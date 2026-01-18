Укр
Настоящая зима только начинается: какая будет погода в Днепре на этой неделе

Руслан Иваненко
18 января 2026, 19:15
Пасмурное начало недели с высокой влажностью усилит ощущение холода и минусовые температуры.
Днепр
Погода в Днепре на этой неделе будет холодной и ветреной / Фото: facebook.com/fajnemistodnipro

Кратко:

  • Морозы и зимние условия сохранятся в течение недели
  • Температура днем опустится до -11°C, ночью до -21°C
  • Осадков почти не предвидится, ветер усиливает ощущение холода

Жителям Днепра на этой неделе стоит ожидать морозов и зимних условий. По данным sinoptik, холодную погоду будут удерживать арктические воздушные массы и влияние антициклона. Осадков почти не ожидается, поэтому горожанам советуют тепло одеваться и осторожно передвигаться по дорогам.

Понедельник, 19 января — Начало похолодания

Неделя начнется пасмурно. Дневная температура достигнет -8°C, ночью опустится до -12°C. Осадков не ожидается, но высокая влажность будет усиливать ощущение холода.

видео дня
Погода в Днепре 19 января
Погода в Днепре 19 января / Фото: скриншот sinoptik

Вторник, 20 января — Самый облачный день

Над городом будет сплошной облачный покров. Утром возможен небольшой снег, который прекратится к обеду. Дневная температура составит -6°C, ночная — -9°C. Мороз будет усиливаться ветром до 4,3 м/с: ощутимая температура — -15…-19°C.

Погода в Днепре 20 января
Погода в Днепре 20 января / Фото: скриншот sinoptik

Среда, 21 января — Стабильный мороз

Середина недели пройдет без изменений. Днем ожидается -5°C, ночью — -9°C. Пасмурность не спадет, а атмосферное давление останется высоким — 766 мм рт. ст.

Погода в Днепре 21 января
Погода в Днепре 21 января / Фото: скриншот sinoptik

Четверг, 22 января — Сохранение облачности

Осадков не предвидится. Дневная температура — около -7°C, ночная — до -9°C. Ветер будет умеренным, но холод будет оставаться ощутимым.

Погода в Днепре 22 января
Погода в Днепре 22 января / Фото: скриншот sinoptik

Пятница, 23 января — Предвестник арктического фронта

День будет относительно "мягким": днем -5°C, ночью — -9°C. Вечером ожидается приход холодных арктических масс, что подготовит город к резкому похолоданию в выходные.

Погода в Днепре 23 января
Погода в Днепре 23 января / Фото: скриншот sinoptik

Суббота, 24 января — Резкое понижение температуры

Выходные начнутся с сильного похолодания: днем — до -11°C, ночью — до -16°C. Жителям советуют сократить пребывание на улице и позаботиться о теплой одежде.

Погода в Днепре 24 января
Погода в Днепре 24 января / Фото: скриншот sinoptik

Воскресенье, 25 января — Морозный удар

Воскресенье станет самым холодным днем недели. Ночью температура опустится до -21°C, днем не поднимется выше -13°C. Облачное небо будет усиливать ощущение холода, поэтому днепрянам стоит быть особенно осторожными.

Погода в Днепре 25 января
Погода в Днепре 25 января / Фото: скриншот sinoptik

Как долго в Украине будут морозы — прогноз синоптика

По данным синоптика Натальи Диденко, эти выходные в Украине будут холодными, но без значительных осадков. Только в Крыму возможен снег. Из-за мороза на дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям следует быть осторожными.

По словам Диденко, мороз сохранится в течение всего уик-энда. Ночью температура будет колебаться от -10 до -16°С, на севере страны — от -15 до -22°С. Днем столбики термометров поднимутся до -9…-15°С, а в Закарпатье и южных регионах ожидается более мягкий холод — около -2…-5°С.

Погода в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что погода в Тернопольской области в воскресенье, 18 января, будет малооблачной, но без осадков. Известно, что в течение дня будет ветер юго-восточного направления, 5 – 10 м/с.

Кроме того, накануне стало известно, что в течение 17-19 января Ровенская область останется под влиянием мощного Азиатского антициклона. Синоптики прогнозируют морозную погоду без осадков, утром могут образовываться туманы и изморозь.

Напомним, что на выходных в Днепре сохранится по-настоящему зимняя погода. Морозы будут стабильными, без оттепели, с облачным небом и местами небольшими осадками.

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Днепра погода прогноз погоды Погода в Днепре
