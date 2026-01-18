Дефицит усиливается: новые графики отключений света в Днепре и области на 19 января

В Днепре и области будут действовать почасовые отключения света в соответствии с обновленным графиком.

Время и продолжительность отключений света могут меняться / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, Суспільне

В Днепре и области 19 января вводят графики отключений

Свет будут отключать 2–4 раза в день для всех подчерг

Причина отключений — дефицит электроэнергии в энергосистеме

В понедельник, 19 января, в Днепре и на всей территории Днепропетровской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения коснутся потребителей всех подчерг и продлятся в течение суток.

Как сообщили в ДТЭК, в рамках стабилизационных мер электроснабжение будут отключать от двух до четырех раз в день. При этом отдельные подчерги могут оставаться без света до четырех раз в течение суток.

Причиной введения графиков остается дефицит электроэнергии в энергосистеме.

Графики отключений ДТЭК для каждой очереди

1.1 Очередь:

00:00–04:00

07:30–14:30

18:00–22:00

1.2 Очередь:

00:00–04:00

07:30

18:00

2.1 Очередь:

00:00–00:30

08:00

16:00–24:00

2.2 Очередь:

00:00

07:30

18:00–24:00

3.1 Очередь:

00:30

11:00

21:30–24:00

3.2 Очередь:

00:30

06:00

11:00

21:30

4.1 Очередь:

00:30

11:00

21:30

4.2 Очередь:

00:30–07:30

11:00

21:30–24:00

5.1 Очередь:

00:00–00:30

04:00

14:30

5.2 Очередь:

00:00–00:30

04:00

14:30

6.1 Очередь:

04:00–11:00

14:30–21:30

6.2 Очередь:

04:00–11:00

12:30–21:30

Точное время отключений в Днепре потребители могут проверить на официальном сайте ДТЭК, введя свой адрес в специальном разделе.

Очереди отключения электроэнергии / Инфографика: Главред

Графики отключений для ЦЭК

По распоряжению диспетчерского центра НЭК "Укрэнерго", 17 января с 00:00 до 24:00 для абонентов компании ЦЭК будут действовать почасовые графики отключений электроэнергии в следующем порядке:

1.1 очередь:

с 00:00 до 02:00;

с 06:00 до 10:00;

с 12:00 до 18:00;

с 20:00 до 24:00.

1.2 очередь:

с 00:00 до 02:00;

с 06:00 до 10:00;

с 12:00 до 18:00;

с 20:00 до 24:00.

2.1 очередь:

с 04:00 до 08:00;

с 11:00 до 16:00;

с 18:00 до 22:00.

2.2 очередь:

с 04:00 до 08:00;

с 11:00 до 16:00;

с 18:00 до 22:00.

3.1 очередь:

с 00:00 до 04:00;

с 08:00 до 12:00;

с 14:00 до 20:00;

с 22:00 до 24:00.

3.2 очередь:

с 00:00 до 04:00;

с 08:00 до 12:00;

с 14:00 до 20:00;

с 22:00 до 24:00.

4.1 очередь:

с 00:00 до 02:00;

с 06:00 до 12:00;

с 14:00 до 19:00;

с 22:00 до 24:00.

4.2 очередь:

с 00:00 до 02:00;

с 06:00 до 10:00;

с 12:00 до 18:00;

с 22:00 до 24:00.

5.1 очередь:

с 02:00 до 06:00;

с 10:00 до 14:00;

с 16:00 до 22:00.

5.2 очередь:

с 02:00 до 08:00;

с 11:00 до 16:00;

с 18:00 до 22:00.

6.1 очередь:

с 02:00 до 06:00;

с 08:00 до 14:00;

с 16:00 до 22:00.

6.2 очередь:

с 02:00 до 06:00;

с 08:00 до 14:00;

с 16:00 до 22:00.

В компании подчеркнули, что графики в сутки могут корректироваться в зависимости от обстоятельств и принятых решений.

Пункты несокрушимости

В то же время в Днепропетровской области продолжают работать "Пункты несокрушимости". Информацию об их расположении и графике работы можно найти на официальном сайте областной военной администрации, а также на сервисе nezlamnist.gov.ua.

Пункты размещены в помещениях районных военных администраций, старостатов и городских советов и работают в рабочее время.

