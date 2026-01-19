Укр
"Шахеды" будут сбивать по-новому - какое решение готовит Украина

Юрий Берендий
19 января 2026, 15:24
31
Украина изменит стратегию защиты от массированных атак ударными БПЛА типа "Шахед" на фоне сложной ситуации в энергетическом секторе, отметил Зеленский.
Система противодействия "Шахедам" будет изменена / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Зеленский провел селекторное совещание по вопросам в энергетике
  • В Украине трансформируют систему противодействия "Шахедам"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что Украина будет менять стратегию противодействия российским атакам с применением ударных БПЛА типа "Шахед". Об этом он сообщил по итогам совещания по проблемам в энергетике.

"Министр обороны доложил об объемах поставок дронов-перехватчиков и реальной ситуации со сбиванием российских дронов – определенные объемы поставок будут соблюдены. Командующий Воздушными силами ВСУ доложил о системе противодействия "Шахедам" – вместе с министром обороны реализуют трансформацию этой системы", – сообщил президент.

видео дня

Президент Владимир Зеленский уточнил, что селекторное совещание было посвящено ситуации в регионах, где в настоящее время наблюдаются наибольшие трудности с энергетикой. Речь шла о Киеве и области, в частности Белой Церкви, Василькеве и Борисполе, а также Харьковской области, Запорожском регионе, городах Днепропетровской области – Днепре и Кривом Роге, Черниговской области, Сумской области, Одессе и Одесской области. Для столицы дополнительно привлекли ремонтные бригады из других регионов, к работам подключились работники Укрзализныци и других государственных предприятий.

Глава государства также сообщил, что министр энергетики отчитался о темпах восстановительных работ и конкретных шагах, направленных на стабилизацию энергосистемы.

Отдельно министр внутренних дел доложил об обеспечении регионов дополнительными генераторами и сформированном резерве необходимого оборудования. Зеленский поблагодарил международных партнеров за реальную помощь и отметил, что для Службы безопасности Украины определены отдельные задачи.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Какие есть сценарии российских обстрелов - мнение нардепа

Как писал Главред, российские атаки на украинскую энергосистему могут развиваться по трем базовым вариантам — от самого благоприятного до самого критического, и для каждого из них должен быть заранее подготовлен четкий алгоритм действий. Об этом в интервью на YouTube-канале "Суперпозиция" рассказал народный депутат Богдан Кицак.

По его словам, лучший сценарий предполагает, что враг прекратит удары по объектам критической инфраструктуры, что позволит энергетикам полноценно восстановить поврежденные мощности.

Более вероятным считается сценарий, при котором Россия со временем возобновит серию атак, что затруднит ремонтные работы и в целом ухудшит состояние энергосистемы.

Худший вариант предполагает целенаправленное уничтожение до конца зимы всех основных генерирующих объектов, в результате чего крупные города, в частности Киев, могут потерять возможность нормально функционировать.

Отключение света - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Киеве зафиксирован беспрецедентный дефицит электроэнергии на уровне 6,8 гигаватт-часов — это самый высокий показатель за все время с начала полномасштабной войны. Об этом сообщил доктор технических наук, энергетический эксперт Станислав Игнатьев

Российские войска намеренно наносят удары по критически важным объектам столицы, в частности по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Об этом сообщал директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко.

В то же время министр энергетики Денис Шмыгаль провел совещание с руководством НЭК "Укрэнерго", в ходе которого определили первоочередные шаги для стабилизации энергосистемы и сокращения продолжительности отключений в самых сложных регионах. Среди ключевых задач — оперативное расширение технических возможностей импорта электроэнергии в Украину.

Другие новости:

О персоне: Богдан Кицак

Кицак Богдан Викторович (род. 2 сентября 1992, г. Бердичев, Житомирская область) — украинский педагог, общественный деятель, народный депутат Украины 9-го созыва. Он также является членом Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, пишет Википедия.

