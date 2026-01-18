Укр
В Украине начались экстренные отключения света - где больше не действуют графики

Руслана Заклинская
18 января 2026, 09:25обновлено 18 января, 10:03
Из-за обстрелов оккупантов плановые графики отключений больше не актуальны для части областей.
В Украине начались экстренные отключения света - где больше не действуют графики
Аварийные отключения действуют в Полтавской и Сумской областях / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Главное:

  • В Украине ввели аварийные отключения электроэнергии
  • Без света остались Полтавская и Сумская области
  • ГАВ введено для 1-5 очередей

Утром воскресенья, 18 января, в нескольких областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. Без света остались потребители в Полтавской и Сумской областях. Об этом сообщили Сумыоблэнерго и Полтаваоблэнерго.

В 08:10 утра по указанию НЭК "Укрэнерго" графики аварийных отключений (ГАВ) начали действовать в Сумской области. Ограничения введены для потребителей 1-5 очередей.

видео дня

В то же время энергетики ввели ГАВ для 1-5 очередей в Полтавской области. Причиной аварийных отключений является повреждение энергосистемы в результате атаки РФ.

Энергетики отмечают, что во время действия аварийных отключений заранее обнародованные почасовые графики не действуют. Очередь при ГАВ отображается на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям"-"Отключения" по адресу или номеру лицевого счета.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии / Инфографка: Главред

Что планирует атаковать РФ - данные разведки

ГУР МО Украины предупредило, что Россия может атаковать стратегические энергоподстанции Украины, которые обеспечивают работу АЭС, чтобы принудить страну к неприемлемым капитуляционным условиям. По данным разведчиков, Кремль стремится остановить поддержку Украины и запугать Запад.

"Путем уничтожения или вывода из строя указанных подстанций Москва стремится отключить энергоблоки АЭС от объединенной энергосистемы Украины, чтобы гражданские украинцы полностью остались без света и тепла", - отметили в ГУР.

По состоянию на середину января 2025 года РФ провела разведку десяти таких объектов в девяти областях.

Ситуация в энергосистеме Украины - новости по теме

Напомним, Укрэнерго сообщило, что 18 января во всех регионах Украины введут почасовые отключения электроэнергии и ограничения мощности для промышленности из-за последствий российских атак на энергообъекты, сообщили в "Укрэнерго". В то же время ситуация может меняться в течение дня.

Также в Киеве после атаки 9 января без тепла остаются 50 домов, городские службы работают 24/7 для восстановления инфраструктуры. Электроэнергию подают по графику: около 3 часов со светом и 10 без, локальные аварии устраняют энергетики.

Как сообщал Главред, нардеп Богдан Кицак назвал три сценария российских ударов по энергетике Украины. По его словам, оптимистичный - без атак и восстановление работы, реалистичный - новые удары затруднят восстановление и худший - полное разрушение генерации до конца зимы, из-за чего крупные города, в частности Киев, могут перестать функционировать.

Читайте также:

Об источнике: Сумыоблэнерго

"Сумыоблэнерго" - энергетическая компания, которая осуществляет распределение электроэнергии на территории Сумской области. В состав компании входят шесть филиалов.

Акционерное общество осуществляет распределение электроэнергии для более полумиллиона потребителей электроэнергии и крупных предприятий. Об этом говорится на сайте компании.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

