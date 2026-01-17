Россия весь день бьет по энергетике Харьковщины: детали серьезных "прилетов"

Харьковщина под ударами РФ / Коллаж: Главред, фото: t.me/synegubov

На Харьковщине повреждения, вызванные атаками - серьезные

Новое попадание российского беспилотника зафиксировано в Харькове

Российские оккупационные войска почти весь день целенаправленно наносят удары по энергетической инфраструктуре Харькова и области.

"Оккупанты в очередной раз пытаются оставить мирные города, поселки и села без тепла и света в самые сильные морозы этой зимы. Это сознательный террор против гражданского населения. Подло и цинично", – рассказал глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

По его словам, повреждения, вызванные атаками, действительно серьезные. После каждого обстрела экстренные службы сразу выезжают на места.

"Спасатели ГСЧС, энергетики, медики экстренной скорой помощи, коммунальные службы работают круглосуточно. Делаем все, чтобы сохранить тепло- и электроснабжение для харьковчан и жителей области. Спасибо каждому, кто сегодня на своем месте держит энергетическую инфраструктуру. Ваша работа – это тепло в домах и свет для тысяч семей", – подчеркнул чиновник.

Синегубов призвал жителей Харьковщины быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.

Подробности ударов РФ по Харькову

Еще одно попадание российского беспилотника зафиксировано в Слободском районе Харькова, сообщил городской голова Игорь Терехов.

"Вражеский БПЛА типа "Молния" ударил по объекту критической инфраструктуры. Последствия уточняются", – написал Терехов в Телеграм-канале.

Как сообщалось, в субботу днем российские оккупанты обстреляли, по предварительным данным, из РСЗО "Торнадо-С" объект критической инфраструктуры в Индустриальном районе Харькова. По словам Терехова, в результате обстрела был нанесен значительный ущерб.

Угроза нового удара РФ: важное предупреждение

Роман Костенко заявил, что угроза масштабных ударов РФ остаётся постоянной. По его словам, Россия может атаковать энергосистему Украины в любой момент, пользуясь погодными условиями, поэтому готовность должна сохраняться ежедневно. Депутат отметил, что точное время удара неизвестно, но риск его проведения в ближайшие дни исключать нельзя.

О персоне: Олег Синегубов Олег Синегубов – председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации. Ранее, в период с 11 ноября 2019 по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

