Отключение света 19 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света в понедельник

График отключения света на 19 января / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

В результате атак РФ в энергосистеме значительный дефицит

Укрэнерго вводит графики отключения света на 19 января

Ограничения будут применяться во всех регионах

В понедельник, 19 января, в Украине вводят графики почасовых отключений и графики ограничений мощности для промышленных и бытовых потребителей.

Свет будут отключать во всех регионах. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

По данным компании, причиной введения ограничений являются последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины.

В компании предупреждают, что время и объем применения ограничений могут меняться, поэтому украинцам рекомендуют следить за обновлениями на официальных страницах своих облэнерго.

"Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!", - говорится в сообщении.

Когда ситуация со светом улучшится

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко говорил, что быстрого улучшения ситуации со светом ждать не стоит.

По его словам, часть энергетических объектов требует длительного восстановления после повреждений, а некоторые объекты вообще не подлежат ремонту.

"Мы понимаем, что мороз не может держаться два месяца. Нужно продержаться хотя бы неделю, пока погода немного улучшится", - добавил он.

Ситуация в энергосистеме Украины - новости по теме

Как ранее писал Главред, после ночных атак противника на объекты энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались потребители в Житомирской и Харьковской областях.

Напомним, что по словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, энергетическая ситуация в столице сейчас является беспрецедентно сложной и ранее с подобными вызовами Киев не сталкивался.

В Киеве без теплоснабжения остаются 50 домов, после атаки врага на критическую инфраструктуру 9 января, сообщил мэр Виталий Кличко.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

