Посланник Путина приедет в Давос для переговоров по Украине – Reuters

Кирилл Дмитриев встретится в Давосе со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Кирилл Дмитриев посетит швейцарский курорт Давос / коллаж: Главред, фото: Telegram Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев посетит швейцарский курорт Давос

Всемирный форум в Давосе начнется 19 января

Специальный посланник российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев посетит Всемирный экономический формум в Давосе, где встретится с членами американской делегации. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что Кирилл Дмитриев на этой неделе посетит швейцарский курорт Давос и проведет встречи с членами американской делегации на полях Всемирного экономического форума.

Также журналист Axios Барак Равид на своей странице в X сообщил, что Дмитриев встретится в Давосе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

"Дмитриев встретится завтра в Давосе с посланниками президента Трампа Уиткоффом и Кушнером для обсуждения мирного плана США, подтверждает источник", - пишет журналист.

Ранее глава украинской переговорной группы Рустем Умеров заявил, что переговоры с американскими чиновниками по решению почти четырехлетней войны с Россией продолжатся на Всемирном экономическом форуме на этой неделе.

Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе начнется 19 января и продлится до 23 января. Форум посетит президент США Дональд Трамп, его будет сопровождать большая делегация.

Когда завершится активная фаза войны - мнение эксперта

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок в интервью Главреду заявил, что президент США Дональд Трамп настроен на максимально быстрое завершение войны в Украине. По его словам, ключевые события в переговорном процессе могут произойти уже в ближайшие недели.

"Скорее всего, Украине стоит ожидать дальнейшей интенсификации переговорного процесса. Трамп от этого не отступит. По моему мнению, он стремится завершить эту историю как можно быстрее - потенциально до конца января, в частности, учитывая желание получить номинацию на Нобелевскую премию мира", - предположил Клочок.

Переговоры о завершении войны - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил в интервью Reuters, что якобы Украина, а не Россия, препятствует заключению мирного соглашения. Трамп также сообщил, что не исключает встречи с президентом Зеленским на экономическом форуме в Давосе.

Посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что урегулирование войны России против Украины сейчас близко как никогда. Он отметил, что завершающие шаги будут самыми сложными.

Кроме этого, ранее Путин заявил, что Россия якобы заинтересована в скорейшем достижении мира в Украине и готова вернуться к обсуждению своей "системы безопасности" и отношений с Европой. Он утверждает, что Москва предлагала "рациональные" решения для урегулирования войны, но Киев и Запад к этому якобы не готовы.

Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

