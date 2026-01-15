Путин назвал новое циничное условие окончания войны - что хочет получить Кремль

Российский диктатор Путин заявил о якобы стремлении Москвы к скорейшему миру, одновременно добавив, что Россия будет достигать "поставленных целей".

О чем идет речь в материале:

Путин предложил вернуться к обсуждению "справедливой архитектуры безопасности"

Такая система, по мнению диктатора, будет способствовать урегулированию войны против Украины

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин цинично подчеркнул, что Россия заинтересована в скорейшем достижении мира и завершении войны России против Украины. Об этом он заявил во время брифинга.

Владимир Путин, который развязал самую масштабную войну в Европе со времен Второй мировой, заявил о готовности вновь вернуться к обсуждению российских инициатив по так называемой "справедливой" системе безопасности. По его мнению, это якобы могло бы способствовать урегулированию того, что он называет "кризисом" в Украине.

Также он заявил об открытости России к восстановлению определенного уровня отношений с европейскими государствами.

Военный преступник Путин утверждает, что Москва ранее предлагала варианты и, на ее взгляд, рациональные решения, которые могли бы устроить различные регионы мира — от США и Европы до Азии.

Он считает целесообразным вернуться к предметному обсуждению этих предложений, чтобы зафиксировать условия, на которых, как он заявляет, можно было бы как можно быстрее достичь мирного урегулирования войны в Украине. При этом Путин подчеркнул, что Россия декларирует стремление к долгосрочному и стабильному миру, который, по его словам, должен гарантировать безопасность для всех сторон.

"Не везде, в том числе в Киеве и столицах, которые его поддерживают, к этому готовы. Но мы надеемся, что осознание такой необходимости рано или поздно придет. Пока же этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед собой целей. Вместе с тем, еще раз подчеркиваю и прошу вас учитывать в своей деятельности, что Россия всегда открыта к выстраиванию равных и взаимовыгодных отношений со всеми международными партнерами", - заявил кремлевский диктатор.

Какова цель Путина в войне - мнение эксперта

Как писал Главред, изменение подхода Вашингтона к войне стало переломным моментом, который обнажил ошибки прежней стратегии сдерживания и заставил Запад иначе посмотреть на истинные намерения Кремля. Об этом в интервью Главреду рассказала секретарь форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова.

Она подчеркнула, что во времена администрации Байдена доминировала логика избегания эскалации из-за страха ядерного противостояния, поэтому многие шаги намеренно сдерживались, о чем неоднократно упоминали публично.

"Сдерживали украинское наступление, ситуацию в Курской области, удары по Крыму и многое другое. Предыдущая американская администрация надеялась, что удастся достичь состояния неустойчивого равновесия: когда Россия не может захватить Украину, но и Украина не может полностью вытеснить российские войска к границам 1991 года. Многие думали, что война не затянется так надолго", - добавила она.

Курносова предположила, что европейские страны не ожидали, что Путин на самом деле готов продвигаться дальше вглубь Европы, хотя о таких намерениях говорили с самого начала и сам российский диктатор этого не скрывал.

"Я напомню: в ультиматуме, который он выдвинул перед полномасштабным вторжением, прямо говорилось о том, чтобы НАТО убиралось к границам 1997 года. Это и был его первоначальный ультиматум Европе. Все разговоры Путина о каком-то "ялтинском формате" также означали одно – разделение Европы. Он хотел получить не только Украину и постсоветское пространство, но и всю Восточную Европу, которая когда-то находилась под контролем Советского Союза. И только сейчас, когда гибридная война, наконец, пришла практически во все эти страны, когда российская пропаганда заполонила интернет и медиапространство, когда Кремль напрямую угрожает странам Балтии и Польше, это понимание – что с этим нужно что-то делать – проросло", – подчеркнула она.

Она также отметила, что сейчас подобные сценарии уже не выглядят фантастическими. Если раньше Фонд борьбы с коррупцией делал ставку на так называемое "умное голосование", то теперь участие в любых имитационных выборах, в частности в Госдуму, все больше воспринимается как абсурд. Шаги, которые еще недавно казались невозможными, сегодня выглядят вполне оправданными.

В то же время, по ее мнению, окружение диктатора должно увидеть появившуюся возможность и осознать шанс переложить всю ответственность на Путина, пытаясь сохранить для себя хотя бы какое-то будущее — для отдельных фигур, возможно, даже в политической плоскости.

Мирные переговоры — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Брюсселе вновь оживились обсуждения о создании отдельной высокой дипломатической должности — спецпредставителя Европейского Союза, который мог бы заниматься переговорами с Россией о прекращении войны против Украины. Как сообщает Politico, эту инициативу активно лоббируют Франция и Италия вместе с несколькими другими странами, и она уже получила одобрительную реакцию со стороны Еврокомиссии.

В то же время бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Владимир Путин фактически потерпел поражение в войне против Украины, но никаких сигналов о его готовности идти на мирные договоренности пока нет.

Кроме того, по данным американских СМИ, президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается в российском диктаторе и считает, что именно Путин является главным препятствием для достижения мира в Украине, а не президент Владимир Зеленский.

О персоне: Ольга Курносова Ольга Владимировна Курносова (род. 24 февраля 1961, Ленинград) - российская политическая активистка радикально-демократического направления, выдающийся деятель антипутинской оппозиции. В 1990-1993 годах — депутат Ленсовета 21-го созыва. Участвовала в создании Союза правых сил, Объединенного гражданского фронта, российской "Солидарности". Известна как непримиримая противница Владимира Путина и его режима, организатор Маршей несогласных и массовых протестных акций 2011-2013 годов. В 2022 году, после начала российского вторжения в Украину, эмигрировала в Польшу, была делегатом "Съезда народных депутатов", пишет Википедия.

