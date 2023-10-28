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Скандальный таксист набросился на "хейтеров" и записал странное видео на украинском

Алексей Тесля
28 октября 2023, 21:50
Бывший сотрудник компании Bolt зачитал текст на украинском языке, умышленно или намеренно коверкая его сильным русским акцентом.
таксист
Скандальный таксист из Киева записал видео / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, скриншот

В Сети появилось новое видео со скандальным таксистом из Киева, который выгнал из своего авто девушек, которые разговаривали с ним на украинском языке.

Мужчина записал видео после языкового скандала и заявил о том, что его якобы атакуют "хейтеры". Ролик уже опубликовали в Сети.

При этом бывший сотрудник компании Bolt зачитал текст на украинском языке, умышленно или намеренно коверкая его сильным русским акцентом.

видео дня

В то же время было отчетливо видно, что угодивший в скандал таксист явно читает заранее подготовленный спич.

Обратим внимание, что зачитанный оскандалившимся мужчиной текст содержал обороты и выражения, рассчитанные на цитирование в СМИ. Он поблагодарил всех "неравнодушных людей", которые его поддержали, а также пожаловался на мифических "зачинщиков" устроенного им скандала.

"День добрый. Я и не прячусь. Не верьте фейкам, которые обо мне говорят и пишут. Я такой же человек, как вы, и живу у себя дома. Всем огромная благодарность, неравнодушным людям, откликнувшимся на этот инцидент. Также за храбрость тем, кто писал под постами хейтеров и провокаторов свои комментарии. И тем, кто поддерживал меня морально, сидя дома", – заявил бывший таксист Bolt.

Добавим, что свой монолог скандальный таксист все же закончил словами благодарности на русском языке.

Смотрите видео - скандальный таксист из Киева записал видео:

Screenshot
Появилось видео со скандальным таксистом / Скриншот

Напомним, в Киеве между водителем службы такси Bolt и пассажирами произошел скандал. В частности, две женщины потребовали от таксиста говорить с ними на украинском языке, как того требует закон, однако он отказался. На опубликованном в Сети видео заметно, как водитель прекратил поездку и выложил из авто их вещи.

Позднее бывший советник руководителя Офиса президента, блогер Алексей Арестович заявил, что ищет бывшего таксиста компании Bolt в Киеве, который отказался говорить на украинском языке со своими пассажирками, отменил заказ и выгнал их из автомобиля. Арестович хочет выплатить ему денежную компенсацию.

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