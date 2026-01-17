Укр
Читать на украинском
Сокращение запасов ударило по ценам: какой продукт уже дорожает на глазах

Мария Николишин
17 января 2026, 12:45
Аналитики считают, что тенденция роста цен может носить временный характер.
Цены на столовую свеклу в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Цены на столовую свеклу в Украине растут
  • Сейчас ее уже продают по 5–10 гривен за килограмм
  • За неделю стоимость подскочила на 19%

В текущей неделе на украинском рынке наблюдается тенденция к росту цен на столовую свеклу. Причиной является сокращение запасов корнеплодов надлежащего качества, хотя спрос на эту продукцию растет. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что в настоящее время производителям удается продавать столовую свеклу по 5–10 грн/кг, что в среднем на 19% дороже, чем в конце прошлой недели.

видео дня

Аналитики добавляют, что подорожание в этом сегменте участники рынка объясняют заметным сокращением предложения продукции.

"На сегодняшний день продажи корнеплодов из не оборудованных хранилищ практически завершены, также существенно уменьшилось предложение некондиционных овощей, что, в свою очередь, позволило производителям повысить цены на качественную продукцию", — говорится в сообщении.

Стоит добавить, что цены на столовую свеклу в Украине сейчас в среднем на 49% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

Кроме того, участники рынка не исключают, что тенденция роста цен может носить временный характер.

"Дальнейшее подорожание может стимулировать фермеров активизировать продажи корнеплодов из хранилищ, что приведет к увеличению предложения и, как следствие, к снижению цен в этом сегменте", - подытожили в EastFruit.

Подорожание овощей в Украине

Аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка ранее говорил, что с 2026 года в Украине начнется постепенное подорожание овощей борщевого набора.

По его словам, это произойдет после периода существенной "овощной дефляции".

"Расходы на поддержание температурного режима в холодильных камерах в условиях дорогой электроэнергии будут стимулировать рост цен на картофель, морковь и капусту", - считает он.

Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине дорожают тепличные помидоры. Сейчас популярный овощ в среднем продается на 10% дороже, чем в середине января 2025 года.

Экономист Владимир Чиж заявлял, что в 2026 году цена муки вырастет примерно на 10-15%. Но рост будет плавным и обусловлен дополнительными расходами на электроэнергию и поддержание производственных мощностей.

Кроме того, яйца показали один из самых больших относительных ростов среди базовых продуктов в 2025 году - почти 90% в годовом измерении. В 2026 году цены могут вырасти менее чем на 15%.

Читайте также:

Об источнике: EastFruit

EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Харьков под массированным ракетным ударом: в городе раздается серия мощных взрывов

14:38Украина
В РФ ожидается противостояние за Чечню: всплыли новые детали ДТП с сыном Кадырова

14:14Мир
"До сих пор без отопления": Зеленский дал поручение по теплоснабжению в Киеве

13:12Украина
Эти знаки зодиака вскоре избавятся от всех проблем и печалей - кто они

Мало кто знает: почему Тарас Шевченко и Богдан Хмельницкий изображены на рублях

Гороскоп Таро на завтра 17 января: Водолеям - шаг назад, Рыбам - усилить мотивацию

Отключение света 17 января: как будут действовать ограничения в субботу

"Подарок" Кадырову: назван город Украины, который РФ хочет передать "Ахмату"

21:25

Водители часто ошибаются: какой водой можно мыть автомобиль зимой

21:12

"Довели": почему умерла Дерюгина на самом деле

20:46

Даже Буданов говорил: назван месяц возможного подписания мирного соглашенияВидео

