Креминь рассказал, сколько украинцы получили штрафов за нарушение языкового закона

В 2024 году языковой омбудсмен применил за нарушение языкового законодательства 97 административных взысканий в виде штрафа.

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Тарас Креминь, закон / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сказал Креминь:

Общая сумма штрафов

Начато 676 мероприятий госконтроля по использованию госязыка

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь наложил 97 штрафов на общую сумму 360,4 тысяч гривен за нарушение языкового законодательства в 2024 году. Об этом говорится на сайте языкового омбудсмена.

По состоянию на 24 декабря в 2024 году языковым омбудсменом начато 676 мероприятий государственного контроля по использованию государственного языка, из которых 526 – завершены, а еще 150 находятся в обработке.

видео дня

Кроме того, в 2024 году языковой омбудсмен применил за нарушение языкового законодательства 97 административных взысканий в виде штрафа, из них:

в размере 1,7 тыс. грн. – 1,

в размере 3,4 тыс. грн. – 89,

в размере 5,1 тыс. грн. – 1,

в размере 6,8 тыс. грн. – 2,

в размере 8,5 тыс. Грн. – 3,

в размере 11,9 тыс. грн. – 1 штраф.

В то же время, в секретариате уполномоченного заявили, что не могут раскрыть информацию, на кого именно были наложены штрафы.

Отметим, что уполномоченный по защите государственного языка наложил 30 штрафов за нарушение языкового законодательства в 2022-2023 годах. В частности, в 2022 году наложено 9 взысканий на 27,2 тыс. грн., в 2023 году – 21 взыскание на 85 тысяч гривен.

Языковые скандалы в Украине - что известно

Напомним, в Киеве между водителем службы такси Bolt и пассажирами произошел скандал. В частности, две женщины потребовали от таксиста говорить с ними на украинском языке, как того требует закон, однако он отказался. На опубликованном в Сети видео заметно, как водитель прекратил поездку и выложил из авто их вещи.

Как сообщал ранее Главред, таксист после языкового скандала набросился на "хейтеров" и записал странное видео на украинском. Бывший сотрудник компании Bolt зачитал текст на украинском языке, умышленно или ненамеренно коверкая его сильным русским акцентом.

В Киеве полицейские составили админпротокол по статье о мелком хулиганстве в отношении мужчины, который агрессивно отреагировал на замечание о русском языке в книжном магазине-кофейне.

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Кто такой Тарас Креминь 8 июля 2020 года Тарас Креминь утвержден уполномоченным по защите государственного языка (языковым омбудсменом). Сын украинского поэта, лауреата Шевченковской премии Дмитрия Креминя. Сейчас - профессор Николаевского национального аграрного университета (с 2014 года). Лауреат Всеукраинской премии имени Ивана Огиенко (2020), Премии имени Дмитрия Нитченко (2022). Почётный доктор Переяслав-Хмельницкого государственного педагогического университета им. Сковороды. Член Национального союза журналистов Украины, Национального союза краеведов Украины.

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