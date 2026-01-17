Ограничения во всех регионах: как будут отключать электроэнергию 18 января

Ситуация в энергосистеме может измениться в любой момент, предупредили в "Укрэнерго".

Украинцев предупредили о новых отключениях / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное:

18 января украинцам будут ограничивать электроснабжение

Ситуация в энергосистеме может измениться

В Национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили о том, что в воскресенье, 18 января, будут ограничивать электроснабжение.

Такая мера коснется потребителей электроэнергии во всех регионах Украины, говорится в сообщении "Укрэнерго".

"Завтра, 18 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" при этом также добавили, что ситуация в энергосистеме может измениться.

Отключения в Украине: важное предупреждение

Руководитель "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что при снижении температуры энергосистема столкнётся с резким ростом нагрузки. Чтобы избежать аварий, может понадобиться усиленное регулирование баланса, что способно привести к расширению графиков почасовых отключений. Он отметил, что такие шаги необходимы для стабильной работы сети, и призвал потребителей учитывать возможные изменения в расписании.

Ранее в "Укрэнерго" рассказали об ограничениях в энергоснабжении. Графики отключений будут меняться в течение суток в зависимости от региона и уровня потребления.

Как писал Главред, если страна-агрессор Россия повторно не будет атаковать Украину, то со завтрашнего дня в Киеве будет улучшение графиков отключений света, заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Напомним, ранее российские оккупанты нанесли массированные удары по Киеву и другим регионам Украины. Под ударами оказались критическая инфраструктура и жилые дома. Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на эту атаку.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

