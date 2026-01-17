Укр
Тернопольщину охватит настоящая стужа: когда температура упадет до -20 градусов

Мария Николишин
17 января 2026, 14:52
В области все еще объявлен желтый уровень опасности.
Погода в Тернополе 18 января / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Тернополе в воскресенье
  • Когда ожидается -20 градусов

Погода в Тернопольской области в воскресенье, 18 января, будет малооблачной, но без осадков. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Известно, что в течение дня будет ветер юго-восточного направления, 5 – 10 м/с.

Температура воздуха в области ночью составит -13...-18 градусов, а днем -9...-14 градусов.

В городе Тернополь ночью прогнозируется -16...-18 градусов, а днем станет теплее – на термометрах будет -11...-13 градусов.

Синоптики также предупредили о метеорологических явлениях. Так, 18 января на дорогах будет гололедица. Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.

Кроме того, 20 января в Тернопольской области температура опустится еще ниже. В частности, ночью прогнозируется до -20 градусов.

Погода в Тернополе / фото: meteoprog

Сколько продлятся морозы в Украине

Синоптик Наталья Диденко ранее сообщала, что выходные в Украине будут холодными, но без существенных осадков.

Она подчеркнула, что морозы в Украине будут продолжаться и дальше. По предварительным прогнозам, до конца января.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, метеоролог Игорь Кибальчич говорил, что на выходных в Украине ожидается преимущественно солнечная, но морозная погода. Только на крайнем юге возможен местами снег. Сохранится гололедица, а в западных и северных областях возможен туман, поэтому на дороге нужно быть максимально осторожными.

В Житомирской области, по прогнозам синоптиков, 17 и 18 января осадков не ожидается, однако водителей предупреждают об опасной гололедице на дорогах.

Кроме того, в течение 17-19 января Ровенская область останется под влиянием мощного Азиатского антициклона. Синоптики прогнозируют морозную погоду без осадков, утром могут образовываться туманы и изморозь.

Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко"

