Холодный фронт не отступает: какая будет погода в Житомирской области 20–23 января

Главное:
- В Житомирской области на этой неделе ожидаются морозы до -19
- В начале недели возможны туман и гололед, в конце — небольшой снег
- Днем температура будет держаться в пределах 5–12 мороза
Житомирская область вступает в самый холодный период января: с 20 по 23 число температура опустится до 19° мороза, а погода будет меняться от туманов до легкого снега. Об этом сообщили в областном центре гидрометеорологии, пишет Житомир.info.
Погода на неделю 20 января, вторник В Житомире — облачно с прояснениями, без осадков, возможен слабый туман. Ветер западный 3–8 м/с. Температура: ночью 15–17° мороза, днем 7–9° мороза. По области — аналогичные условия, местами гололедица на дорогах, ночные минимальные значения до 19° мороза.
21 января, среда День пройдет малооблачно и без осадков. На автодорогах местами скользко. Температура: ночью 14–19° мороза, днем 7–12° мороза.
22 января, четвергОблачно с прояснениями. Ночью — без осадков, днем местами небольшой снег. Температура: ночью 12–17° мороза, днем 5–10° мороза.
23 января, пятницаВремя от времени будет выпадать легкий снег. Ночью 10–15° мороза, днем 7–12° мороза.
