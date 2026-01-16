Цена перевалила за 100 гривен: в Украине стремительно дорожает популярный продукт

Украинцам назвали новую цену на популярный овощ.

В Украине "растут" цены на томаты / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

В Украине дорожают тепличные помидоры. Сейчас популярный овощ в среднем продается на 10% дороже, чем в середине января 2025 года. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Никому не секрет, что основным поставщиком продукции в это время года остается Турция, однако в течение последних нескольких недель объемы поставок тепличных томатов несколько снизились. Поэтому цены "поползли" вверх.

Участники рынка не исключают, что после возобновления поставок турецких томатов в Украину цены на них могут снова снизиться.

По данным аналитиков, сейчас на украинском рынке тепличные помидоры в оптовом сегменте стоят в диапазоне 90–110 грн/кг (2,09–2,55 долл./кг), что в среднем на 12% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Спрос на томаты остается слабым, поэтому компании не решаются на существенное повышение цен.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал Главреду, что сезон тепличных овощей в Украине закончился, соответственно, предложение, которое сегодня есть на рынке, – это импорт.

"А закупка овощей, например, в Турции, очень дорогая. Именно поэтому сейчас наблюдается подорожание тепличного предложения, прежде всего огурцов и помидоров", - объяснил Марчук.

Как писал Главред, на этой неделе украинские потребители ощутили подорожание тепличных огурцов: по сравнению с прошлой пятницей, цены на овощи выросли на 10% и сейчас торгуются в диапазоне 115–145 грн за килограмм.

Напомним, средние цены на белый, репчатый и синий лук сейчас значительно выше, чем среднемесячные показатели за декабрь 2025 года. В частности, белый лук в супермаркетах стоит теперь более полусотни гривен за килограмм.

Кроме того, цены на муку в Украине будут расти. В 2026 году она может подорожать на 10-15%. Причина - рост цен на зерно.

Об источнике: EastFruit EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

