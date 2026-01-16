"Это не удалось Обаме и Байдену": в США назвали главное условие для завершения войны

Сенатор Грэм назвал главное условие США для завершения войны в Украине.

Сенатор Грэм назвал главное условие США для завершения войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, УНИАН

Кратко:

Трамп хочет "достойно и справедливо" прекратить "кровавую бойню в Украине"

Российских солдат не удастся быстро выгнать из Украины

Соединенные Штаты не хотят заканчивать войну в Украине таким образом, чтобы российская агрессия была вознаграждена. Соответствующее заявление сенатор-республиканец Линдси Грэм сделал в сети Х.

По его словам, президент США Дональд Трамп хочет "достойно и справедливо" прекратить "кровавую бойню в Украине", чего не удалось предыдущим президентам Бараку Обаме и Джо Байдену.

"Просто напоминаю, что любое соглашение о безопасности в рамках прекращения кровопролития в Украине должно быть рассмотрено Конгрессом. Я внимательно следил за деталями. Цель состоит в том, чтобы на этот раз мы заключили соглашение, которое остановит будущие вторжения, чего не удалось сделать Обаме и Байдену", - написал Грэм.

По мнению сенатора, в ближайшее время российских солдат не удастся изгнать из Украины, но войну, мол, нужно завершить так, чтобы агрессор не был вознагражден.

"Что касается возможных обменов территориями: я реалист и понимаю, что российских солдат не удастся выгнать из Украины в ближайшее время. В то же время мы не должны завершать этот конфликт так, чтобы это вознаграждало агрессию", - добавил он.

Какова цель Путина в войне - мнение эксперта

Как писал Главред, изменение подхода Вашингтона к войне стало переломным моментом, который обнажил ошибки прежней стратегии сдерживания и заставил Запад иначе посмотреть на истинные намерения Кремля. Об этом в интервью Главреду рассказала секретарь форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова.

Она подчеркнула, что во времена администрации Байдена доминировала логика избегания эскалации из-за страха ядерного противостояния, поэтому многие шаги намеренно сдерживались, о чем неоднократно упоминали публично.

"Сдерживали украинское наступление, ситуацию в Курской области, удары по Крыму и многое другое. Предыдущая американская администрация надеялась, что удастся достичь состояния неустойчивого равновесия: когда Россия не может захватить Украину, но и Украина не может полностью вытеснить российские войска к границам 1991 года. Многие думали, что война не затянется так надолго", - добавила она.

Курносова предположила, что европейские страны не ожидали, что Путин на самом деле готов продвигаться дальше вглубь Европы, хотя о таких намерениях говорили с самого начала и сам российский диктатор этого не скрывал.

Окончание войны в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Владимир Зеленский поручил финализировать и передать для рассмотрения на самом высоком уровне документ о гарантиях безопасности для Украины от Соединенных Штатов.

Ранее Виталий Шапран заявил, что российские власти до сих пор способны переводить бремя военных расходов на бизнес и население из-за налогов, разовых сборов и других косвенных механизмов.Потому война может продолжаться еще долго.

Накануне Иван Ступак заявил, что в обсуждении окончания войны сегодня уже речь не идет о планировании возвращения Украины в ближайшем будущем к границам 1991 года.

Больше новостей:

О персоне: Линдси Грэм Линдси Олин Грэм (англ. Lindsey Olin Graham; род. 9 июля 1955, Сентрал, Южная Каролина) - американский политик-республиканец. Полковник. 3 марта 2022 в прямом эфире телеканала Fox News Линдси Грэм призвал российских военных ликвидировать президента РФ Владимира Путина. Отдельно в своем Твиттере он выразил надежду, что в российской армии есть "более успешный полковник Штауффенберг" или заговорщик Брут, который убил римского узурпатора Цезаря. Комментарии Грэма вызвали возмущение политиков левого толка. Его раскритиковали конгрессмены-демократы, которые заявили, что "призыв к убийству главы государства немыслим", пишет Википедия.

