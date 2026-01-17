Молитва о хорошей погоде: как попросить Бога о потеплении

Помолитесь о приходе тепла, а также за энергетиков, коммунальщиков и спасателей, от которых зависит безопасность и тепло в наших домах.

https://glavred.info/primety/molitva-o-horoshey-pogode-kak-poprosit-boga-o-poteplenii-10733039.html Ссылка скопирована

Как попросить Бога о потеплении / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Похолодание, резкие перепады температуры и постоянные обстрелы испытывают украинцев на прочность. В такие дни верующие обращаются к молитве, прося не только о потеплении и изменении погоды, но и о защите тех, кто работает в сложных условиях.

Мы собрали три молитвы за смену погоды — о приходе тепла, об отступлении зимних стихий, а также за энергетиков, коммунальщиков и спасателей, от которых зависит безопасность и тепло в наших домах.

Молитва о потеплении

"Господи Боже, Творец всей вселенной, Ты Своим словом создал солнце для света днем и луну для ночи, Ты установил границы времен года и законы природы. Обращаемся к Тебе с открытым сердцем и большой просьбой в это время испытаний.

видео дня

Ты видишь, Господи, как лютый холод сковывает нашу землю. Ты видишь страдания маленьких детей, немощность старых людей и боль тех, кто остался без крыши над головой или без тепла в своих домах. Умоляем Тебя: как Ты когда-то успокоил бурю на море, так успокой и эти лютые морозы. Помилуй нас, пошли мягкую перемену погоды, даруй нам потепление, чтобы лед отступил от наших городов и сел.

Пусть Твое небесное тепло согреет воздух, а Твоя милость защитит наши дома от вымерзания. Просим Тебя, Всемилостивый, отврати от нас холодную гибель, дай нам почувствовать Твою отцовскую заботу через ласковое солнце и оттепель. Ибо Ты — Бог наш, и мы на Тебя возлагаем надежду ныне, и во все времена, и во веки веков. Аминь."

Молитва об отступлении зимних стихий и изменении погоды

"Всемогущий Отец, Ты единственный знаешь меру наших сил. Сегодня мы стоим перед лицом холодной стихии, усиливающейся коварными вражескими действиями. Мы просим Тебя о чуде — пусть природа встанет на нашу защиту. Пусть холод сменится теплом, а солнце разрушит морозные оковы.

Просим Тебя, Господи, изменить направление ветров и поднять температуру воздуха над нашей страной. Пусть теплые ветры из Африки подуют с новой силой и сменят холод теплом. Пусть каждая минута холода сократится Твоей волей. Даруй нам погоду, которая поможет нашим домам и стране восстановиться. Мы молимся, чтобы тепло пришло не только в наши дома, но и в сердца тех, кто пал духом.

Пусть Твой Божественный покров защитит тех, кто мерзнет в окопах, кто спит в подвалах, кто борется за жизнь в больницах без отопления. Ты — Источник жизни и тепла, и мы верим, что Ты не оставишь нас в этой ледяной тьме. Выслушай нашу общую молитву и пошли долгожданное потепление. Аминь."

Молитва за энергетиков, коммунальщиков и спасателей

"Господи Иисусе Христе, Ты пришел в мир, чтобы служить людям и нести свет. Сегодня мы приносим Тебе особую молитву за наших воинов света — энергетиков, спасателей, коммунальщиков и всех, кто работает на морозе, чтобы вернуть жизнь в наши города.

Укрепи их руки, когда они дрожат от холода. Дай им выносливость, когда усталость сваливает с ног. Охраняй их от несчастных случаев, от вражеского железа и от коварства стихии. Просим Тебя, даруй им мудрость в принятии решений, чтобы техника работала исправно, а повреждения восстанавливались сверхъестественно быстро.

Господи, пусть Твои ангелы стоят рядом с каждым мастером на высоте, рядом с каждым сварщиком в темном подвале, рядом с каждым водителем на скользкой дороге. Воздай им сторицей за их самопожертвование, за то, что они дарят нам тепло, рискуя собой. Береги их семьи, которые ждут их дома, и дай всем нам единство, чтобы вместе выстоять и победить эту зиму. Аминь".

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред