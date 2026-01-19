Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

Шмыгаль заявил о сокращении отключений света: кого коснется в первую очередь

Инна Ковенько
19 января 2026, 10:02
424
По словам Шмыгаля, готовятся решения, которые помогут стабилизировать энергосистему и сократить графики отключений.
Шмыгаль заявил о сокращении отключений света: кого коснется в первую очередь
Шмыгаль заявил об уменьшении продолжительности отключений света/ Коллаж: Главред, фото: t.me/Denys_Smyhal,ua.depositphotos.com

Главное:

  • Готовятся решения, чтобы стабилизировать энергосистему Украины
  • Приоритетом является сокращение отключения света там, где ситуация наиболее сложная
  • Планируют увеличить возможности для импорта электроэнергии в Украину

Министр энергетики Денис Шмыгаль провел встречу с правлением НЭК "Укрэнерго", обсудили ключевые задачи для стабилизации работы энергосистемы и сокращения продолжительности отключений в наиболее проблемных регионах.

Перед компанией в первую очередь стоит неотложная задача увеличить технические возможности для импорта электроэнергии в Украину. Об этом Денис Шмыгаль сообщил в телеграм-канале.

видео дня

"Ожидаем быстрых результатов по развитию межгосударственных интерконнекторов на границах с ЕС", - говорится в сообщении.

Кроме того, запланировано развитие электросетей для передачи электроэнергии из западных областей в восточные. Как отметил Шмыгаль, это позволит более эффективно использовать как собственную генерацию, так и импортируемую электроэнергию именно там, где ее потребность является наибольшей. Планируются как ремонтные работы, так и развитие новых линий электропередачи, что должно уменьшить продолжительность отключений в наиболее проблемных регионах.

Среди других важных решений - упрощение подключения распределенной генерации, в частности когенерационных установок и мощных генераторов. Шмыгаль подчеркнул, что энергосистема должна быть готова оперативно подключать альтернативную генерацию, прежде всего - в наиболее энергодефицитных регионах.

Также обсудили оперативные ремонты и восстановление сетей в прифронтовых районах вместе с Государственной специальной службой транспорта. Отдельно речь шла о защите подстанций - от укрытий до средств радиоэлектронной борьбы и систем противовоздушной обороны.

"Для украинской энергосистемы сейчас важен каждый мегаватт. Это касается как возвращения в работу поврежденных российскими ударами энергообъектов, так и ввода в эксплуатацию новых генерационных мощностей", - подчеркнул Шмыгаль.

  • Шмигаль заявив про зменшення тривалості відключень світла
    Шмигаль заявив про зменшення тривалості відключень світла Фото: t.me/Denys_Smyhal
  • Шмигаль заявив про зменшення тривалості відключень світла
    Шмигаль заявив про зменшення тривалості відключень світла Фото: t.me/Denys_Smyhal
  • Шмигаль заявив про зменшення тривалості відключень світла
    Шмигаль заявив про зменшення тривалості відключень світла Фото: t.me/Denys_Smyhal

Когда ситуация со светом улучшится

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко говорил, что быстрого улучшения ситуации со светом ждать не стоит.

По его словам, часть энергетических объектов требует длительного восстановления после повреждений, а некоторые объекты вообще не подлежат ремонту.

"Мы понимаем, что мороз не может держаться два месяца. Нужно продержаться хотя бы неделю, пока погода немного улучшится", - добавил он.

Ситуация в энергосистеме Украины - новости по теме

Напомним, утром воскресенья, 18 января, в Сумской и Полтавской областях ввели аварийные отключения электроэнергии. Ограничения ввели для потребителей 1-5 очередей.

Также в понедельник, 19 января, по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений и ограничения мощности для населения и промышленности. В Укрэнерго объяснили, что причина - последствия массированных ракетно-дроновых атак РФ на энергообъекты.

Как сообщал Главред, в Киеве после атаки 9 января без тепла остаются 50 домов. Электроэнергию в столице подают по графику: около 3 часов со светом и 10 без.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Читайте также:

О персоне: Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль — украинский государственный деятель, инженер-экономист, министр энергетики с 14 января 2026 года. Министр обороны Украины с 17 июля 2025 года по 13 января 2026 года. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года по 16 июля 2025 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия.

Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 5 лет).

В 2021 году 46-летний Денис Шмыгаль вошел в список 100 самых влиятельных украинцев по версии еженедельника "Фокус". Премьер-министру отдали 7-ю строчку рейтинга. Успех Шмыгаля объясняют поддержкой Владимира Зеленского и инициативами президентского офиса.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Укрэнерго Денис Шмыгаль отключения света
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
По 20 часов без света: известно, когда графики отключения станут более жесткими

По 20 часов без света: известно, когда графики отключения станут более жесткими

10:55Энергетика
В Харькове раздаются мощные взрывы: город под обстрелом баллистики, есть прилеты

В Харькове раздаются мощные взрывы: город под обстрелом баллистики, есть прилеты

10:35Украина
Шмыгаль заявил о сокращении отключений света: кого коснется в первую очередь

Шмыгаль заявил о сокращении отключений света: кого коснется в первую очередь

10:02Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Почти 75 лет носил имя "красного палача" и врага Махно - что это за город Украины

Почти 75 лет носил имя "красного палача" и врага Махно - что это за город Украины

Какое настоящее историческое название России - историк удивил открытием

Какое настоящее историческое название России - историк удивил открытием

В Украине началось локальное прекращение огня: МАГАТЭ раскрыло подробности

В Украине началось локальное прекращение огня: МАГАТЭ раскрыло подробности

Отключение света 19 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света в понедельник

Отключение света 19 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света в понедельник

Карта Deep State онлайн за 19 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 января: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

11:35

68-летняя Ирина Дерюгина заговорила о третьем браке: "Я сказала"

11:05

Трамп сделал громкое заявление о российской угрозе в Гренландии и обвинил Данию

10:55

По 20 часов без света: известно, когда графики отключения станут более жесткимиВидео

10:41

Под прицелом ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6: эксперт сказал, выдержит ли Киев новые атаки

10:35

В Харькове раздаются мощные взрывы: город под обстрелом баллистики, есть прилеты

Гороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака станут главными счастливчиками годаГороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака станут главными счастливчиками года
10:28

Собака разбудил хозяйку в 4:30 утра: поняв причину, она не поверила своим глазам

10:10

Отключение света в Украине — графики на 19 января (обновляется)

10:08

Путинистку Долину принудительно выселяют: собрались приставы и полиция

10:02

Шмыгаль заявил о сокращении отключений света: кого коснется в первую очередьФото

Реклама
09:54

"Ты - бродяга": Тина Кароль попала в громкий публичный скандал

09:46

Гренладния - отмычка к распаду НАТОмнение

09:29

РФ подняла в небо Ту-95: названы сроки нового массированного удара по УкраинеФото

09:19

РФ ударила по Днепру и Запорожью: есть пострадавшие, повреждена инфраструктураФотоВидео

09:00

Жизнь трех знаков зодиака значительно улучшится после 25 января

08:53

Аварийные отключения ввели в ряде областей Украины - где нет света

08:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 января (обновляется)

08:35

Карта Deep State онлайн за 19 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:14

Гороскоп на завтра 20 января: Весам - срыв планов, Львам - ссора

07:37

В Одессе прогремела серия взрывов: повреждены жилые дома и инфраструктураФото

07:16

"Слабость" Европы и стратегические интересы: в США объяснили желание получить Гренландию

Реклама
06:41

Провал в коммуникации: в Киеве де-факто отменили комендантский часмнение

05:55

"За любовь": Королева перестала скрывать чувства к Николаеву спустя 25 лет

04:41

Такого не было нигде в мире: для чего в СССР строили мосты через многоэтажки

03:34

Что означает слово "хот-дог" и при чем тут такси: поставлен точка в вопросеВидео

02:55

Паника из-за "секретов NASA": правда ли, что Землю ждёт отключение гравитации

02:19

Как распознать зависть за секунды: эксперты раскрыли ключевые признаки

02:06

Не только Покровск: в Генштабе рассказали, где враг пытался прорвать оборону

01:30

Времени зря не терял: экс-муж Николь Кидман съехался с любовницей

01:09

Авторитет Путина посыпался: WP объяснило, что окончательно подорвало имидж диктатора

01:00

Свет на Львовщине будут отключать по 2-4 раза в сутки: графики на 19 января

00:08

Больше хлопот, чем пользы: какие вещи в секонд-хенде лучше обойти стороной

18 января, воскресенье
23:41

Победитель "Голосу країни" оказался в больнице - что произошло

23:34

Как Трамп переустанавливает "операционную систему" планетымнение

23:22

Более 16 часов без электроэнергии: украинцам назвали новые графики отключений

23:07

Национальный отбор на Евровидение-2026: кто победит

22:53

Умеров раскрыл первые подробности переговоров в США: о чем договорились

22:45

Дефицит усиливается: новые графики отключений света в Днепре и области на 19 январяФото

22:19

Кавказ станет "подгорать": появился прогноз, что может "поджечь" ЧечнюВидео

22:08

До 15 часов без электричества: графики отключений в Ровенской области на 19 января

21:59

Ситуация непростая: Зеленский рассказал о ходе восстановления тепла в столице

Реклама
21:23

РФ провела разведку для ударов по АЭС: Зеленский раскрыл коварный план врага

21:20

Стиралка как новая за копейки: простой трюк с уксусом меняет всеВидео

20:39

Как рассчитать сроки посева перца на рассаду: простой пошаговый методВидео

20:26

В Киеве десятки домов без отопления: озвучен худший сценарий с переселениемВидео

20:24

Китайский гороскоп на сегодня 19 января: Быкам - страх, Тиграм - беспокойство

19:52

Отключение света 19 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света в понедельник

19:34

Собака удивила неожиданной реакцией на открытую дверь и стала "звездой" в Сети

19:22

Морозы ударят с новой силой: в каких областях Украины будет холоднее всего

19:15

Настоящая зима только начинается: какая будет погода в Днепре на этой неделе

18:51

Что запрещено приносить в школу: правительство утвердило перечень предметов

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять