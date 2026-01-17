Укр
Что украинская делегация будет доказывать команде Трампа в Майами: Зеленский рассказал

Виталий Кирсанов
17 января 2026, 16:49
Главная задача для украинской делегации – дать всю реальную информацию о том, что происходит, о последствиях российских ударов.
Что украинская делегация будет доказывать команде Трампа
  • Вечером Зеленский ожидает первые доклады о встречах в США от делегации
  • Украина никогда не была и не будет препятствием для мира

Украинская делегация на переговорах в Майами должна донести до американской стороны понимание, что Украина никогда не была препятствием на пути к миру, а РФ постоянным воздушным террором дискредитирует дипломатический процесс. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в обращении.

В частности, глава государства ближе к вечеру ожидает первые доклады о встречах в Майами от украинской делегации в составе Рустема Умерова, Кирилла Буданова, Давида Арахамии.

"Главная задача для украинской делегации – дать всю реальную информацию о том, что происходит, о последствиях российских ударов. В том числе следствием этого террора является дискредитация дипломатического процесса, люди теряют веру в дипломатию, и российские удары постоянно ухудшают даже те небольшие возможности для диалога, которые были", – подчеркнул Зеленский.

Как подчеркнул глава государства, американская сторона должна это понимать.

Также президент добавил, что нужен прогресс и в отношении документов, которые готовились.

"Украина никогда не была и не будет препятствием для мира, и именно от партнеров сейчас зависит, будет ли развитие дипломатии", - отметил Зеленский.

Какова цель Путина в войне - мнение эксперта

Как писал Главред, изменение подхода Вашингтона к войне стало переломным моментом, который обнажил ошибки прежней стратегии сдерживания и заставил Запад иначе посмотреть на истинные намерения Кремля. Об этом в интервью Главреду рассказала секретарь форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова.

Она подчеркнула, что во времена администрации Байдена доминировала логика избегания эскалации из-за страха ядерного противостояния, поэтому многие шаги намеренно сдерживались, о чем неоднократно упоминали публично.

"Сдерживали украинское наступление, ситуацию в Курской области, удары по Крыму и многое другое. Предыдущая американская администрация надеялась, что удастся достичь состояния неустойчивого равновесия: когда Россия не может захватить Украину, но и Украина не может полностью вытеснить российские войска к границам 1991 года. Многие думали, что война не затянется так надолго", - добавила она.

Курносова предположила, что европейские страны не ожидали, что Путин на самом деле готов продвигаться дальше вглубь Европы, хотя о таких намерениях говорили с самого начала и сам российский диктатор этого не скрывал.

Окончание войны в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Владимир Зеленский поручил финализировать и передать для рассмотрения на самом высоком уровне документ о гарантиях безопасности для Украины от Соединенных Штатов.

Ранее Виталий Шапран заявил, что российские власти до сих пор способны переводить бремя военных расходов на бизнес и население из-за налогов, разовых сборов и других косвенных механизмов.Потому война может продолжаться еще долго.

Накануне Иван Ступак заявил, что в обсуждении окончания войны сегодня уже речь не идет о планировании возвращения Украины в ближайшем будущем к границам 1991 года.

