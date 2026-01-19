Шмыгаль заявил о сокращении отключений света: кого коснется в первую очередь

По словам Шмыгаля, готовятся решения, которые помогут стабилизировать энергосистему и сократить графики отключений.

Шмыгаль заявил об уменьшении продолжительности отключений света/ Коллаж: Главред, фото: t.me/Denys_Smyhal,ua.depositphotos.com

Главное:

Готовятся решения, чтобы стабилизировать энергосистему Украины

Приоритетом является сокращение отключения света там, где ситуация наиболее сложная

Планируют увеличить возможности для импорта электроэнергии в Украину

Министр энергетики Денис Шмыгаль провел встречу с правлением НЭК "Укрэнерго", обсудили ключевые задачи для стабилизации работы энергосистемы и сокращения продолжительности отключений в наиболее проблемных регионах.

Перед компанией в первую очередь стоит неотложная задача увеличить технические возможности для импорта электроэнергии в Украину. Об этом Денис Шмыгаль сообщил в телеграм-канале.

"Ожидаем быстрых результатов по развитию межгосударственных интерконнекторов на границах с ЕС", - говорится в сообщении.

Кроме того, запланировано развитие электросетей для передачи электроэнергии из западных областей в восточные. Как отметил Шмыгаль, это позволит более эффективно использовать как собственную генерацию, так и импортируемую электроэнергию именно там, где ее потребность является наибольшей. Планируются как ремонтные работы, так и развитие новых линий электропередачи, что должно уменьшить продолжительность отключений в наиболее проблемных регионах.

Среди других важных решений - упрощение подключения распределенной генерации, в частности когенерационных установок и мощных генераторов. Шмыгаль подчеркнул, что энергосистема должна быть готова оперативно подключать альтернативную генерацию, прежде всего - в наиболее энергодефицитных регионах.

Также обсудили оперативные ремонты и восстановление сетей в прифронтовых районах вместе с Государственной специальной службой транспорта. Отдельно речь шла о защите подстанций - от укрытий до средств радиоэлектронной борьбы и систем противовоздушной обороны.

"Для украинской энергосистемы сейчас важен каждый мегаватт. Это касается как возвращения в работу поврежденных российскими ударами энергообъектов, так и ввода в эксплуатацию новых генерационных мощностей", - подчеркнул Шмыгаль.

Когда ситуация со светом улучшится

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко говорил, что быстрого улучшения ситуации со светом ждать не стоит.

По его словам, часть энергетических объектов требует длительного восстановления после повреждений, а некоторые объекты вообще не подлежат ремонту.

"Мы понимаем, что мороз не может держаться два месяца. Нужно продержаться хотя бы неделю, пока погода немного улучшится", - добавил он.

Напомним, утром воскресенья, 18 января, в Сумской и Полтавской областях ввели аварийные отключения электроэнергии. Ограничения ввели для потребителей 1-5 очередей.

Также в понедельник, 19 января, по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений и ограничения мощности для населения и промышленности. В Укрэнерго объяснили, что причина - последствия массированных ракетно-дроновых атак РФ на энергообъекты.

Как сообщал Главред, в Киеве после атаки 9 января без тепла остаются 50 домов. Электроэнергию в столице подают по графику: около 3 часов со светом и 10 без.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

О персоне: Денис Шмыгаль Денис Шмыгаль — украинский государственный деятель, инженер-экономист, министр энергетики с 14 января 2026 года. Министр обороны Украины с 17 июля 2025 года по 13 января 2026 года. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года по 16 июля 2025 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия. Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 5 лет). В 2021 году 46-летний Денис Шмыгаль вошел в список 100 самых влиятельных украинцев по версии еженедельника "Фокус". Премьер-министру отдали 7-ю строчку рейтинга. Успех Шмыгаля объясняют поддержкой Владимира Зеленского и инициативами президентского офиса.

