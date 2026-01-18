Дефицит усиливается: новые графики отключений света в Днепре и области на 19 января

Кратко:
- В Днепре и области 19 января вводят графики отключений
- Свет будут отключать 2–4 раза в день для всех подчерг
- Причина отключений — дефицит электроэнергии в энергосистеме
В понедельник, 19 января, в Днепре и на всей территории Днепропетровской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения коснутся потребителей всех подчерг и продлятся в течение суток.
Как сообщили в ДТЭК, в рамках стабилизационных мер электроснабжение будут отключать от двух до четырех раз в день. При этом отдельные подчерги могут оставаться без света до четырех раз в течение суток.
Причиной введения графиков остается дефицит электроэнергии в энергосистеме.
Графики отключений ДТЭК для каждой очереди
1.1 Очередь:
- 00:00–04:00
- 07:30–14:30
- 18:00–22:00
1.2 Очередь:
- 00:00–04:00
- 07:30
- 18:00
2.1 Очередь:
- 00:00–00:30
- 08:00
- 16:00–24:00
2.2 Очередь:
- 00:00
- 07:30
- 18:00–24:00
3.1 Очередь:
- 00:30
- 11:00
- 21:30–24:00
3.2 Очередь:
- 00:30
- 06:00
- 11:00
- 21:30
4.1 Очередь:
- 00:30
- 11:00
- 21:30
4.2 Очередь:
- 00:30–07:30
- 11:00
- 21:30–24:00
5.1 Очередь:
- 00:00–00:30
- 04:00
- 14:30
5.2 Очередь:
- 00:00–00:30
- 04:00
- 14:30
6.1 Очередь:
- 04:00–11:00
- 14:30–21:30
6.2 Очередь:
- 04:00–11:00
- 12:30–21:30
Точное время отключений в Днепре потребители могут проверить на официальном сайте ДТЭК, введя свой адрес в специальном разделе.
Графики отключений для ЦЭК
По распоряжению диспетчерского центра НЭК "Укрэнерго", 17 января с 00:00 до 24:00 для абонентов компании ЦЭК будут действовать почасовые графики отключений электроэнергии в следующем порядке:
1.1 очередь:
- с 00:00 до 02:00;
- с 06:00 до 10:00;
- с 12:00 до 18:00;
- с 20:00 до 24:00.
1.2 очередь:
- с 00:00 до 02:00;
- с 06:00 до 10:00;
- с 12:00 до 18:00;
- с 20:00 до 24:00.
2.1 очередь:
- с 04:00 до 08:00;
- с 11:00 до 16:00;
- с 18:00 до 22:00.
2.2 очередь:
- с 04:00 до 08:00;
- с 11:00 до 16:00;
- с 18:00 до 22:00.
3.1 очередь:
- с 00:00 до 04:00;
- с 08:00 до 12:00;
- с 14:00 до 20:00;
- с 22:00 до 24:00.
3.2 очередь:
- с 00:00 до 04:00;
- с 08:00 до 12:00;
- с 14:00 до 20:00;
- с 22:00 до 24:00.
4.1 очередь:
- с 00:00 до 02:00;
- с 06:00 до 12:00;
- с 14:00 до 19:00;
- с 22:00 до 24:00.
4.2 очередь:
- с 00:00 до 02:00;
- с 06:00 до 10:00;
- с 12:00 до 18:00;
- с 22:00 до 24:00.
5.1 очередь:
- с 02:00 до 06:00;
- с 10:00 до 14:00;
- с 16:00 до 22:00.
5.2 очередь:
- с 02:00 до 08:00;
- с 11:00 до 16:00;
- с 18:00 до 22:00.
6.1 очередь:
- с 02:00 до 06:00;
- с 08:00 до 14:00;
- с 16:00 до 22:00.
6.2 очередь:
- с 02:00 до 06:00;
- с 08:00 до 14:00;
- с 16:00 до 22:00.
В компании подчеркнули, что графики в сутки могут корректироваться в зависимости от обстоятельств и принятых решений.
Пункты несокрушимости
В то же время в Днепропетровской области продолжают работать "Пункты несокрушимости". Информацию об их расположении и графике работы можно найти на официальном сайте областной военной администрации, а также на сервисе nezlamnist.gov.ua.
Пункты размещены в помещениях районных военных администраций, старостатов и городских советов и работают в рабочее время.
Об источнике: ДТЭК
ДТЭК (ранее — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
