 2025 года фактов получения неправомерной выгоды народными депутатами Украины за принятие решений по законопроектам в парламенте, подозреваемая инициировала переговоры с отдельными народными депутатами по введению системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение.
"Речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме сотрудничества, который предусматривал выплаты заранее и рассчитан на длительный период", - говорится в сообщении.
Народным депутатам должны были поступать указания: голосовать, воздержаться от голосования или не принимать в нем участие.
Подозрение квалифицировано по ч. 4 ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Досудебное расследование продолжается.
В НАБУ также опубликовали "пленки Тимошенко":
Новость дополняется...
