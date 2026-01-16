Свет будет несмотря на графики: Шмыгаль назвал дома, которых не коснутся отключения

Правительство обязало "Укрзализныцю", "Нафтогаз" и "Укроборонром" поделиться электроэнергией с людьми.

Правительство запретило отключать свет в домах с электроотоплением / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Ключевые тезисы Шмыгаля:

В домах с электроотоплением не будут отключать свет

Однако их могут обесточить во время аварийных отключений

"Укрзализныця", "Нафтогаз" и "Укроборонпром" должны увеличить закупку импортной электроэнергии

Дома с электроотоплением в Украине будут включены в перечень объектов критической инфраструктуры, поэтому плановых отключений для них не предусмотрено. В то же время их могут обесточить в случае аварийных отключений. Об этом заявил вице-премьер-министр, министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству.

Правительство и штаб по ликвидации последствий обстрелов уже протокольно оформили решение, согласно которому жилые дома с электроотоплением больше не будут подпадать под плановые ограничения.

"Сейчас они будут внесены в соответствующие перечни и буквально в ближайшее время эти дома будут уже относиться соответственно (к критической инфраструктуре - ред.), и не будут отключаться, за исключением очевидно аварийных отключений, когда система отключает объекты критической инфраструктуры также", - сказал Шмыгаль.

Компании обязали поделиться светом

Чтобы высвободить больше внутренней генерации для нужд населения, правительство дало срочное поручение "Укрзализныци", "Нафтогазу" и "Укроборонпрому". Они обязаны увеличить закупку импортной электроэнергии до не менее 50% от собственных нужд.

Шмыгаль отметил, что Украина имеет техническую возможность получать до 2,3 ГВт из Европы, однако сейчас существует "перекос".

"У нас сейчас перекос: на ночные часы импорт закупается в полном объеме, а днем, к сожалению, импортируется менее 30% от физических возможностей", - рассказал министр энергетики.

По его словам, для исправления ситуации в ближайшие дни НКРЭКУ повысит прайс-кепы для дневных часов, что сделает закупку европейской электроэнергии более выгодной и позволит привлечь максимум мощности в пиковые часы.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Какова ситуация с электричеством в Киеве - объяснение эксперта

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что ситуация с энергетикой в Киеве сейчас чрезвычайно сложная. Из-за массированных ударов по теплоэлектроцентралям и морозов в -15 °C электричества хватает только примерно на треть столицы.

Харченко объяснил, что можно было бы стабилизировать графики отключений.

"Сейчас идет восстановление, но эти несколько дней очень тяжелые. Где-то через неделю у нас были бы просто стабильные графики. Они были бы 8-10 часов в сутки, но они были бы стабильные, предсказуемые, нормальные. За две недели мы бы имели графики 4-6 часов в сутки. И дальше шаг за шагом становилось бы лучше. Но, к сожалению, атаки мы сейчас прогнозировать не можем, а они в этот график точно вмешаются", - подчеркнул он.

Ситуация в энергосистеме Украины - последние новости

Напомним, министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что наибольшие проблемы с электроснабжением сейчас наблюдаются в Киеве и Киевской области, Одесской, Днепропетровской, Харьковской областях и прифронтовых общинах. По его словам, все электростанции за время войны подверглись ударам, но система остается целостной.

Также в ночь на 16 января российские войска атаковали энергетические объекты в нескольких областях Украины, вызвав отключения электроэнергии. Самая сложная ситуация - в Киеве и Киевской области. Кроме этого, без света остаются потребители в Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской областях и в Одесской области.

Как сообщал Главред, в Киеве резко возросла нагрузка на энергосистему, из-за чего количество аварий существенно увеличилось. Гендиректор Yasno Сергей Коваленко сообщил, что из-за поврежденных объектов и сильных морозов (до -17°C) ситуация остается сложной, а часть энергетики требует длительного восстановления.

