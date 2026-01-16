Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Цена перевалила за 100 гривен: в Украине стремительно дорожает популярный продукт

Марина Фурман
16 января 2026, 13:12
48
Украинцам назвали новую цену на популярный овощ.
цена на овощи
В Украине "растут" цены на томаты / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему в Украине дорожают томаты
  • Сколько стоит килограмм популярного овоща в Украине

В Украине дорожают тепличные помидоры. Сейчас популярный овощ в среднем продается на 10% дороже, чем в середине января 2025 года. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Никому не секрет, что основным поставщиком продукции в это время года остается Турция, однако в течение последних нескольких недель объемы поставок тепличных томатов несколько снизились. Поэтому цены "поползли" вверх.

видео дня

Участники рынка не исключают, что после возобновления поставок турецких томатов в Украину цены на них могут снова снизиться.

По данным аналитиков, сейчас на украинском рынке тепличные помидоры в оптовом сегменте стоят в диапазоне 90–110 грн/кг (2,09–2,55 долл./кг), что в среднем на 12% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Спрос на томаты остается слабым, поэтому компании не решаются на существенное повышение цен.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Почему в Украине дорожают тепличные овощи - объяснение

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал Главреду, что сезон тепличных овощей в Украине закончился, соответственно, предложение, которое сегодня есть на рынке, – это импорт.

"А закупка овощей, например, в Турции, очень дорогая. Именно поэтому сейчас наблюдается подорожание тепличного предложения, прежде всего огурцов и помидоров", - объяснил Марчук.

Цены на продукты - новости по теме

Как писал Главред, на этой неделе украинские потребители ощутили подорожание тепличных огурцов: по сравнению с прошлой пятницей, цены на овощи выросли на 10% и сейчас торгуются в диапазоне 115–145 грн за килограмм.

Напомним, средние цены на белый, репчатый и синий лук сейчас значительно выше, чем среднемесячные показатели за декабрь 2025 года. В частности, белый лук в супермаркетах стоит теперь более полусотни гривен за килограмм.

Кроме того, цены на муку в Украине будут расти. В 2026 году она может подорожать на 10-15%. Причина - рост цен на зерно.

Другие новости:

Об источнике: EastFruit

EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

помидоры продукт продукты питания цены на продукты томаты новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
После ночного удара РФ в ряде областей есть обесточивание: где ситуация хуже всего

После ночного удара РФ в ряде областей есть обесточивание: где ситуация хуже всего

12:32Энергетика
Потепление в Украине отменяется: синоптик сказал, где ударит новая волна морозов

Потепление в Украине отменяется: синоптик сказал, где ударит новая волна морозов

12:14Синоптик
Гороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака ждет период взлетов и падений

Гороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака ждет период взлетов и падений

12:00Гороскоп
Реклама

Популярное

Ещё
Путин назвал новое циничное условие окончания войны - что хочет получить Кремль

Путин назвал новое циничное условие окончания войны - что хочет получить Кремль

Киеву не 1543 года - историк раскрыл большую советскую ложь о столице

Киеву не 1543 года - историк раскрыл большую советскую ложь о столице

Увольнения, проблемы с деньгами и здоровьем: какие знаки зодиака станут неудачниками 2026 года

Увольнения, проблемы с деньгами и здоровьем: какие знаки зодиака станут неудачниками 2026 года

В Украине могут ввести новые налоги: в МВФ выдвинули главные требования

В Украине могут ввести новые налоги: в МВФ выдвинули главные требования

"Новая большая проблема": раскрыта главная причина отсутствия отопления в Киеве

"Новая большая проблема": раскрыта главная причина отсутствия отопления в Киеве

Последние новости

13:26

"Со мной что-то не так": Алина Гросу рассказала, как не могла забеременеть

13:12

Цена перевалила за 100 гривен: в Украине стремительно дорожает популярный продукт

13:09

"Делай все, что хочешь": Могилевская приняла решение насчет старшей дочери

12:42

"Интересные ребята": российская певица призналась в любви к украинским музыкантам

12:42

В Одессе хотят сократить комендантский час: до скольки можно будет гулять

Смена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - КурносоваСмена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - Курносова
12:35

Гороскоп на завтра 17 января: Весам - страх, Водолеям - неудача

12:32

После ночного удара РФ в ряде областей есть обесточивание: где ситуация хуже всего

12:19

Финалистку Нацотбора поймали на сотрудничестве с россиянином — что произошло

12:17

У путиниста Киркорова новые проблемы - власти РФ взялись за певца

Реклама
12:14

Потепление в Украине отменяется: синоптик сказал, где ударит новая волна морозов

12:00

Гороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака ждет период взлетов и паденийВидео

11:46

Бархат, патина и характер: как будет выглядеть модный интерьер в 2026 году

11:28

Миллион рублей за ночь: Лорак пошла на радикальные меры для спасения брака

11:26

Россияне пытались прорвать границу на новом направлении: какая там сейчас ситуация

11:24

Почему зимняя куртка не держит тепло: простой трюк быстро исправит ситуацию

11:18

В Украине не осталось ни одной целой электростанции, хуже всего в Киеве - Шмыгаль

11:17

Китайский гороскоп на завтра 17 января: Петухам - беспокойство, Змеям - победа

11:00

Любовный гороскоп 2026: какие знаки зодиака ждут кризисы и свадьбы в новом годуВидео

10:31

Почему 17 января нельзя делиться своими планами с другими: какой церковный праздник

10:31

Monokate высмеяла Jerry Heil в пародии после громкого заявления про Нацотбор — деталиВидео

Реклама
10:27

"Я никогда таких слов не говорила": суд избирает меру пресечения Тимошенко

10:06

Порядок выступлений финалистов Нацотбора на Евровидение 2026

09:41

"Это не удалось Обаме и Байдену": в США назвали главное условие для завершения войны

09:29

Кремль срывает на Киеве злость из-за революции в Иранемнение

09:21

Золото Полуботка в Украине: где его ищут и что за него должны были получить украинцыВидео

09:11

Армия РФ захватила Красногорское и продвинулась ещё на трёх участках — DeepState

09:03

В Украине меняют правила комендантского часа: что теперь разрешено

08:33

Будет жить на пенсию: Долиной полностью сорвали гастрольный график

08:25

Трамп получил желанную Нобелевскую премию мира, но есть один неожиданный нюанс

08:12

После побега из больницы: стало известно о состоянии Валюхи из "Сватов"

08:00

Британия выделяет дополнительные £20 млн для Украины: на что пойдут средства

07:41

На нее нельзя смотреть: что требует Меган Маркл, чтобы приехать в Великобританию

07:16

Европа разработала три сценария защиты Гренландии от США - The Economist

06:10

Что нужно сделать, чтобы преодолеть коррупциюмнение

05:31

Женщина оставила собаку дома на 45 минут и чуть не заплакала, когда вернулась

05:00

Поймают волну богатства: три знака зодиака получат денежный бонус от судьбы

04:45

"Новая большая проблема": раскрыта главная причина отсутствия отопления в Киеве

04:14

В феврале придет апрель: какой будет погода в Одессе в последний месяц зимы

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мужчины с галстуком за 45 секунд

03:30

"Попали в апокалипсис": Денисенко вышла на связь после суток без света

Реклама
03:05

Финансовый гороскоп на 2026 год: шесть знаков зодиака будут купаться в богатствеВидео

02:43

Сладкое средство от старости: ученые раскрыли неожиданный секрет долголетия

01:49

Эксперты назвали две вещи, которые успешные люди всегда делают перед сном

01:43

"Тревожные звоночки" для Путина: два условия, которые заставят РФ изменить курс в войне

01:30

"Теперь с папой": умерла "секретная" дочь Фредди Меркьюри

00:21

Посадил и забыл: идеальные многолетники для "ленивого" сада на солнце и в тениВидео

00:15

Украина срочно созывает энергетический "Рамштайн" из-за обстрелов РФ: детали

15 января, четверг
23:44

Секретный код от счастья: Жизель Бюндхен намекнула на имя новорожденного сына

23:26

До 16 часов без света: на Ровенщине вводят жесткие графики отключений на 16 января

23:14

Часы отключений стали более строгими: новый график для Днепра и области на 16 января

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять