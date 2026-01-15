В Украине введут новое правописание и национальный шрифт: что изменится

Постановление предусматривает обновление правописания с учетом современных научных подходов и введение единого шрифта для официальных документов.

Кратко:

Верховная Рада приняла постановление об обновлении украинского правописания

Также в Украине введут новый национальный шрифт

Документ определяет украинский язык ключевым фактором безопасности и единства государства

В Украине усилят роль украинского языка в утверждении государственности. Верховная Рада рекомендовала Национальной комиссии по стандартам государственного языка до 1 марта проработать и утвердить украинское правописание как стандарт государственного языка.

За принятие соответствующего постановления №14334 проголосовали 237 народных депутатов.

Документ определяет, что утверждение и защита украинского языка, формирование украиноязычной среды на всей территории страны во всех сферах общественной жизни являются критически важными для национальной безопасности, государственного единства и устойчивого развития Украины.

"Защита и развитие украинского языка остаются среди первоочередных задач всех ветвей власти в Украине, объектом внимания и заботы гражданского общества", - говорится в сообщении.

Что предусматривает постановление

Обновление и утверждение правописания украинского языка с учетом современных научных подходов.

Повышение языкового качества текстов законов и других нормативно-правовых актов.

Совершенствование стандартов правотворческой деятельности.

Развитие украиноязычного аудиовизуального контента в общественных медиа.

Усиление мер противодействия распространению пророссийских нарративов в медиапространстве Украины.

Обеспечение функционирования Единого глоссария правовых терминов и его согласование с терминологией ЕС.

В соответствии с постановлением Кабинет министров должен разработать и утвердить до 1 марта единый стандарт шрифтового оформления оригиналов текстов законов, постановлений и других актов Верховной Рады.

Кроме того, правительству рекомендуется скорректировать содержание обучения украинскому языку, украинской литературе и истории для учебных заведений всех уровней.

Напомним, как писал Главред, языковая обдусменка Елена Ивановская призвала убрать русский язык из перечня языков, нуждающихся в защите. Письмо с соответствующими предложениями она направила премьер-министру Украины.

В 2024 году уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь наложил 97 штрафов на общую сумму 360,4 тысячи гривен за нарушение языкового законодательства.

Он также заявлял, что артист Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, избежит наказания за выступление на концерте на русском языке.

