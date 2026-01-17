Читать на украинском
Россия весь день бьет по энергетике Харьковщины: детали серьезных "прилетов"

Алексей Тесля
17 января 2026, 23:45
55
На Харьковщине есть повреждения, вызванные атаками РФ, рассказал Олег Синегубов.
Screenshot
Харьковщина под ударами РФ / Коллаж: Главред, фото: t.me/synegubov

Главное:

  • На Харьковщине повреждения, вызванные атаками - серьезные
  • Новое попадание российского беспилотника зафиксировано в Харькове

Российские оккупационные войска почти весь день целенаправленно наносят удары по энергетической инфраструктуре Харькова и области.

"Оккупанты в очередной раз пытаются оставить мирные города, поселки и села без тепла и света в самые сильные морозы этой зимы. Это сознательный террор против гражданского населения. Подло и цинично", – рассказал глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

По его словам, повреждения, вызванные атаками, действительно серьезные. После каждого обстрела экстренные службы сразу выезжают на места.

"Спасатели ГСЧС, энергетики, медики экстренной скорой помощи, коммунальные службы работают круглосуточно. Делаем все, чтобы сохранить тепло- и электроснабжение для харьковчан и жителей области. Спасибо каждому, кто сегодня на своем месте держит энергетическую инфраструктуру. Ваша работа – это тепло в домах и свет для тысяч семей", – подчеркнул чиновник.

Синегубов призвал жителей Харьковщины быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.

Подробности ударов РФ по Харькову

Еще одно попадание российского беспилотника зафиксировано в Слободском районе Харькова, сообщил городской голова Игорь Терехов.

"Вражеский БПЛА типа "Молния" ударил по объекту критической инфраструктуры. Последствия уточняются", – написал Терехов в Телеграм-канале.

Как сообщалось, в субботу днем российские оккупанты обстреляли, по предварительным данным, из РСЗО "Торнадо-С" объект критической инфраструктуры в Индустриальном районе Харькова. По словам Терехова, в результате обстрела был нанесен значительный ущерб.

  • Удары РФ по Харьковщине
    Удары РФ по Харьковщине Харьковская ОВА
Угроза нового удара РФ: важное предупреждение

Роман Костенко заявил, что угроза масштабных ударов РФ остаётся постоянной. По его словам, Россия может атаковать энергосистему Украины в любой момент, пользуясь погодными условиями, поэтому готовность должна сохраняться ежедневно. Депутат отметил, что точное время удара неизвестно, но риск его проведения в ближайшие дни исключать нельзя.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Харькове "Шахед" попал в детский санаторий и Новую почту. Зафиксировано попадание "Шахеда" в детский санаторий в Шевченковском районе Харькова.

Как писал Главред, ранее страна-агрессор Россия нанесла удар по энергетическому объекту в Одесской области. Возник пожар, есть повреждения.

Напомним, ранее российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Новгород-Северского. В результате атаки был серьезно поврежден один из ключевых энергообъектов района. Из-за этого без электричества остались несколько населенных пунктов, зависимых от этой линии питания.

О персоне: Олег Синегубов

Олег Синегубов – председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.

Ранее, в период с 11 ноября 2019 по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Харьковская область война России и Украины ракетный удар
Проверить погоду
