Круглосуточные ограничения: как 18 января будут отключать свет в Житомирской области

В течение дня графики могут меняться.

График отключений света в Житомирской области 18 января / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Мsй Житомир/Telegram

Главное:

18 января в Житомирской области действуют переменные почасовые отключения света для 2–3,5 очередей

Графики могут корректироваться в течение дня в зависимости от состояния энергосистемы

Промышленные потребители работают с круглосуточными ограничениями мощности

В воскресенье, 18 января, на территории Житомирской области введены почасовые отключения электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе "Житомироблэнерго", отметив, что в течение дня графики могут корректироваться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

По состоянию на 10:30 компания информирует, что по распоряжению НЭК "Укрэнерго" для бытовых потребителей будет действовать режим отключений для 3,5 очередей. Распределение на сутки выглядит так:

с 10:00 до 20:00 - 3,5 очереди

с 20:00 до 22:00 - 3,0 очереди

с 22:00 до 24:00 - 2,5 очереди

В компании напоминают, что графики состоят из шести очередей и 12 подочередей. На сайте "Житомироблэнерго" потребители могут проверить свою очередь и узнать точное время возможного отключения света.

Отдельно отмечается, что для промышленных предприятий 18 января будут действовать круглосуточные ограничения мощности — с 00:00 до 24:00.

Инфографика: Главред

Когда ситуация со светом улучшится

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко говорил, что быстрого улучшения ситуации с электричеством ждать не стоит.

По его словам, часть энергетических объектов требует длительного восстановления после повреждений, а некоторые объекты вообще не подлежат ремонту.

"Мы понимаем, что мороз не может держаться два месяца. Нужно продержаться хотя бы неделю, пока погода немного улучшится", - добавил он.

Ситуация в энергосистеме Украины - новости по теме

Напомним, Укрэнерго сообщило, что 18 января во всех регионах Украины введут почасовые отключения электроэнергии и ограничения мощности для промышленности из-за последствий российских атак на энергообъекты, сообщили в "Укрэнерго". В то же время ситуация может меняться в течение дня.

Также в Киеве после атаки 9 января без тепла остаются 50 домов, городские службы работают 24/7 для восстановления инфраструктуры. Электроэнергию подают по графику: около 3 часов со светом и 10 без, локальные аварии устраняют энергетики.

Как сообщал Главред, нардеп Богдан Кицак назвал три сценария российских ударов по энергетике Украины. По его словам, оптимистичный - без атак и восстановление работы, реалистичный - новые удары затруднят восстановление и худший - полное разрушение генерации до конца зимы, из-за чего крупные города, в частности Киев, могут перестать функционировать.

Из важного также:

Об источнике: Житомироблэнерго Житомироблэнерго — это региональный оператор системы распределения электроэнергии, который обеспечивает поставку света потребителям в Житомирской области. Компания отвечает за техническое состояние электросетей, подключение абонентов, ликвидацию аварий и учет потребления электроэнергии. В условиях войны предприятие также занимается оперативным восстановлением сетей после повреждений и информирует жителей об отключениях и ремонтных работах.

