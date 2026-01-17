Тернопольщину охватит настоящая стужа: когда температура упадет до -20 градусов

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Тернополе в воскресенье
- Когда ожидается -20 градусов
Погода в Тернопольской области в воскресенье, 18 января, будет малооблачной, но без осадков. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
Известно, что в течение дня будет ветер юго-восточного направления, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха в области ночью составит -13...-18 градусов, а днем -9...-14 градусов.
В городе Тернополь ночью прогнозируется -16...-18 градусов, а днем станет теплее – на термометрах будет -11...-13 градусов.
Синоптики также предупредили о метеорологических явлениях. Так, 18 января на дорогах будет гололедица. Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.
Кроме того, 20 января в Тернопольской области температура опустится еще ниже. В частности, ночью прогнозируется до -20 градусов.
Сколько продлятся морозы в Украине
Синоптик Наталья Диденко ранее сообщала, что выходные в Украине будут холодными, но без существенных осадков.
Она подчеркнула, что морозы в Украине будут продолжаться и дальше. По предварительным прогнозам, до конца января.
Погода - последние новости
Как сообщал Главред, метеоролог Игорь Кибальчич говорил, что на выходных в Украине ожидается преимущественно солнечная, но морозная погода. Только на крайнем юге возможен местами снег. Сохранится гололедица, а в западных и северных областях возможен туман, поэтому на дороге нужно быть максимально осторожными.
В Житомирской области, по прогнозам синоптиков, 17 и 18 января осадков не ожидается, однако водителей предупреждают об опасной гололедице на дорогах.
Кроме того, в течение 17-19 января Ровенская область останется под влиянием мощного Азиатского антициклона. Синоптики прогнозируют морозную погоду без осадков, утром могут образовываться туманы и изморозь.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
