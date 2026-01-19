Под прицелом ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6: эксперт сказал, выдержит ли Киев новые атаки

Эксперт Александр Сергиенко откровенно рассказал об угрозах для энергетики Киева.

Александр Сергиенко о реалиях киевской энергетики под обстрелами / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины

Ключевые тезисы Сергиенко:

Никто не может гарантировать стабильность энергосистемы

Реальная защита — работа ПВО

Любые прогнозы относительно масштабов повреждений являются преждевременными

Российские оккупанты целенаправленно атакуют критическую инфраструктуру столицы, сосредотачивая удары на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Не стоит верить ни "страшилкам", ни слишком сладким обещаниям о ситуации с энергетикой. Об этом в интервью Главреду рассказал директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко.

По словам эксперта, сегодня никто не может дать 100% гарантии стабильности энергосистемы. Единственная реальная защита — это работа сил ПВО, а любые попытки заранее оценить масштабы вероятных повреждений являются преждевременными.

"Говорить заранее, что именно и насколько будет сложно, - это, по сути, гадание на кофейной гуще. Будем как-то выживать, будем приспосабливаться", - отметил Сергиенко.

Он отметил, что украинцы уже подготовлены к различным сценариям. В то же время со стороны власти делается все возможное, чтобы обеспечить хотя бы временное убежище - на несколько суток.

"Мы сейчас ничего не можем точно прогнозировать. Это все спекуляции. Я сразу скажу: если кто-то будет вас пугать или, наоборот, уверять, что все в порядке, - не верьте. Такие вещи сегодня не может прогнозировать никто", - подчеркнул эксперт.

Как согреться без отопления / Инфографика: Главред

Сколько киевляне будут без отопления - прогноз

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии Вечер.LIVE заявил, что около 100-150 тысяч киевлян могут остаться без отопления до весны из-за труб в домах, которые от мороза могут потрескаться.

По его словам, для восстановления необходимо провести полный технический аудит каждого дома - речь идет примерно о 50-100 объектах. Далее требуются бюджетное финансирование, закупки, проектно-сметная документация, поиск подрядчиков через Prozorro и выполнение капитальных работ. Даже при оптимистичном сценарии весь процесс может длиться 8-10 месяцев.

Ситуация в Киеве - новости по теме

Напомним, 17 января в Киеве после атаки на критическую инфраструктуру 9 января без теплоснабжения остаются около 50 домов из 6 000, сообщил мэр Виталий Кличко. Городские службы работают круглосуточно над восстановлением инфраструктуры.

Также 18 января в Киеве восстанавливали теплоснабжение в 143 домах после локальных аварий, более 100 из них - многоэтажки. Еще 30 домов остаются без тепла с 9 января после массированной атаки РФ.

Как сообщал Главред, нардеп Богдан Кицак назвал три сценария российских ударов по украинской энергетике. По оптимистичному сценарию, атак не будет и энергетики возобновят работу. Негативный предполагает, что до конца зимы россияне разрушат все генерирующие мощности, а крупные города, такие как Киев, не смогут функционировать.

О персоне: Александр Сергиенко Сергиенко Александр Иванович - (род. 19 октября 1947 г. с. Раздольное, Россия) — украинский политик. Бывший 1-й заместитель председателя Трудовой партии Украины (с 05.2000); сопредседатель Народно-патриотического объединения "За Украину" (с 07.2001), пишет Википедия. Учился в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", на факультете радиоэлектроники (1966—1973), по специальности инженер электронной техники; доктор философии по вопросам права. Кандидат физико-математических наук, юрист, директор аналитико-исследовательского центра "Институт города".

